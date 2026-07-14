Bologne rêve de Federico Chiesa : l’offre transmise à Liverpool, l’imbroglio avec Rowe et la question du salaire

Selon La Rosea, qui cite des sources britanniques, le club rossoblù figurerait parmi les prétendants à la signature de l’attaquant. Si l’aspect sportif ne fait aucun doute, le dossier se heurte à un écueil financier. En Premier League, l’attaquant perçoit environ six millions de livres sterling par saison, un salaire largement hors des clous pour le club émilien. Les « rossoblù » espèrent donc un prêt avec une participation substantielle de Liverpool à la charge salariale.





Pour convaincre Chiesa et, surtout, Liverpool, le club doit d’abord céder un élément et récupérer des liquidités. Le candidat numéro un à un départ s’appelle Jonathan Rowe : brillant la saison passée, l’Anglais attire plusieurs formations de Premier League prêtes à investir pour l’ancien de l’OM. Son transfert libérerait à la fois de la masse salariale et un poste dans l’effectif.





Une fois Rowe parti, le club se tournerait alors directement vers Federico Chiesa pour transformer cette simple rumeur de mercato en opération concrète. L’ancien joueur de la Fiorentina et de la Juve suivrait ainsi la voie de nombreux champions qui, en fin de carrière, se sont relancés sous les deux tours, de Bernardeschi à Baggio, en passant par Signori et Di Vaio.