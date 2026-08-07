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Bologne rejette une offre de 30 M€ d’Everton pour Jonathan Rowe, les Rossoblu campent sur leurs positions au sujet de l’ailier anglais
Bologne rejette une offre d’Everton
Selon des informations du média italien Il Resto del Carlino, Everton a soumis une proposition de 30 millions d’euros pour recruter Rowe, rapidement rejetée par Bologne. Le club de Premier League a demandé si des négociations pouvaient s’ouvrir en cas d’offre portée à 35 millions d’euros, mais la direction de Bologne a refusé d’aller plus loin dans les discussions. L’ailier de 23 ans reste sous contrat au Stadio Renato Dall'Ara jusqu’en juin 2029 après son arrivée en provenance de Marseille l’été dernier.
- Buzzi
Bologne maintient sa position ferme
Bologne a renforcé sa position en affirmant que l'ancien international anglais chez les jeunes ne sera pas vendu lors de l'actuel mercato. Les dirigeants du club ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas disposés à examiner de nouvelles offres d'Everton, même si le club anglais revoit son évaluation à la hausse. Cette position ferme a été adoptée afin de préserver la profondeur offensive de Bologne avant la nouvelle saison.
Bologne résiste au dépeuplement de son effectif
La réticence à se séparer de Rowe s’explique par le fait que Bologne a déjà validé le départ à 35 millions d’euros de l’attaquant titulaire Santiago Castro vers la Roma. En outre, le Bologne pourrait encaisser 25 millions d’euros supplémentaires grâce à la vente potentielle du défenseur central Jhon Lucumi, ce qui porterait ses revenus totaux sur le marché des transferts à 60 millions d’euros.
Bologne ne serait disposé à envisager la vente de l’ancien ailier de Norwich City que si un club soumet une offre extraordinaire, nettement supérieure à sa valeur marchande, de l’ordre de 55 à 60 millions d’euros.
- IPA Sport
Everton se heurte à un obstacle lié à sa valorisation
Everton doit désormais décider s’il lance une offre nettement plus élevée ou s’il se tourne vers d’autres cibles avant la fermeture du mercato. Pour Bologne, conserver Rowe, auteur de sept buts et quatre passes décisives en 40 apparitions la saison dernière, reste essentiel pour maintenir la stabilité de l’effectif avant sa campagne nationale. Un test de constance attend l’équipe de Domenico Tedesco, qui poursuit l’ajustement de son groupe principal tout au long de la pré-saison.
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