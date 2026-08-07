La réticence à se séparer de Rowe s’explique par le fait que Bologne a déjà validé le départ à 35 millions d’euros de l’attaquant titulaire Santiago Castro vers la Roma. En outre, le Bologne pourrait encaisser 25 millions d’euros supplémentaires grâce à la vente potentielle du défenseur central Jhon Lucumi, ce qui porterait ses revenus totaux sur le marché des transferts à 60 millions d’euros.

Bologne ne serait disposé à envisager la vente de l’ancien ailier de Norwich City que si un club soumet une offre extraordinaire, nettement supérieure à sa valeur marchande, de l’ordre de 55 à 60 millions d’euros.