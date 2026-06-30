Le premier joueur susceptible d'être cédé est Jhon Lucumí. La Juventus s'intéresse au défenseur colombien, mais l'offre de 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus a été refusée par Bologne, qui ne souhaite pas s'écarter de la clause libératoire prévue dans le contrat du joueur (valable jusqu'au 15 juillet), fixée à 28 millions. En Angleterre, Bournemouth et Nottingham Forest suivraient le joueur, ce dernier étant également intéressé par Santiago Castro.





L’attaquant argentin, justement, reste l’un des joueurs les plus convoités de l’équipe émilienne. Bologne a fixé le prix de son départ à 40 millions, un montant qui a freiné la Juventus, mais qui pourrait s’avérer attractif pour la Premier League.





Benjamin Dominguez et Lewis Ferguson pourraient également quitter le club ; ce dernier, suivi par les Rangers, la Roma et l’Atalanta, pourrait être cédé contre un chèque de 20 millions d’euros.