Le mercato estival s’annonce mouvementé pour le Bologna FC. Sous les ordres de Tedesco, le club va multiplier les opérations : des départs, puis des arrivées. Selon le Resto del Carlino, les demandes concernant les joueurs rossoblù affluent, et la direction a déjà ouvert la porte à plusieurs départs de cadres issus des époques Thiago Motta et Italiano.
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Bologne pourrait céder Castro pour 40 millions d’euros, la Juventus est en pole position. Ferguson et Lucumi sont également sur le départ
Le premier joueur susceptible d'être cédé est Jhon Lucumí. La Juventus s'intéresse au défenseur colombien, mais l'offre de 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus a été refusée par Bologne, qui ne souhaite pas s'écarter de la clause libératoire prévue dans le contrat du joueur (valable jusqu'au 15 juillet), fixée à 28 millions. En Angleterre, Bournemouth et Nottingham Forest suivraient le joueur, ce dernier étant également intéressé par Santiago Castro.
L’attaquant argentin, justement, reste l’un des joueurs les plus convoités de l’équipe émilienne. Bologne a fixé le prix de son départ à 40 millions, un montant qui a freiné la Juventus, mais qui pourrait s’avérer attractif pour la Premier League.
Benjamin Dominguez et Lewis Ferguson pourraient également quitter le club ; ce dernier, suivi par les Rangers, la Roma et l’Atalanta, pourrait être cédé contre un chèque de 20 millions d’euros.