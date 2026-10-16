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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Bologne, Palladino : « Skorupski ou Pessina ? J’ai fait mon choix. Dovbyk devra attendre sa chance, Enem me plaît »

Serie A
Bologne

L’entraîneur de Bologne s’exprime à la veille du match contre l’Inter.

Raffaele Palladino, entraîneur de Bologne, s’exprime en conférence de presse à la veille du match contre l’Inter, comptant pour la septième journée de Serie A : « L’équipe doit avoir cette flamme et cette faim, car ce sont les caractéristiques qui ont distingué le groupe ces dernières années », rapporte Sportmediaset. « Nous affrontons le leader du classement, qui possède la meilleure attaque, et ce genre de match se joue sur des détails. Je veux voir de la personnalité, du courage et cette saine audace nécessaire pour affronter les grandes équipes. Il faut savoir lire les différents moments du match et conserver le ballon. Nous devons encore progresser sur ce point. À Lecce, nous aurions dû mieux gérer la possession à certains moments. Demain, ce ne sera pas facile, mais nous devrons tout donner. Et puis, nous savons que le Dall’Ara sera plein et j’aimerais que les joueurs se laissent eux aussi porter par l’enthousiasme du public. »


À propos du gardien : « C’est l’entraînement qui détermine qui joue, indépendamment des erreurs qui peuvent être commises, car je peux me tromper moi aussi, comme les joueurs et les arbitres : les erreurs font partie de ce métier. Je choisis qui joue en toute sérénité et j’ai une confiance totale en Skorupski comme en Pessina. Celui qui jouera demain aura tout mon soutien. J’ai déjà fait mon choix pour demain. »

  • Sur Dovbyk : « Nous avons essayé de lui donner du temps de jeu avec la Primavera et contre l’Ascoli pendant les deux semaines de trêve internationale, et il a bien répondu. Puis il a eu un petit pépin au fléchisseur. Il a du temps de jeu dans les jambes, mais tant que je ne le ferai pas entrer sur le terrain, il devra attendre son occasion. Il doit toutefois rester serein, car son moment viendra. Comme cela a été le cas pour Enem. D’autres joueurs doivent aussi attendre leur chance, mais ils peuvent être certains que je la leur donnerai. »


    Sur Enem : « Indépendamment de son but, c’est un garçon que j’apprécie. Il est sérieux. Je l’ai essayé en meneur de jeu et il a tenu ce rôle avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. La semaine dernière, je l’ai trouvé explosif, avec de bonnes jambes, et très en forme à l’entraînement. Il en a profité en match. Demain, nous verrons s’il aura encore du temps de jeu. »


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