Raffaele Palladino, entraîneur de Bologne, s’exprime en conférence de presse à la veille du match contre l’Inter, comptant pour la septième journée de Serie A : « L’équipe doit avoir cette flamme et cette faim, car ce sont les caractéristiques qui ont distingué le groupe ces dernières années », rapporte Sportmediaset. « Nous affrontons le leader du classement, qui possède la meilleure attaque, et ce genre de match se joue sur des détails. Je veux voir de la personnalité, du courage et cette saine audace nécessaire pour affronter les grandes équipes. Il faut savoir lire les différents moments du match et conserver le ballon. Nous devons encore progresser sur ce point. À Lecce, nous aurions dû mieux gérer la possession à certains moments. Demain, ce ne sera pas facile, mais nous devrons tout donner. Et puis, nous savons que le Dall’Ara sera plein et j’aimerais que les joueurs se laissent eux aussi porter par l’enthousiasme du public. »





À propos du gardien : « C’est l’entraînement qui détermine qui joue, indépendamment des erreurs qui peuvent être commises, car je peux me tromper moi aussi, comme les joueurs et les arbitres : les erreurs font partie de ce métier. Je choisis qui joue en toute sérénité et j’ai une confiance totale en Skorupski comme en Pessina. Celui qui jouera demain aura tout mon soutien. J’ai déjà fait mon choix pour demain. »