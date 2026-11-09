Raffaele Palladino a relancé Bologne, mais comme cela avait déjà été le cas avec Tedesco, le club émilien ne connaît pas de répit sur le front des blessures. À peine Roberto Piccoli et Riccardo Orsolini de retour, une autre mauvaise nouvelle est tombée pendant le match contre Parme : le latéral espagnol Juan Miranda devra s'arrêter pendant trois semaines en raison d'une blessure.
Bologne, Miranda souffre d’une lésion : quand reviendra-t-il et quels matchs manquera-t-il ?
LE COMMUNIQUÉ
Le joueur de couloir a dû s’arrêter au cours de la première période du match contre Parme, remporté ensuite 2-1, en raison d’une blessure musculaire. Les examens passés aujourd’hui ont confirmé la présence d’une lésion : « Juan Miranda a passé des examens complémentaires qui ont révélé une lésion de premier degré du biceps fémoral de la cuisse gauche ; le temps de récupération est d’environ trois semaines ».
QUAND REVIENT-IL ET QUELS MATCHS MANQUERA-T-IL ?
Compte tenu de la trêve internationale, l’impact de la blessure sera limité. Mais sous Palladino, Miranda était devenu le meilleur passeur de l’équipe, avec 6 passes décisives au total en 10 matches de Serie A 2026/2027.
Ces 3 semaines d’absence obligeront Palladino à se passer de lui pour Bologne-Udinese, prévu le 22 novembre à la reprise. Miranda pourrait être rétabli pour le match avancé du vendredi 27 novembre, lors de la journée suivante, en déplacement à Venise. Mais la date à entourer en rouge sera vraisemblablement celle du 4 décembre, lorsque Bologne accueillera la Roma au Dall’Ara.
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