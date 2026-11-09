Bologne, Miranda souffre d’une lésion : quand reviendra-t-il et quels matchs manquera-t-il ?

Compte tenu de la trêve internationale, l’impact de la blessure sera limité. Mais sous Palladino, Miranda était devenu le meilleur passeur de l’équipe, avec 6 passes décisives au total en 10 matches de Serie A 2026/2027.

Ces 3 semaines d’absence obligeront Palladino à se passer de lui pour Bologne-Udinese, prévu le 22 novembre à la reprise. Miranda pourrait être rétabli pour le match avancé du vendredi 27 novembre, lors de la journée suivante, en déplacement à Venise. Mais la date à entourer en rouge sera vraisemblablement celle du 4 décembre, lorsque Bologne accueillera la Roma au Dall’Ara.