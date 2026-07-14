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Bologne : la clause libératoire de Lucumì, fixée à 28 millions d’euros, expire demain ; la Juventus propose Adzic

J. Lucumi
Mercato
Bologne
Inter
Juventus FC

«Pour l’instant, en tout cas, il fait bel et bien partie de notre effectif.» C’est en ces termes que Domenico Tedesco, le nouvel entraîneur de Bologne, a évoqué la situation de Jhon Lucumì, défenseur colombien très convoité sur le marché des transferts, qui pourrait quitter les « Due Torri » cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Demain, le 15 juillet, sa clause libératoire de 28 millions d’euros expire. Les « Rossoblù » ne s’attendent guère à recevoir une telle somme : les clubs intéressés par l’ancien Genkois veulent négocier à la baisse, forts des douze mois de contrat qu’il lui reste.


  • La Juventus aurait formulé une offre pour s'attacher les services d'Adzic.

    La Juventus, qui ne peut actuellement pas se permettre de lourds investissements sans cession, a placé l’international colombien en tête de sa short-list et planche sur la meilleure approche. Si Carnevali doit toucher environ 20 millions d’euros avec le départ de Muharemovic de Sassuolo à Leeds, l’idée est d’affecter cette somme au recrutement d’un attaquant. Pour Lucumì, la Vieille Dame souhaite insérer une contrepartie ; après le refus de Bologne concernant Miretti, Adzic a été proposé, un joueur qui plaît beaucoup à Sartori. L’année dernière, le Monténégrin n’a disputé que 17 matchs pour un total de 349 minutes, avec un seul moment de gloire : son but contre l’Inter le 13 septembre. La Juve privilégierait un prêt, mais d’autres formules restent à l’étude.

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  • L'INTER ENTRE DANS LA DANSE : LEUR OFFRE

    Selon le Corriere di Bologna, Lucumì intéresse fortement l’Inter, qui cherche à recruter au moins un défenseur central après les départs de De Vrij, Darmian et Acerbi. Les Nerazzurri disposent de deux atouts : Kristjan Asllani (déjà convoité par Bologne il y a un an et de retour après des prêts à Turin et au Besiktas) et, surtout, Ebenezer Akisanmiro, un Nigérian de 21 ans que Sartori a observé à plusieurs reprises l’année dernière, alors qu’il était prêté en Serie A à Pise.

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