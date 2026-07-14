«Pour l’instant, en tout cas, il fait bel et bien partie de notre effectif.» C’est en ces termes que Domenico Tedesco, le nouvel entraîneur de Bologne, a évoqué la situation de Jhon Lucumì, défenseur colombien très convoité sur le marché des transferts, qui pourrait quitter les « Due Torri » cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Demain, le 15 juillet, sa clause libératoire de 28 millions d’euros expire. Les « Rossoblù » ne s’attendent guère à recevoir une telle somme : les clubs intéressés par l’ancien Genkois veulent négocier à la baisse, forts des douze mois de contrat qu’il lui reste.
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Bologne : la clause libératoire de Lucumì, fixée à 28 millions d’euros, expire demain ; la Juventus propose Adzic
La Juventus aurait formulé une offre pour s'attacher les services d'Adzic.
La Juventus, qui ne peut actuellement pas se permettre de lourds investissements sans cession, a placé l’international colombien en tête de sa short-list et planche sur la meilleure approche. Si Carnevali doit toucher environ 20 millions d’euros avec le départ de Muharemovic de Sassuolo à Leeds, l’idée est d’affecter cette somme au recrutement d’un attaquant. Pour Lucumì, la Vieille Dame souhaite insérer une contrepartie ; après le refus de Bologne concernant Miretti, Adzic a été proposé, un joueur qui plaît beaucoup à Sartori. L’année dernière, le Monténégrin n’a disputé que 17 matchs pour un total de 349 minutes, avec un seul moment de gloire : son but contre l’Inter le 13 septembre. La Juve privilégierait un prêt, mais d’autres formules restent à l’étude.
L'INTER ENTRE DANS LA DANSE : LEUR OFFRE
Selon le Corriere di Bologna, Lucumì intéresse fortement l’Inter, qui cherche à recruter au moins un défenseur central après les départs de De Vrij, Darmian et Acerbi. Les Nerazzurri disposent de deux atouts : Kristjan Asllani (déjà convoité par Bologne il y a un an et de retour après des prêts à Turin et au Besiktas) et, surtout, Ebenezer Akisanmiro, un Nigérian de 21 ans que Sartori a observé à plusieurs reprises l’année dernière, alors qu’il était prêté en Serie A à Pise.
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