Bologne : la clause libératoire de Lucumì, fixée à 28 millions d’euros, expire demain ; la Juventus propose Adzic

La Juventus, qui ne peut actuellement pas se permettre de lourds investissements sans cession, a placé l’international colombien en tête de sa short-list et planche sur la meilleure approche. Si Carnevali doit toucher environ 20 millions d’euros avec le départ de Muharemovic de Sassuolo à Leeds, l’idée est d’affecter cette somme au recrutement d’un attaquant. Pour Lucumì, la Vieille Dame souhaite insérer une contrepartie ; après le refus de Bologne concernant Miretti, Adzic a été proposé, un joueur qui plaît beaucoup à Sartori. L’année dernière, le Monténégrin n’a disputé que 17 matchs pour un total de 349 minutes, avec un seul moment de gloire : son but contre l’Inter le 13 septembre. La Juve privilégierait un prêt, mais d’autres formules restent à l’étude.