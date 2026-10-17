Getty Images Sport
Traduit par
Bloquées ! Barbra Banda et d’autres stars zambiennes de la NWSL contraintes à une quarantaine de 21 jours en raison des protocoles américains liés à Ebola
Les obligations sanitaires fédérales retardent les arrivées
L’attaquante des Chicago Stars Racheal Kundananji et l’ailière d’Angel City Prisca Chilufya font, comme Banda, l’objet de restrictions d’entrée après leurs engagements en sélection. L’équipe s’est rendue à Kampala plus tôt ce mois-ci pour un match de qualification olympique contre l’Ouganda. Battue 2-1 à l’aller, elle a renversé la situation grâce à une nette victoire 4-1 à domicile, s’assurant ainsi une place pour Los Angeles 2028.
- ZUMA Press Wire
Les responsables confirment des mesures strictes en matière d’autorisation
La direction du championnat s’est empressée de clarifier la situation juridique après que les supporters et les clubs ont exprimé de vives inquiétudes face à l’indisponibilité soudaine de leurs principales joueuses internationales à un moment décisif de la saison nationale.
Évoquant le retard administratif qui empêche actuellement les trois joueuses de rejoindre leurs équipes respectives avant des échéances importantes en championnat, la première division américaine a confirmé que des règles strictes de santé publique devaient être respectées avant toute reprise de l’entraînement ou de la compétition.
« Après leur participation avec l’équipe nationale féminine de Zambie lors de la récente trêve internationale, plusieurs joueuses respectent actuellement les protocoles sanitaires de retour sur le territoire imposés par le gouvernement américain aux personnes revenant de la région d’Afrique de l’Est », a indiqué la NWSL dans un communiqué vendredi.
L’extension d’une épidémie régionale incite à prendre des précautions
Le renforcement des contrôles aux frontières découle d’une hausse de la transmission du virus en Afrique centrale et orientale. Les autorités à Washington imposent une quarantaine obligatoire de 21 jours aux personnes arrivant après s’être rendues en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud.
L’urgence sanitaire actuelle a été officiellement déclarée à la mi-mai, après une forte augmentation des cas dans l’est du Congo, où le ministère de la Santé du pays a confirmé 9 066 cas et 4 381 décès. Des cas importés ont récemment gagné l’Ouganda et le Kenya.
Soulignant qu’une collaboration active est en cours pour composer avec ces contraintes légales et préserver le bien-être de l’ensemble du personnel, la ligue a confirmé : « La NWSL travaille avec ses clubs et les services d’immigration américains pour assurer le retour des joueuses en toute sécurité ; toutes les joueuses sont en excellente santé. »
- Getty Images Sport
Des matchs cruciaux se profilent sans les stars
Ce contretemps administratif inattendu survient à un moment délicat, alors qu’il ne reste que deux journées avant le début des play-offs. Le Pride et les Stars doivent encore disputer des rencontres difficiles pour préserver leur position en vue de la phase finale, mais seront lourdement pénalisés par l’absence de leurs principaux atouts offensifs. Leurs staffs techniques doivent désormais trouver rapidement d’autres solutions tactiques, alors que la saison régulière entre dans sa dernière ligne droite.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles