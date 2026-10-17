La direction du championnat s’est empressée de clarifier la situation juridique après que les supporters et les clubs ont exprimé de vives inquiétudes face à l’indisponibilité soudaine de leurs principales joueuses internationales à un moment décisif de la saison nationale.

Évoquant le retard administratif qui empêche actuellement les trois joueuses de rejoindre leurs équipes respectives avant des échéances importantes en championnat, la première division américaine a confirmé que des règles strictes de santé publique devaient être respectées avant toute reprise de l’entraînement ou de la compétition.

« Après leur participation avec l’équipe nationale féminine de Zambie lors de la récente trêve internationale, plusieurs joueuses respectent actuellement les protocoles sanitaires de retour sur le territoire imposés par le gouvernement américain aux personnes revenant de la région d’Afrique de l’Est », a indiqué la NWSL dans un communiqué vendredi.