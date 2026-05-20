Selon le journal tz, Musiala aurait provoqué un grave accident de la route sur l’autoroute A8 le 13 avril 2025 en roulant à une vitesse extrêmement élevée, ce qui lui aurait valu de perdre son permis de conduire.
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« Blessures involontaires » après un violent accident : un excès de vitesse aux conséquences graves pour la star du Bayern Jamal Musiala
Selon le parquet, Jamal M. aurait percuté une VW Golf alors qu’il roulait à 194 km/h en dépassant, sur un axe limité à 120 km/h. Les occupants de la Golf ont été légèrement blessés, et le préjudice matériel est évalué à environ 200 000 euros. Florian Lindemann, porte-parole du parquet, a confirmé ces éléments au journal tz.
Selon M. Lindemann, le tribunal cantonal de Munich a rendu « le 28 janvier 2026 une ordonnance pénale, désormais définitive, à l’encontre de l’accusé Jamal M. pour mise en danger par négligence de la sécurité routière et coups et blessures par négligence dans deux cas ».
Il a par ailleurs dû s’acquitter d’une amende et ne peut plus conduire depuis la mi-février ; il restera privé de permis pendant neuf mois à compter de la date où le jugement est devenu définitif.
- AFP
Jamal Musiala : une grave blessure suite à un « événement marquant »
« J'ai accepté la sanction qui m'a été infligée ainsi que l'interdiction de conduire sous cette forme », a-t-il déclaré au journal Bild. Cet accident a été « un événement marquant » qu'il a « dû surmonter », a expliqué Musiala. Il en assume « bien sûr la responsabilité. Je suis d'autant plus reconnaissant que personne n'ait été gravement blessé à cause de mon inattention », a-t-il ajouté. Le FC Bayern et la DFB ont été informés de l’incident et lui ont apporté leur soutien, a précisé le joueur.
Outre ce scandale lié à l’excès de vitesse et au retrait de son permis, 2025 a réservé un autre coup dur au joueur. Quelques mois plus tard, l’attaquant vedette du club le plus titré d’Allemagne s’est grièvement blessé lors de la Coupe du monde des clubs. Lors d’un choc avec le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma, il s’est fracturé le péroné et a subi une grave lésion ligamentaire suite à une luxation de la cheville.
- Getty Images Sport
Au Bayern Munich, Jamal Musiala est sur la voie d'un retour au meilleur niveau, celui du « Magic Musiala ».
De retour sur les terrains seulement mi-janvier, le joueur de 23 ans a connu un nouveau coup d’arrêt en mars, victime d’une récidive de douleurs à la cheville blessée. Alors que la Coupe du monde approche, Musiala cherche encore à retrouver son meilleur niveau.
C’est surtout l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, qui lui a redonné du courage pendant cette période de crise. « Physiquement, il est tout près de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner des duels : il en est capable maintenant. Il ne reste plus qu’une question : quand le « Magic Musiala » reviendra-t-il ? Ce Jamal à son meilleur niveau », a déclaré Kompany début mai : « Quand cette liberté totale reviendra, et elle reviendra, tu auras alors une version améliorée de Jamal Musiala. Et en tant qu’entraîneur, je m’en réjouis. »
Jamal Musiala : performances et statistiques au FC Bayern pour la saison 2025/26
Concours Matchs Buts Passes décisives Bundesliga 15 3 4 Ligue des champions 6 2 1 Coupe d’Allemagne 2 - 1