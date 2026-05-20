Selon le parquet, Jamal M. aurait percuté une VW Golf alors qu’il roulait à 194 km/h en dépassant, sur un axe limité à 120 km/h. Les occupants de la Golf ont été légèrement blessés, et le préjudice matériel est évalué à environ 200 000 euros. Florian Lindemann, porte-parole du parquet, a confirmé ces éléments au journal tz.

Selon M. Lindemann, le tribunal cantonal de Munich a rendu « le 28 janvier 2026 une ordonnance pénale, désormais définitive, à l’encontre de l’accusé Jamal M. pour mise en danger par négligence de la sécurité routière et coups et blessures par négligence dans deux cas ».

Il a par ailleurs dû s’acquitter d’une amende et ne peut plus conduire depuis la mi-février ; il restera privé de permis pendant neuf mois à compter de la date où le jugement est devenu définitif.