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Blessures : des nouvelles mitigées pour Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt, le point sur l’état des défenseurs centraux de Manchester United
Martinez donne un coup de pouce avant le coup d’envoi de la saison.
Selon The National News, Manchester United se montre optimiste quant à la disponibilité de Martinez pour son match d'ouverture de Premier League contre Hull City.
Le défenseur argentin avait suscité l’inquiétude en quittant la finale de la Coupe du monde en se tenant la cuisse, laissant craindre une nouvelle longue période d’indisponibilité. Cependant, le staff médical du club estime que le problème n’est pas grave, et le joueur de 28 ans devrait réintégrer l’effectif après une pause prolongée suivant le tournoi.
Martinez, pièce maîtresse du dispositif de Carrick, devrait donc être opérationnel pour la reprise, un atout non négligeable pour un club qui retrouve la Ligue des champions. Malgré les réserves de certains supporters concernant son récente historique de blessures, l’ancien Ajacide est attendu comme un élément clé si Manchester United veut faire mieux que sa troisième place de la saison passée.
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De Ligt n'est pas plus proche d'un retour
Si les nouvelles concernant Martinez sont encourageantes, la situation de De Ligt est plus complexe. L’international néerlandais n’a plus joué pour le club depuis novembre dernier et a par conséquent manqué la Coupe du monde après avoir subi une intervention chirurgicale visant à remédier à un problème de dos récurrent. Selon The National News, De Ligt ne devrait pas faire son retour avant l’automne au plus tôt, alors que sa convalescence se poursuit.
Activité sur le marché des transferts et renforts au milieu de terrain
Manchester United s'est montré très actif sur le marché des transferts afin de remédier à un déséquilibre perçu au sein de son effectif. Le club a finalisé le transfert d'Andrey Santos, en provenance de Chelsea, pour un montant de 48 millions de livres sterling, tout en débauchant Youri Tielemans d'Aston Villa en déclenchant sa clause libératoire.
Par ailleurs, les Red Devils explorent le marché des arrières gauches pour mettre la pression sur Luke Shaw. Lewis Hall, propriété de Newcastle United, est la cible principale, même si le club reste vigilant face aux tarifs élevés qui règnent actuellement sur le marché national.
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L'avenir de Rashford et la profondeur de l'effectif
L’attaque suscite toujours autant d’intérêt, surtout depuis que Marcus Rashford pourrait revenir à Manchester United. Après un prêt d’une saison au FC Barcelone, l’attaquant de 28 ans devrait retrouver les Red Devils. Le club catalan a renoncé à son option d’achat, et son salaire élevé limite les prétendants.
La profondeur de l’effectif s’avérera cruciale, Manchester United devant disputer quatre compétitions cette saison. Les jeunes Leny Yoro et Ayden Heaven devraient assurer l’intérim au cœur de la défense pendant l’absence de De Ligt.
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