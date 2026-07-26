Blessures : des nouvelles mitigées pour Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt, le point sur l’état des défenseurs centraux de Manchester United

Selon The National News, Manchester United se montre optimiste quant à la disponibilité de Martinez pour son match d'ouverture de Premier League contre Hull City.

Le défenseur argentin avait suscité l’inquiétude en quittant la finale de la Coupe du monde en se tenant la cuisse, laissant craindre une nouvelle longue période d’indisponibilité. Cependant, le staff médical du club estime que le problème n’est pas grave, et le joueur de 28 ans devrait réintégrer l’effectif après une pause prolongée suivant le tournoi.

Martinez, pièce maîtresse du dispositif de Carrick, devrait donc être opérationnel pour la reprise, un atout non négligeable pour un club qui retrouve la Ligue des champions. Malgré les réserves de certains supporters concernant son récente historique de blessures, l’ancien Ajacide est attendu comme un élément clé si Manchester United veut faire mieux que sa troisième place de la saison passée.