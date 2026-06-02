Blessure de William Saliba : la douleur du défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France s’intensifie, suscitant des craintes d’une éventuelle intervention chirurgicale

Saliba, qui a disputé 50 matches lors de la saison qui a vu Arsenal remporter le titre, va désormais se concentrer sur son deuxième tournoi mondial avec la France, après avoir participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il rejoint Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix parmi les options choisies par Deschamps pour la défense centrale. Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I face au Sénégal le 16 juin, un rendez-vous qui rappelle leur tristement célèbre défaite 1-0 en 2002.