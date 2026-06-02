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Adhe Makayasa

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Blessure de William Saliba : la douleur du défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France s’intensifie, suscitant des craintes d’une éventuelle intervention chirurgicale

W. Saliba
France
Coupe du monde
Arsenal
Premier League

Le défenseur d’Arsenal William Saliba pourrait devoir se faire opérer du dos dès la fin de la Coupe du monde, ses douleurs ne cessant de s’aggraver. Si le joueur a jusqu’ici réussi à gérer cette gêne pour briller avec les Gunners, les derniers examens médicaux concluent qu’une intervention chirurgicale est indispensable à long terme.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    La star des Gunners gère la douleur

    Selon L’Équipe, le défenseur central d’Arsenal Saliba pourrait se faire opérer du dos après ses engagements internationaux cet été. Le joueur de 25 ans traîne une douleur lombaire depuis plusieurs semaines. Il a bien disputé l’intégralité des 120 minutes de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain samedi, mais ses symptômes se seraient aggravés depuis ce match décisif.

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  • La qualification pour la Coupe du monde est sécurisée.

    Les premières estimations de Foot Mercato avaient fait craindre une longue indisponibilité du défenseur, ce qui aurait sérieusement compromis sa place dans les plans de Didier Deschamps. Si les représentants de Saliba se sont montrés très inquiets après ce contretemps, le staff médical des Bleus est resté nettement plus optimiste. Surtout, une nouvelle série d’examens médicaux réalisée lundi a livré des résultats positifs, permettant au défenseur central de prendre part au prochain tournoi.


  • Le club a pris acte des licenciements.

    Les dirigeants d’Arsenal savaient déjà qu’ils ne pourraient probablement pas compter sur ce défenseur fiable immédiatement après la compétition. Les champions d’Angleterre sont conscients que l’intervention chirurgicale nécessaire est pour l’instant programmée à la fin de l’été. Même si Saliba devrait bien figurer dans le groupe des Bleus, un fort scepticisme prévaut à l’Emirates Stadium quant à sa disponibilité pour le début du prochain exercice national.

  • Ibrahima Konate William Saliba France 2024Getty

    Le tournoi mondial se rapproche

    Saliba, qui a disputé 50 matches lors de la saison qui a vu Arsenal remporter le titre, va désormais se concentrer sur son deuxième tournoi mondial avec la France, après avoir participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il rejoint Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix parmi les options choisies par Deschamps pour la défense centrale. Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I face au Sénégal le 16 juin, un rendez-vous qui rappelle leur tristement célèbre défaite 1-0 en 2002.

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