C'est la période où les clubs suivent avec inquiétude les matchs des équipes nationales, en espérant que leurs joueurs ne se blessent pas. Et pourtant, immanquablement, il arrive toujours qu'un joueur se blesse et soit indisponible pour les matchs suivants. À cet égard, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la Roma : lors du match amical entre le Brésil et la France (qui s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe de Deschamps), l'ailier giallorosso Wesley s'est blessé et a dû quitter le terrain à vingt minutes de la fin, remplacé par Roger Ibañez, qui évolue aujourd'hui en Arabie saoudite à Al-Ahli.
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Blessure de Wesley : qui le remplacera lors du match Inter-Roma ? Tsimikas, Angelino, Rensch ou El Shaarawy
BLESSURE DE WESLEY : COMBIEN ET QUELS MATCHS MANQUERA-T-IL CONTRE LA ROMA ?
Wesley est déjà rentré à Rome et les examens médicaux auxquels il s'est soumis ont révélé une lésion musculo-tendineuse au biceps fémoral de la cuisse droite. Le Brésilien manquera donc à coup sûr le prochain match de l'équipe de Gasperini, qui, à la reprise du championnat, affrontera l'Inter lors du grand match à San Siro : la rencontre est prévue le dimanche de Pâques, le 5 avril, à 20h45. Au vu du calendrier des Giallorossi, Wesley pourrait être de retour pour le match du 25 avril contre Bologne, manquant ainsi, outre celui contre l'Inter, les rencontres contre Pise et l'Atalanta (les 10 et 18 avril).
QUI PEUT REMPLACER WESLEY ?
En l'absence de Wesley, Gasperini devra trouver une nouvelle solution pour le flanc gauche, où, jusqu'à présent – lorsqu'il était disponible –, il a toujours fait jouer un joueur dont le poste naturel se trouve de l'autre côté. À droite, l'équilibre a été trouvé avec Celik ; pour remplacer l'ancien joueur de Flamengo à gauche à San Siro, plusieurs solutions s'offrent à lui : la première est celle qui mène à Kōstas Tsimikas, remplaçant naturel à ce poste ; l'autre option est le Néerlandais Devyne Rensch et, pour un dispositif plus offensif à ce poste, Stephan El Shaarawy pourrait également être aligné. Il faut également garder un œil sur Angeliño, qui, après avoir été indisponible pendant un certain temps, retrouve peu à peu son rythme de match.