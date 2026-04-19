Grâce à ce succès, City a réduit l’écart avec Arsenal à trois points, avec encore un match en moins. L’entraîneur s’est toutefois montré mesuré sur l’importance de ce résultat, rappelant que l’essentiel était d’assurer désormais la qualification en Ligue des champions. Guardiola a déclaré : « Ce match nous a redonné de l’espoir, c’est tout. Je leur ai dit après la rencontre de profiter de l’instant présent, mais de ne pas perdre leur concentration maintenant. Nous avons quatre longues semaines devant nous et je sais quel sera le message : nous y sommes. La réalité, c’est que nous ne sommes pas en tête du championnat, et que notre différence de buts est moins bonne que la leur. Mais pas à pas : nous conservons l’espoir de nous battre jusqu’au bout. Bien sûr, nous y croyons. La saison prochaine, nous serons définitivement en Ligue des champions, et c’est le plus grand trophée pour ces clubs. »