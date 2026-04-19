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Blessure de Rodri : Manchester City est fortement inquiet. Pep Guardiola fait le point après le forfait du milieu de terrain lors de la victoire retentissante contre Arsenal
Rodri est incertain sur le plan physique.
Manchester City s'inquiète pour l'état physique de Rodri après un match intense et éprouvant, tant sur le plan physique que mental, face au leader du championnat. Le seul bémol de cette victoire éclatante contre les Gunners est le fait que le milieu de terrain a dû quitter le terrain vers la fin du match de dimanche. Ce contretemps vient s'ajouter à une saison frustrante pour l'international espagnol, qui a déjà manqué 11 matches de championnat cette saison en raison de problèmes récurrents aux ischio-jambiers et au genou. Malgré une saison marquée par les blessures, il a tout de même réussi à disputer 31 matches toutes compétitions confondues.
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Guardiola fait le point sur les blessures
En conférence de presse après la rencontre, Guardiola a reconnu ne pas connaître la gravité de la blessure. Faisant le point, le technicien espagnol a évoqué un premier diagnostic, tout en insistant sur la nécessité de réaliser des examens complémentaires. Il a déclaré : « Je ne sais pas combien de temps Rodri sera out. Le docteur a parlé d'une douleur à l'aine, mais nous en saurons plus après les tests prévus ce soir ou demain. »
Le vent tourne dans la course au titre
Grâce à ce succès, City a réduit l’écart avec Arsenal à trois points, avec encore un match en moins. L’entraîneur s’est toutefois montré mesuré sur l’importance de ce résultat, rappelant que l’essentiel était d’assurer désormais la qualification en Ligue des champions. Guardiola a déclaré : « Ce match nous a redonné de l’espoir, c’est tout. Je leur ai dit après la rencontre de profiter de l’instant présent, mais de ne pas perdre leur concentration maintenant. Nous avons quatre longues semaines devant nous et je sais quel sera le message : nous y sommes. La réalité, c’est que nous ne sommes pas en tête du championnat, et que notre différence de buts est moins bonne que la leur. Mais pas à pas : nous conservons l’espoir de nous battre jusqu’au bout. Bien sûr, nous y croyons. La saison prochaine, nous serons définitivement en Ligue des champions, et c’est le plus grand trophée pour ces clubs. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers Burnley et la FA Cup.
City entend bien exploiter son match en retard pour prendre officiellement la première place du classement en s’imposant sur la pelouse de Burnley mercredi soir. Dès la fin de cette rencontre décisive, le club portera toute son attention sur la demi-finale de la FA Cup face à Southampton, prévue samedi prochain. La participation de Rodri reste encore à confirmer pour l’un ou l’autre de ces rendez-vous.