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Blessure de Mohamed Salah : Liverpool espère son retour, mais le « Roi égyptien » manquera le dernier match face à Manchester United avant son départ libre d’Anfield
Coup dur pour le King : blessure aux ischio-jambiers
Liverpool a subi un revers tactique de taille après que Salah a dû être écarté des terrains en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée contre Crystal Palace la semaine dernière. Le moment est particulièrement mal choisi, car cela prive l’attaquant d’une dernière apparition à Old Trafford, un stade où il a toujours brillé, avant son départ cet été. Rappelons que c’est à sa demande que des discussions ont été engagées pour résilier son contrat un an avant son terme, un accord à l’amiable ayant été trouvé pour qu’il parte en tant que joueur libre, bien que son engagement courrait jusqu’en juin 2027.
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Slot confirme son absence
En conférence de presse d’avant-match, Slot a fait le point sur la situation de son ailier vedette, saluant au passage l’éthique de travail légendaire du joueur malgré les pépins physiques. À la veille du déplacement à Manchester, le technicien néerlandais a livré quelques indications sur le calendrier d’un éventuel retour.
Il a déclaré : « Comme nous le savons, Mo travaille toujours dur, qu'il soit en forme ou blessé, pour revenir. Il est généralement plus en forme que les autres, nous nous attendons donc à le revoir pour la fin de la saison. Pas pour demain. C'est toujours un grand soulagement que sa blessure soit mineure, ce qui lui permettra de jouer pour nous et à la Coupe du monde. Chaque fois qu'un joueur mérite un adieu, c'est une excellente nouvelle. »
En quête d'une place en Ligue des champions
Bien que Liverpool occupe actuellement un rang inférieur à celui de Manchester United au classement, cette rencontre revêt des enjeux bien plus grands que la simple rivalité locale, les deux clubs luttant pour une place dans le top 3 et une qualification directe pour la Coupe d’Europe. Slot a souligné que l’importance de ce match ne variait pas malgré les absences, préférant se concentrer sur les objectifs généraux pour la fin de la saison.
Il a déclaré : « Chaque match a une incidence sur le classement, ce n'est donc pas seulement une question de derby face à Man Utd. Nous savons que cette rencontre est cruciale, non seulement parce que c'est United, mais aussi pour la Ligue des champions et la meilleure place possible au classement. Nous voulions gagner, mais comme c'est désormais impossible, nous voulons terminer le plus haut possible. »
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Match pour la troisième place
Liverpool se rendra à Old Trafford ce dimanche 3 mai, avec trois points de retard sur Manchester United, alors que la course au podium atteint son paroxysme. Manchester United occupe actuellement la troisième place avec 61 points, tandis que les Reds sont quatrièmes avec 58 points ; une victoire des hommes de Slot leur permettrait de dépasser leurs rivaux à la différence de buts. Face à des Red Devils renaissants, auteurs de six succès lors de leurs sept dernières réceptions sous la houlette de Michael Carrick, les visiteurs devront montrer une efficacité maximale, même privés de Salah, s’ils veulent préserver leurs chances de Ligue des champions.