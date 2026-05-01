Blessure de Mohamed Salah : Liverpool espère son retour, mais le « Roi égyptien » manquera le dernier match face à Manchester United avant son départ libre d’Anfield

En conférence de presse d’avant-match, Slot a fait le point sur la situation de son ailier vedette, saluant au passage l’éthique de travail légendaire du joueur malgré les pépins physiques. À la veille du déplacement à Manchester, le technicien néerlandais a livré quelques indications sur le calendrier d’un éventuel retour.

Il a déclaré : « Comme nous le savons, Mo travaille toujours dur, qu'il soit en forme ou blessé, pour revenir. Il est généralement plus en forme que les autres, nous nous attendons donc à le revoir pour la fin de la saison. Pas pour demain. C'est toujours un grand soulagement que sa blessure soit mineure, ce qui lui permettra de jouer pour nous et à la Coupe du monde. Chaque fois qu'un joueur mérite un adieu, c'est une excellente nouvelle. »