Blessure de Mancini : comment va-t-il et quand pourra-t-il revenir ? Son état de santé, les déclarations de Gasperini et qui pourrait le remplacer contre la Roma

Au moment le plus crucial de la saison, l'Inter prend le large en tête du championnat et s'envole de plus en plus vers la première place. Les Nerazzurri ont remporté à San Siro contre la Roma un match à sens unique : score final de 5-2 dans une rencontre qui n'a jamais fait de doute. En attendant le match en retard de demain soir entre Naples et Milan, l'équipe de Chivu occupe aujourd'hui la première place avec 9 points d'avance sur les Rossoneri et 10 points d'avance sur l'équipe d'Antonio Conte. Lautaro Martinez a ouvert le score après seulement une minute, les Giallorossi ont réagi en égalisant grâce à Mancini peu avant la mi-temps, mais en seconde période, il n'y a pas eu de match ; Calhanoglu, puis à nouveau Lautaro, suivi de Thuram et Barella. Le but de Pellegrini, qui a clôturé la rencontre, n'a servi à rien.



