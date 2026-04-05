Au moment le plus crucial de la saison, l'Inter prend le large en tête du championnat et s'envole de plus en plus vers la première place. Les Nerazzurri ont remporté à San Siro contre la Roma un match à sens unique : 5-2 au final, dans une rencontre qui n'a jamais fait de doute. En attendant le match en retard de demain soir entre Naples et Milan, l'équipe de Chivu occupe aujourd'hui la première place avec 9 points d'avance sur les Rossoneri et 10 points d'avance sur l'équipe d'Antonio Conte. Lautaro Martinez a ouvert le score après seulement une minute, les Giallorossi ont réagi en égalisant grâce à Mancini peu avant la mi-temps, mais en seconde période, il n'y a pas eu de match ; Calhanoglu, puis à nouveau Lautaro, suivi de Thuram et Barella. Le but de Pellegrini, qui a clôturé la rencontre, n'a servi à rien.
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Blessure de Mancini : comment va-t-il et quand pourra-t-il revenir ? Son état de santé, les déclarations de Gasperini et qui pourrait le remplacer contre la Roma
LES DÉCLARATIONS DE GASPERINI SUR MANCINI
Parmi les protagonistes du match figurait le défenseur de la Roma Gianluca Mancini, remplacé pour cause de blessure au début de la seconde mi-temps : Ghilardi l'a remplacé, mais après le départ de Mancini, les Giallorossi se sont effondrés et l'Inter a mis les gaz. Dans les prochaines heures, le défenseur central giallorosso passera des examens spécifiques pour évaluer la gravité de sa blessure et, surtout, le temps de récupération nécessaire afin de déterminer s'il sera disponible pour le prochain match contre Pise ; mais en attendant d'en savoir plus, l'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, s'est exprimé ainsi sur l'état de son défenseur après le match : « Pour nous, Mancini est un joueur important et lorsque nous sommes au complet, nous sommes certainement plus compétitifs. »
QUI POURRAIT REMPLACER MANCINI À LA ROMA ?
Si Mancini venait à déclarer forfait pour les prochains matchs de la Roma, les Giallorossi perdraient un joueur important, surtout en termes de personnalité et de leadership. Dans ce cas, l'entraîneur devra trouver un nouveau défenseur pour le remplacer, et le principal candidat pourrait bien être Ghilardi, qui a déjà pris sa place à San Siro ; l'alternative pourrait être le Polonais Ziolkowski, qui a joué à tous les postes dans la défense à trois de Gasperini. Celik a également été aligné à plusieurs reprises au poste d'arrière droit ; cela pourrait être une option, mais probablement seulement si Wesley est rétabli pour occuper ce poste.