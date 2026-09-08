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Locatelli JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Blessure de Locatelli, le médecin : « Comparable à un croisé, il est obligatoire de se faire opérer pour sauver le ménisque et ne pas finir comme Pogba »

M. Locatelli
Juventus FC
Serie A

L’avis de l’expert sur le problème physique du capitaine de la Juventus

Manuel Locatelli, capitaine de la Juventus, a subi une rupture du ménisque externe et devra être opéré : pour le capitaine de la Juventus, les délais de récupération s’annoncent très longs, de 3 à 6 mois, mais il n’y a pas d’alternative. Interrogé par Gazzetta Active, le professeur Roberto Rossi, directeur du service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital Mauriziano Umberto I de Turin, évoque la blessure survenue au milieu de terrain de la Juventus. « Il est obligatoire de se faire opérer pour sauver le ménisque et ne pas finir comme Pogba », titre Gazzetta.it.


« C’est le pire type de blessure possible en ce qui concerne le ménisque, c’est la lésion la plus importante au niveau méniscal, explique Rossi. Quand le ménisque externe est touché comme dans le cas de Locatelli, il est obligatoire de se faire opérer parce qu’il faut essayer de sauver le ménisque, donc le suturer avec des points qui permettent la guérison, même si les protocoles post-opératoires sont très longs, jusqu’à 6 mois. »


  • Le professeur Rossi poursuit : « Y a-t-il des similitudes avec le cas Pogba ? Il avait une lésion du ménisque externe et a tenté une thérapie conservatrice, malheureusement sans succès, mais dans son cas il avait un ménisque complètement détruit. S’il avait été opéré rapidement, il aurait peut-être été possible de le sauver, mais lorsque l’intervention a ensuite été réalisée bien plus tard, le ménisque était complètement démoli, et à ce moment-là on ne peut rien faire d’autre : on retire toute la partie détruite, parce que dans ce cas on ne peut même pas suturer. C’est précisément pour cela qu’il faut intervenir tout de suite, car de cette manière on peut sauver tout ce qui peut l’être ».


    Et enfin : « Le post-opératoire d’une suture méniscale est très lent, j’en viendrais à le comparer à un croisé, pour donner une idée des délais ».



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