Manuel Locatelli, capitaine de la Juventus, a subi une rupture du ménisque externe et devra être opéré : pour le capitaine de la Juventus, les délais de récupération s’annoncent très longs, de 3 à 6 mois, mais il n’y a pas d’alternative. Interrogé par Gazzetta Active, le professeur Roberto Rossi, directeur du service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital Mauriziano Umberto I de Turin, évoque la blessure survenue au milieu de terrain de la Juventus. « Il est obligatoire de se faire opérer pour sauver le ménisque et ne pas finir comme Pogba », titre Gazzetta.it.





« C’est le pire type de blessure possible en ce qui concerne le ménisque, c’est la lésion la plus importante au niveau méniscal, explique Rossi. Quand le ménisque externe est touché comme dans le cas de Locatelli, il est obligatoire de se faire opérer parce qu’il faut essayer de sauver le ménisque, donc le suturer avec des points qui permettent la guérison, même si les protocoles post-opératoires sont très longs, jusqu’à 6 mois. »



