Blessure de Julián Álvarez : Diego Simeone livre les dernières nouvelles après la sortie de la star de l’Atlético Madrid face à Arsenal

La direction de l'Atleti a vécu un moment d'angoisse mercredi soir lorsque son attaquant vedette a dû quitter la pelouse en boitant à la 77e minute. Le champion du monde semblait s'être tordu la cheville lors d'un duel avec le milieu d'Arsenal Eberechi Eze et montrait des signes de souffrance avant d'être remplacé.

Malgré ces images préoccupantes, Diego Simeone a aussitôt relativisé l’incident en conférence de presse. « Je les connais, ils seront certainement là mardi », a déclaré le technicien des Colchoneros, interrogé sur sa liste de blessés déjà longue. « Je ne pense pas qu’il y aura un joueur forfait pour mardi. »