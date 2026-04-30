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Blessure de Julián Álvarez : Diego Simeone livre les dernières nouvelles après la sortie de la star de l’Atlético Madrid face à Arsenal
Simeone se montre confiant quant à la disponibilité d’Alvarez.
La direction de l'Atleti a vécu un moment d'angoisse mercredi soir lorsque son attaquant vedette a dû quitter la pelouse en boitant à la 77e minute. Le champion du monde semblait s'être tordu la cheville lors d'un duel avec le milieu d'Arsenal Eberechi Eze et montrait des signes de souffrance avant d'être remplacé.
Malgré ces images préoccupantes, Diego Simeone a aussitôt relativisé l’incident en conférence de presse. « Je les connais, ils seront certainement là mardi », a déclaré le technicien des Colchoneros, interrogé sur sa liste de blessés déjà longue. « Je ne pense pas qu’il y aura un joueur forfait pour mardi. »
- AFP
Les stars de l'Atlético sont engagées dans une véritable course contre la montre.
Alvarez n'a pas été la seule victime de cette soirée difficile dans la capitale espagnole, les hôtes faisant le bilan d'un match très physique. Giuliano Simeone a dû quitter le terrain suite à un choc, tandis qu'Alexander Sorloth n'a pas joué du tout, car il se remet d'une blessure.
Simeone a précisé : « Ils ressentent actuellement quelques douleurs. Giuliano suite à un coup, Julian après sa chute au milieu de terrain et Sorloth en raison d’une élongation des ischio-jambiers, mais je suis certain qu’ils seront opérationnels. »
Des incidents hors du terrain entourent cette demi-finale
Avant même le coup d’envoi, une tension palpable opposa les deux camps au sujet de l’état de la pelouse. Surnommée la « guerre de la pelouse », cette querelle poussa Arsenal à réclamer, quelques heures avant le match, une inspection officielle de l’UEFA afin de vérifier la hauteur du gazon, les Gunners redoutant que l’équipe de Simeone ne cherche à ralentir leur jeu de passes.
La bataille tactique s’est ensuite déplacée sur la pelouse : Viktor Gyokeres a ouvert le score sur penalty pour les Gunners. Alvarez a finalement égalisé d’une sentence tout aussi précise, avant de devoir céder sa place prématurément suite à un choc avec Eze.
- AFP
La rencontre retour s’annonce extrêmement équilibrée à Londres.
Après un match aller conclu sur le score de 1-1, l’Atlético doit enchaîner rapidement avant de se rendre dans le nord de Londres. Les Colchoneros affrontent Valence en Liga samedi, une rencontre qui devrait pousser Diego Simeone à faire tourner son effectif pour préserver les joueurs touchés. La priorité est de présenter Alvarez, Giuliano et Sorloth à 100 % pour le retour.
Les Gunners, qui accueilleront les Colchoneros sur une pelouse que Mikel Arteta juge plus adaptée à son équipe, gardent un œil sur l’état de forme d’Alvarez, sujet de toutes les conversations. Si le joueur de 26 ans est bien titulaire comme l’annonce Simeone, il demeurera la principale menace pour les espoirs d’Arsenal d’atteindre sa première finale de Ligue des champions depuis 2006.