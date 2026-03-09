Goal.com
Blessure d'Alisson : cauchemar pour Liverpool, son gardien numéro 1 étant forfait pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray

Les ambitions de Liverpool en Ligue des champions ont été ébranlées par l'annonce qu'Alisson manquera le match aller des huitièmes de finale contre Galatasaray. Le gardien brésilien, qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde, était un absent notable lorsque les Reds ont confirmé leur sélection de 21 joueurs pour le difficile déplacement à Istanbul.

  • Catastrophe sur le terrain d'entraînement des Reds

    Alisson a participé à l'entraînement lundi, mais a ressenti une gêne à la fin de la séance et ne sera donc pas aligné. Le timing est particulièrement cruel pour Slot, qui cherche à mener les géants de Merseyside vers la gloire européenne pour sa deuxième saison. Le gardien brésilien a disputé 32 matches toutes compétitions confondues cette saison et était dans les buts lors de la victoire 3-1 contre les Wolves en FA Cup vendredi soir. Slot devra également se passer de Federico Chiesa, qui a manqué la séance de lundi, ce qui réduit les options offensives disponibles pour le match aller.

    Mamardashvili prêt à briller sous les projecteurs

    En l'absence d'Alisson, Giorgi Mamardashvili devrait être titularisé pour le match le plus important de sa carrière à Liverpool à ce jour. L'international géorgien, qui a rejoint le club pour 25 millions de livres sterling en provenance de Valence, a déjà disputé 11 matches cette saison lors des précédentes blessures d'Alisson. L'un de ces matches a notamment été disputé contre l'adversaire de mardi lors de la phase de poules de la compétition. Mamardashvili a été propulsé sur le terrain à Istanbul en début de saison, remplaçant Alisson en deuxième mi-temps d'un match perdu 1-0.

  • L'avantage du terrain pour Galatasaray

    Alors que Liverpool doit faire face à plusieurs blessures, Galatasaray aborde cette rencontre avec une confiance débordante après sa victoire spectaculaire en barrage contre la Juventus. Cependant, le grand club turc devra disputer le match retour à Anfield sans le soutien bruyant de ses supporters, l'instance d'appel de l'UEFA ayant confirmé l'interdiction de billets pour ses fans suite à des incidents en Italie. Pour le match aller à Istanbul, l'ambiance sera toutefois aussi électrique que jamais, les hommes d'Okan Buruk cherchant à réitérer leur victoire 1-0 contre les Reds obtenue plus tôt dans la compétition.

    La profondeur de l'effectif de Slot mise à l'épreuve

    La sélection confirmée de 21 joueurs met en avant un mélange de stars expérimentées et de talents émergents, même si l'absence d'un remplaçant senior pour Mamardashvili est préoccupante. Freddie Woodman passera de troisième choix à remplaçant de Mamardashvili, tandis que des jeunes comme Rio Ngumoha et Trey Nyoni feront également partie du groupe. Les Reds sont encore sous le choc de leurs récentes performances irrégulières en championnat, notamment leur défaite contre les Wolves en Premier League, et la perte d'Alisson ne fait qu'ajouter à la pression qui pèse sur la stratégie tactique de Slot.

