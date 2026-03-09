Blessure d'Alisson : cauchemar pour Liverpool, son gardien numéro 1 étant forfait pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray

Alisson a participé à l'entraînement lundi, mais a ressenti une gêne à la fin de la séance et ne sera donc pas aligné. Le timing est particulièrement cruel pour Slot, qui cherche à mener les géants de Merseyside vers la gloire européenne pour sa deuxième saison. Le gardien brésilien a disputé 32 matches toutes compétitions confondues cette saison et était dans les buts lors de la victoire 3-1 contre les Wolves en FA Cup vendredi soir. Slot devra également se passer de Federico Chiesa, qui a manqué la séance de lundi, ce qui réduit les options offensives disponibles pour le match aller.