Blessé ou sur le banc ? Harry Kane ne sera pas dans le onze de départ du FC Bayern Munich contre l'Atalanta Bergame

L'Anglais, qui avait récemment été écarté des terrains en raison d'une blessure au mollet, débutera le match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame (21h00) sur le banc. Nicolas Jackson sera à nouveau titularisé en attaque.

« Il s'est entraîné une fois et pourra certainement jouer un rôle aujourd'hui », a déclaré Vincent Kompany avant le coup d'envoi sur Amazon Prime Video à propos de la décision concernant Kane, avant d'ajouter : « Nous sommes déjà heureux qu'il soit là. C'était trop tôt dès le début. »