SID et Tim Ursinus

Traduit par

Blessé ou sur le banc ? Harry Kane ne sera pas dans le onze de départ du FC Bayern Munich contre l'Atalanta Bergame

Le Bayern Munich, champion en titre, entame la phase à élimination directe de la Ligue des champions sans son attaquant Harry Kane.

L'Anglais, qui avait récemment été écarté des terrains en raison d'une blessure au mollet, débutera le match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame (21h00) sur le banc. Nicolas Jackson sera à nouveau titularisé en attaque.

« Il s'est entraîné une fois et pourra certainement jouer un rôle aujourd'hui », a déclaré Vincent Kompany avant le coup d'envoi sur Amazon Prime Video à propos de la décision concernant Kane, avant d'ajouter : « Nous sommes déjà heureux qu'il soit là. C'était trop tôt dès le début. »

  • L'entraîneur Vincent Kompany procède à six changements dans son onze de départ. Par rapport au match remporté 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach vendredi dernier, lors duquel Jackson Kane avait déjà fait bonne figure, Jonathan Tah et Josip Stanisic remplacent Min-Jae Kim et Tom Bischof en défense aux côtés de Dayot Upamecano et Konrad Laimer, tandis qu'Aleksandar Pavlovic remplace Leon Goretzka au milieu de terrain défensif.

    FC Bayern : Lennart Karl et Jamal Musiala également sur le banc

    Derrière Jackson, Michael Olise et Serge Gnabry forment avec Luis Diaz le trio offensif, tandis que Lennart Karl et Jamal Musiala prennent place sur le banc. Comme prévu, Jonas Urbig remplace le capitaine Manuel Neuer, à nouveau blessé.

    Lors de la conférence de presse d'avant-match, Kompany s'était pourtant montré optimiste quant à la titularisation de Kane. « Harry Kane a très bien supporté l'entraînement aujourd'hui », avait-il déclaré. Mais le coach du Bayern avait également souligné : « Nous devons encore prendre une décision quant à la meilleure option pour demain. Nous voulons attendre demain matin pour voir comment il a supporté la séance d'entraînement. »

  • Atalanta Bergame vs FC Bayern Munich : les compositions

    • Composition de l'Atalanta Bergame : Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac - K. Sulemana, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Zalewski, Krstovic - Scamacca
    • Composition du FC Bayern : Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Jackson
