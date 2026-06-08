Après le transfert du milieu de terrain à l’hôpital universitaire d’Odense, le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen – déjà présent lors de l’effondrement d’Eriksen il y a cinq ans – a confirmé que le défibrillateur automatique implantable (DAI) du joueur avait rempli son rôle. « Christian va bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. D’après ce que j’ai pu constater, le défibrillateur a réagi comme il se doit », a-t-il expliqué sur le site officiel de la DBU.

Le médecin a ensuite détaillé les instants qui ont suivi l’effondrement, déclarant : « Il a brièvement perdu connaissance, mais il a repris conscience très rapidement et nous avons pu communiquer avec lui sans tarder. Il va maintenant subir des examens complémentaires à l’hôpital afin de déterminer la cause de cet incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Mais Christian va bien et il m’a demandé de transmettre ses salutations à tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien. »