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Blessé lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine, l’ancien milieu de terrain de Manchester United et des Spurs, Christian Eriksen, a été victime d’un malaise sur la pelouse. Voici les dernières informations sur son état de santé
Eriksen est dans un état stable après avoir subi un malaise médical.
Les supporters danois ont retenu leur souffle à la 65e minute du match de dimanche, lorsque Christian Eriksen s’est soudainement effondré sur la pelouse du Nature Energy Park. L’ancien meneur de jeu de Manchester United et de Tottenham a semblé ressentir une gêne à la poitrine avant de perdre brièvement connaissance, entraînant l’arrêt immédiat de la rencontre tandis que les soigneurs se précipitaient à son secours.
La Fédération danoise de football (DBU) a rapidement apporté des nouvelles rassurantes après cet incident choquant. Dans un communiqué officiel, elle a confirmé : « Christian Eriksen est conscient et se porte bien dans les circonstances. Le match est annulé. »
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Le staff médical confirme la réponse du pacemaker.
Après le transfert du milieu de terrain à l’hôpital universitaire d’Odense, le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen – déjà présent lors de l’effondrement d’Eriksen il y a cinq ans – a confirmé que le défibrillateur automatique implantable (DAI) du joueur avait rempli son rôle. « Christian va bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. D’après ce que j’ai pu constater, le défibrillateur a réagi comme il se doit », a-t-il expliqué sur le site officiel de la DBU.
Le médecin a ensuite détaillé les instants qui ont suivi l’effondrement, déclarant : « Il a brièvement perdu connaissance, mais il a repris conscience très rapidement et nous avons pu communiquer avec lui sans tarder. Il va maintenant subir des examens complémentaires à l’hôpital afin de déterminer la cause de cet incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Mais Christian va bien et il m’a demandé de transmettre ses salutations à tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien. »
Les coéquipiers et l'entraîneur sont sous le choc.
Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a reconnu que le choc émotionnel subi par son équipe rendait impossible la poursuite du match. Bien qu’Eriksen ait adressé un signe de la main à ses coéquipiers en quittant le terrain, l’impact psychologique demeurait. « Christian Eriksen a fait un signe de la main à ses coéquipiers en quittant le terrain », a déclaré Riemer aux journalistes après l’arrêt de la rencontre.
Le technicien a également évoqué un choc physique qui aurait pu masquer l’apparition du problème médical : « Quelques minutes avant qu’il ne tombe malade, il avait eu un accrochage avec Ruslan Malinovskyi et j’ai pensé que c’était pour cela qu’il semblait si bouleversé, mais je me trompais. À partir de ce moment-là, ni moi ni les joueurs sur le terrain n’aurions pu poursuivre le match », a conclu le sélectionneur.
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La communauté mondiale du football se mobilise
Les hommages et les messages de soutien affluent de tout le continent pour le joueur de Wolfsburg. Manchester United, où Eriksen a passé trois saisons prolifiques, a publié un communiqué : « Tout le monde à Manchester United est soulagé par les dernières nouvelles transmises par le Danemark concernant Christian Eriksen, après l’annulation du match amical d’aujourd’hui contre l’Ukraine. Le club envoie ses pensées et son soutien à Christian et à sa famille, en attendant de nouveaux éléments. »
Son ancien club, Tottenham, a également exprimé son soutien : « Nos pensées vont à Christian Eriksen et à sa famille. Nous te souhaitons un prompt et complet rétablissement, Christian. Nous sommes tous avec toi. » Son club actuel, Wolfsburg, a indiqué qu’il restait en contact étroit avec la Fédération danoise de football, tandis que le monde du football attend les résultats des examens médicaux complémentaires.