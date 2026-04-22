« Je me lève chaque jour avec la Coupe du monde en tête et je travaille pour continuer à progresser », a déclaré Kleindienst au magazine Sport Bild. « Tant que personne ne m’appelle pour me dire que je suis écarté, il serait imprudent d’abandonner cet objectif. Mes chances ne sont pas élevées, mais elles ne sont pas nulles. »
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Blessé depuis près d’un an, le cadre de la DFB laisse entrevoir un retour. Nagelsmann réussira-t-il malgré tout à lui offrir un billet pour la Coupe du monde ?
Kleindienst, touché au ménisque il y a près d’un an, envisage enfin un retour sur les terrains pour les « deux derniers matchs de la saison ». « Mon objectif principal est de jouer le dernier match à domicile », a annoncé le joueur de 30 ans. Il vit avec frustration l’idée de ne pas pouvoir aider le Borussia Mönchengladbach dans sa lutte pour le maintien.
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Kleindienst espère vivre un « moment spécial » lors de la Coupe du monde
« On est assis en tribune, impuissant. Je n’ai qu’une envie : lacer mes crampons et entrer sur la pelouse. C’est l’un des aspects les plus durs de ma situation », a confié Kleindienst. Actuellement, Gladbach pointe à la 13e place du classement, à cinq points du barragiste.
Malgré cette longue période d’indisponibilité, il reste en contact avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann. « Il m’a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles. Je sais quel rôle je jouerais en cas de sélection, mais il pourrait y avoir un moment spécial », a-t-il ajouté. La Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada se déroulera du 11 juin au 19 juillet.