« On est assis en tribune, impuissant. Je n’ai qu’une envie : lacer mes crampons et entrer sur la pelouse. C’est l’un des aspects les plus durs de ma situation », a confié Kleindienst. Actuellement, Gladbach pointe à la 13e place du classement, à cinq points du barragiste.

Malgré cette longue période d’indisponibilité, il reste en contact avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann. « Il m’a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles. Je sais quel rôle je jouerais en cas de sélection, mais il pourrait y avoir un moment spécial », a-t-il ajouté. La Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada se déroulera du 11 juin au 19 juillet.