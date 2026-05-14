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Oliver Maywurm

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Blessé au pire moment, ce cadre de la Bundesliga pourrait pourtant créer la surprise dans le groupe de Julian Nagelsmann

Coupe du monde
FEATURES
Allemagne vs Curacao
Allemagne
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Ecuador vs Allemagne
J. Nagelsmann
M. Beier
M. Ginter
S. El Mala
T. Lemperle
M. Mittelstaedt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

Jeudi prochain, le sélectionneur national Julian Nagelsmann dévoilera la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Quels noms pourraient faire une apparition surprise dans cette sélection ?

« La majeure partie de l'effectif est bien sûr déjà fixée ; j'ai 20 joueurs bien en tête, tandis que pour six autres, la course est encore serrée dans la dernière ligne droite », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann début mai lors d'une visioconférence destinée aux membres du Fan Club de l'équipe nationale. Il restait alors exactement deux semaines avant l'annonce officielle de la sélection allemande pour la Coupe du monde, le 21 mai.

Le sélectionneur a déjà indiqué que le groupe convoqué fin mars pour les amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1) constituerait la base du squad mondialiste. Quelques éléments absents en mars peuvent toutefois encore espérer un billet pour le voyage aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Qui sont les joueurs qui se sont particulièrement distingués ces dernières semaines ? Qui pourrait encore émerger dans la course aux dernières places ? Et quels noms, enfin, pourraient créer la surprise au moment de l’annonce de la liste officielle de la DFB ? SPOX passe en revue ces questions, en évaluant pour chaque candidat le facteur surprise.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) — Facteur surprise : 2/10

    Tout comme son coéquipier du BVB Karim Adeyemi, Maximilian Beier n’a pas été retenu par Nagelsmann pour les matchs internationaux de mars. Le sélectionneur a préféré convocationner Kevin Schade (FC Brentford), rappelant qu’il n’emmènerait à la Coupe du monde qu’un, voire deux au maximum, de ce trio d’attaquants doués en contre-attaque.

    « L’un des trois, peut-être deux, finira par s’imposer. Mais ils ont tous les mêmes chances. Kevin a simplement l’avantage de pouvoir se montrer chez nous en ce moment. Les autres ont eu cet avantage avant lui aussi », a expliqué Nagelsmann, qui avait convoqué Beier pour la dernière fois en octobre dernier, lors du précédent rassemblement.

    Ces dernières semaines, c’est pourtant Beier qui s’est le plus mis en évidence, au point que Nagelsmann pourrait difficilement l’ignorer. D’autant plus qu’avec la blessure de Serge Gnabry (Bayern Munich), une place supplémentaire s’est libérée en attaque pour la Coupe du monde.

    Au sein du BVB, l’attaquant enchaîne depuis des mois les performances solides et conclut la saison en boulet de canon sur l’aile gauche : 20 participations directes à des buts (10 réalisations, 10 passes décisives) toutes compétitions confondues, soit le meilleur total parmi ses concurrents directs. Surtout, il se distingue à chaque seconde par son implication et sa capacité à multiplier les courses, même défensives. Des qualités que l’on sait appréciées par Nagelsmann.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Fribourg) : un facteur surprise évalué à 9/10.

    À 32 ans, Matthias Ginter connaît un véritable renouveau. Toujours aussi fiable, le défenseur central réalise une saison exceptionnelle et contribue largement à la présence du SC Fribourg en finale de la Ligue Europa, ainsi qu’à ses bonnes chances de se qualifier à nouveau pour une compétition internationale.

    Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, figure parmi les personnalités qui plaident pour sa participation à la Coupe du monde. L’ex-international Max Kruse a récemment affirmé qu’il fallait « prendre Ginter en considération », tandis que son coéquipier Igor Matanovic déclarait : « Si j’étais sélectionneur, je l’emmènerais sans hésiter. Les succès de l’équipe parlent d’eux-mêmes et il y a largement contribué. »

    Avant les matchs internationaux de mars, Ginter a révélé avoir reçu un appel de Nagelsmann, qui a dû lui signifier un refus pour cette fois. La situation évoluera-t-elle cet été ? « D’après ce que j’ai entendu, rien n’est encore définitif. On verra bien », a commenté l’intéressé.

    Le champion du monde 2014, qui n’avait pas joué la moindre minute à 20 ans, mériterait aujourd’hui sa place au Qatar au vu de ce qui pourrait être sa meilleure saison. Pourtant, Nagelsmann ne l’a jamais convoqué en deux ans et demi de mandat ; son 51^e et dernier match remonte à juin 2023 sous Hansi Flick.

    Malgré l’évidence de sa forme, ses chances d’être sélectionné restent minces. Nagelsmann semble déjà avoir réservé quatre des cinq places de défenseurs centraux à Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton. Il reste donc une cinquième et dernière place, pour laquelle le sélectionneur avait appelé Malick Thiaw en mars. L’argument en faveur du joueur de 24 ans, qui évolue à Newcastle United, ne réside pas seulement dans ses trois sélections précédentes sous Nagelsmann, mais aussi dans son jeune âge : huit ans de moins que le Freibourgeois. Thiaw offre donc un potentiel d’avenir plus élevé, et le sélectionneur pourrait l’emmener aux États-Unis pour qu’il continue d’apprendre en vue des échéances à venir.

    Une porte de sortie pourrait toutefois s’ouvrir si Nagelsmann l’envisageait comme suppléant de Joshua Kimmich au poste d’arrière droit, car Ginter a déjà occupé ce rôle par le passé en équipe nationale.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter Milan) : un facteur surprise évalué à 8/10.

    Âgé de 25 ans, Yann Bisseck présente l’avantage de la jeunesse et d’un potentiel de progression intéressant pour l’équipe nationale allemande, ce qui le positionne favorablement par rapport à Ginter. Toutefois, Nagelsmann devrait surtout hésiter entre Thiaw et Ginter pour le poste de défenseur central numéro 5.

    Malgré un niveau de forme constant à l’Inter Milan, il n’avait pas été retenu pour les matchs internationaux de mars, puis il a subi une blessure musculaire qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois semaines. Son retour fin avril, ponctué d’un but lors du match nul 2-2 contre Turin, a toutefois rappelé son potentiel. Titulaire chez le champion d’Italie, il peut légitimement prétendre à un rôle en équipe nationale.

    Néanmoins, il n’a plus été convoqué depuis sa première sélection en mars 2025, marquée par ses débuts internationaux contre l’Italie. Sa présence au Mondial apparaît donc comme une possibilité surprenante, voire peu probable, malgré sa progression constante.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Cologne) : un facteur surprise évalué à 6/10.

    Convoqué pour la première fois par Nagelsmann en novembre dernier, avant d’être logiquement renvoyé en équipe U21 après le premier des deux matchs de qualification pour la Coupe du monde, Said El Mala a reçu un message clair de la part du sélectionneur national : « Il doit à terme combler ses lacunes pour devenir titulaire à Cologne. »

    Par « lacunes », il entendait surtout un travail défensif encore trop irrégulier, principale raison pour laquelle ce joyau offensif n’avait pas encore enchaîné les titularisations au FC. Depuis, le jeune homme de 19 ans a répondu aux attentes : il est devenu titulaire indiscutable au club depuis plusieurs semaines et, sous l’ère de l’entraîneur Lukas Kwasniok, il a enchaîné neuf titularisations consécutives en Bundesliga.

    En grande forme, il a été constamment incisif et a récolté sept points depuis fin février (cinq buts, deux passes décisives). El Mala possède donc des arguments solides pour tenter de monter dans le train de la Coupe du monde, après en avoir été écarté en mars. Cependant, la concurrence en attaque s’annonce trop rude, malgré l’absence de Serge Gnabry pour le Mondial. Leroy Sané, Lennart Karl et Chris Führich, appelé en mars, le devancent sans doute au classement des ailiers, tout comme Maxi Beier, récemment très performant au BVB. Reste à savoir si Nagelsmann laissera encore une place à El Mala, en fonction de la profondeur de son effectif sur les autres postes.

    Malgré ses performances, El Mala reste un peu court pour intégrer le groupe mondialiste. Son attitude impertinente et son style rafraîchissant pourraient pourtant apporter un plus à la Mannschaft, notamment en tant que joker capable de débloquer les matchs serrés.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) : un facteur surprise évalué à 5/10.

    Si Assan Ouedraogo n’avait pas manqué presque toute la saison, de fin novembre à fin mars, en raison d’une blessure, ce talentueux milieu de terrain du RB Leipzig ne serait pas un candidat surprise, mais un prétendant tout à fait crédible pour la Coupe du monde.

    Avant ses deux pépins physiques, le champion du monde et d’Europe U17 2023 s’était imposé comme un titulaire indiscutable chez les Rouge et Blanc, alignant des performances de haut niveau. Après le forfait de Nadiem Amiri sur blessure, Nagelsmann le convoque en novembre pour les qualifications à la Coupe du monde contre le Luxembourg (2-0) et la Slovaquie (6-0). Entré en jeu lors de la rencontre décisive face aux Slovaques, le jeune homme de 20 ans inscrit d’ailleurs immédiatement son premier but en sélection.

    Porté par cette dynamique, il a permis à Leipzig de battre le Werder Brême 2-0 quelques jours plus tard, concluant l’action par un but somptueux. Malheureusement, une blessure au genou subie lors de cette rencontre l’a écarté des terrains pendant près de deux mois, puis une récidive à la mi-janvier l’a contraint à manquer les matchs internationaux de mars. Il n’a retrouvé les terrains qu’au début avril.

    Revenu à la compétition, il a été réintégré progressivement à Leipzig et a retrouvé le onze de départ lors de trois des quatre dernières journées. Suffira-t-il pour qu’il saute encore dans le train de la Coupe du monde ? Nagelsmann, grand admirateur du jeune homme, pourrait être tenté de s’appuyer sur sa technique et son dynamisme pour dynamiser le milieu de terrain allemand.

    L’ancien Schalker, dont le profil rappelle celui de Felix Nmecha, aurait pleinement sa place dans l’effectif mondialiste. Reste à savoir combien de places Nagelsmann réservera à l’entrejeu. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß et Nmecha, si ce dernier évite les rechutes, semblent déjà assurés de partir. Derrière eux, Anton Stach a été appelé en mars et, après le forfait de Nmecha, Angelo Stiller a également reçu sa chance. Reste à savoir si Nagelsmann, séduit par sa polyvalence (n°6, n°8 ou même n°10), le placera désormais devant l’un des deux.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club de Bruges) - Facteur surprise : 9/10

    Niclas Füllkrug s’est mis hors jeu en raison d’un manque de régularité à West Ham puis à Milan, Tim Kleindienst a manqué la quasi-totalité de la saison sur blessure et Jonathan Burkardt n’a pas réussi à se mettre en évidence ces derniers mois pour justifier un retour en équipe nationale. Si Julian Nagelsmann décidait d'emmener un quatrième attaquant en plus des joueurs pratiquement assurés d'être sélectionnés pour la Coupe du monde, à savoir Deniz Undav, Nick Woltemade et Kai Havertz, Nicolo Tresoldi s’imposerait comme le candidat le plus évident.

    L’international allemand U21 brille actuellement au Club de Bruges, en Belgique, et a même déjà fait valoir ses qualités de buteur en Ligue des champions, notamment contre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Tresoldi est en pleine forme, pourrait devenir champion de Belgique avec Bruges et a inscrit le but décisif lors de la victoire 2-0 contre Saint-Trond le week-end dernier.

    Néanmoins, sa convocation pour la Coupe du monde resterait une surprise : il jouait encore en deuxième division à Hanovre la saison passée et Nagelsmann ne l’a jamais appelé. Né en Italie de père italien, Tresoldi pourrait aussi opter pour la Squadra Azzurra, tandis que ses origines maternelles argentines lui ouvrent également les portes de l’Albiceleste, championne du monde en titre.

    En revanche, une convocation pour le Mondial pourrait sceller son engagement à long terme avec la Nationalmannschaft, et faire de lui une valeur sûre au poste de numéro 9 pour les années à venir.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsbourg) : un facteur surprise maximal, noté 10/10.

    Si Julian Nagelsmann sollicitait son ancien adjoint Sandro Wagner pour lui recommander des joueurs discrets mais talentueux, l’ex-coach d’Augsbourg évoquerait sans doute Anton Kade. Wagner l’avait recruté au FC Bâle pour renforcer l’attaque du FC Augsbourg l’été dernier, et il s’en était dit « absolument surpris, car il possède de réelles qualités », regrettant qu’aucun club plus ambitieux n’ait tenté de s’attacher les services de ce joueur de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans.

    À 22 ans, l’attaquant, qui avait déjà connu la Bundesliga à 18 ans sous les couleurs du Hertha BSC, a confirmé lors de son premier exercice complet au plus haut niveau allemand qu’il possédait un potentiel intéressant. Ces dernières semaines, il a été déterminant dans la belle fin de saison de l’FCA, se distinguant par sa vitesse et son sens du but, comme en attestent son égalisation 1-1 contre Francfort fin avril et son doublé lors de la victoire 3-1 à Brême début mai.

    Hors du terrain, Wagner salue son fort désir d’apprendre, sa maturité, son humilité et son sens du collectif. Des atouts qui lui permettraient d’endosser, avec l’assentiment de Nagelsmann, le rôle de challenger en apprentissage, même si son temps de jeu au Mondial s’annoncerait limité.

    Son seul handicap, c’est que le sélectionneur ne le connaît pas encore personnellement et ne peut donc pas juger, sur la base de ses propres observations, de la manière dont le joueur d’Augsbourg s’intégrerait dans son système. Avec un profil comme celui de Said El Mala, par exemple, Nagelsmann dispose déjà de davantage d’éléments d’appréciation.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) — Facteur surprise : 7/10

    Pour Maximilian Mittelstädt, le constat est sans équivoque : David Raum est certain de figurer dans le groupe allemand pour la Coupe du monde. En ce qui concerne le poste de deuxième latéral gauche, Nagelsmann devra choisir entre Nathaniel Brown et Mittelstädt.

    La balance penche nettement en faveur du Francfortais, aligné à trois reprises devant Mittelstädt et auteur d’un nouveau bond dans sa progression individuelle malgré les performances mitigées de l’Eintracht cette saison.

    Mittelstädt, qui était jusqu’alors titulaire à gauche de la défense – notamment durant la phase de groupes de l’Euro 2024 à domicile – n’a plus été appelé depuis septembre. Son dernier match en sélection remonte à la défaite 2-0 en Slovaquie, en septembre, lors du coup d’envoi des qualifications pour la Coupe du monde ; aligné d’entrée, il avait été l’un des rares Allemands à surnager. Depuis, plus aucune convocation.

    Ses performances au VfB Stuttgart restent de bon niveau cette saison ; avec les Souabes, il vise une qualification pour la Ligue des champions et un sacre en Coupe d’Allemagne. Toutefois, une convocation pour la Coupe du monde apparaît peu probable, Nagelsmann semblant avoir déjà fait son choix pour le poste d’arrière gauche.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) : un facteur surprise évalué à 3/10.

    Après quatre ans d’absence, Ridle Baku a été de nouveau convoqué en octobre 2025 en équipe d’Allemagne. Une sélection méritée, l’arrière droit ayant retrouvé un très bon niveau en Bundesliga depuis son transfert du VfL Wolfsburg à Leipzig début 2025.

    Le sélectionneur national, Julian Nagelsmann, lui a donc offert sa chance à l’automne : en novembre, lors de la victoire 2-0 au Luxembourg, le joueur de Leipzig était même aligné d’entrée. Il a justifié cette confiance en délivrant une passe décisive ; quelques jours plus tard, il est entré en jeu lors du succès 6-0 contre la Slovaquie et a inscrit son deuxième but en sélection.

    Malgré ces performances, Nagelsmann ne l’a pas convoqué pour les matchs amicaux de fin mars, préférant aligner Josha Vagnoman (Stuttgart) comme doublure de Joshua Kimmich. « Bien sûr, c’est un peu décevant de manquer les derniers matchs internationaux, mais il est inutile de se décourager. Je voulais simplement continuer, travailler sur les points où je peux encore m'améliorer et rendre la tâche aussi difficile que possible au sélectionneur national », a déclaré Baku mi-avril selon Bild, avant d'ajouter, confiant : « Quand on est titulaire ici, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à ce poste. »

    À Leipzig, il est devenu incontournable et a contribué à la solide fin de saison des Saxons, marquée par six victoires lors des sept dernières journées de Bundesliga. Vagnoman, lui, n’est que rarement titulaire au VfB ces derniers temps ; Baku possède donc une légère avance sur son principal rival dans la course au rôle de doublure de Kimmich. Une convocation pour la Coupe du monde ne serait donc pas une surprise, à moins que Nagelsmann ne privilégie finalement Matthias Ginter comme alternative sur le flanc droit de la défense.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Fribourg) — Facteur surprise : 10/10

    Pour l’entraîneur de Fribourg, Julian Schuster, Maximilian Eggestein est tout simplement « indispensable ». Le milieu central a disputé l’intégralité des 33 matchs de Bundesliga joués jusqu’ici et a été aligné d’entrée dans presque toutes les rencontres toutes compétitions confondues. Il n’a manqué qu’une seule rencontre, l’aller des huitièmes de finale d’Europa League perdu 1-0 à Genk, en raison d’une suspension après un carton rouge.

    Un tel statut ne garantit toutefois pas encore une place pour la Coupe du monde. Mais Eggestein, 29 ans, évolue à un niveau élevé et de manière constante, et il est l’un des artisans majeurs de la saison exceptionnelle du club alsacien. Des arguments qui pourraient inciter Nagelsmann à s’intéresser de près au milieu de terrain.

    Or les derniers postes de milieu axial ne sont pas encore attribués, et Anton Stach, convoqué en mars, demeure une option incertaine. Eggestein pourrait donc lui ravir sa place. Comme Stach, il accepterait sans rechigner un rôle de supersub, chargé d’apporter fraîcheur et intensité, surtout à l’entraînement. Tout comme son coéquipier Ginter, il mériterait logiquement une place au Mondial.

    Une convocation à la Coupe du monde pour l’ancien joueur de Brême serait néanmoins surprenante, car Nagelsmann ne l’a jamais appelé et Eggestein n’a encore jamais porté le maillot de l’équipe nationale. En mars 2019, il y a plus de sept ans, il avait été convoqué une seule fois par Joachim Löw, alors sélectionneur, sans entrer en jeu contre la Serbie (1-1) ni face aux Pays-Bas (3-2). Il n’est toutefois pas entré en jeu lors du match amical contre la Serbie (1-1) ni lors du match de qualification à l’Euro contre les Pays-Bas (3-2).

  • Équipe nationale allemande : les prochaines rencontres des champions d’Allemagne


    Date

    Match

    Compétition

    Dimanche 31 mai, 20 h 45

    Allemagne - Finlande

    Match amical

    Samedi 6 juin à 20 h 30

    États-Unis - Allemagne

    Match amical

    Dimanche 14 juin (19 h)

    Allemagne - Curaçao

    Coupe du monde 2026

    Samedi 20 juin (22 h)

    Allemagne vs Côte d’Ivoire

    Coupe du monde 2026

    Jeudi 25 juin à 22 h

    Équateur - Allemagne

    Coupe du monde 2026


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