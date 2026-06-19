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Blessé à un mollet, la star de l’équipe nationale américaine Christian Pulisic déclare forfait pour le match de la Coupe du monde contre l’Australie ; Ricardo Pepi devrait donc être aligné d’entrée
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Forfait de la plus grande star américaine
Tout au long de la semaine, les spéculations ont été nombreuses au sujet de l’état de santé de Pulisic, après son remplacement prématuré vendredi dernier. Pochettino a révélé, après la rencontre, que le joueur de 27 ans s’était de nouveau blessé, réaggravant une lésion déjà subie à l’entraînement avant le premier match des Américains.
« Espérons que ce ne soit pas trop grave… espérons qu’il soit disponible pour le prochain match », avait alors déclaré l’entraîneur.
Le joueur a lui-même confié espérer que cette gêne au mollet ne l’embarrasserait pas outre mesure par la suite.
« J’espère vraiment que ce n’est rien, je prends juste quelques précautions aujourd’hui, mais j’espère que tout ira bien », a-t-il ajouté.
Pulisic, déjà limité à 1 609 minutes avec son club cette saison, son plus faible total depuis son arrivée à l’AC Milan, espère donc enchaîner rapidement les matchs.
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Modifications apportées au XI
Privée de Pulisic, l’équipe des États-Unis d’Amérique effectue un seul ajustement dans son onze de départ : l’entrée de Pepi, associé à Folarin Balogun en attaque.
La défense, elle, est reconduite à l’identique : Chris Richards et Tim Ream sont à nouveau alignés en charnière centrale, tandis qu’Antonee Robinson et Alex Freeman occupent les couloirs. Reste à savoir quel rôle sera confié à Sergino Dest, qui avait été aligné plus haut sur le terrain, presque comme un ailier, lors de la victoire contre le Paraguay en l’absence de Pulisic. Au milieu, Tyler Adams poursuit son rôle de sentinelle aux côtés de Weston McKennie et Malik Tillman.
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Le partenariat Pepi-Balogun
Le duo Pepi-Balogun est une nouveauté pour l’équipe nationale américaine, les deux joueurs n’ayant disputé qu’un total de 187 minutes ensemble avant le match de vendredi. Ils ont été titulaires ensemble à deux reprises, mais aucune de ces deux apparitions n’a eu lieu sous l’ère Pochettino.
Malgré ce faible total, l’équipe nationale américaine s’est généralement montrée efficace avec ce duo en attaque, inscrivant cinq buts au cours de ces 187 minutes, selon Opta.
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Et maintenant ?
Après la rencontre de vendredi, les États-Unis concluront leur phase de groupes face à la Turquie, à Los Angeles.