Blessé à un mollet, la star de l’équipe nationale américaine Christian Pulisic déclare forfait pour le match de la Coupe du monde contre l’Australie ; Ricardo Pepi devrait donc être aligné d’entrée

Tout au long de la semaine, les spéculations ont été nombreuses au sujet de l’état de santé de Pulisic, après son remplacement prématuré vendredi dernier. Pochettino a révélé, après la rencontre, que le joueur de 27 ans s’était de nouveau blessé, réaggravant une lésion déjà subie à l’entraînement avant le premier match des Américains.

« Espérons que ce ne soit pas trop grave… espérons qu’il soit disponible pour le prochain match », avait alors déclaré l’entraîneur.

Le joueur a lui-même confié espérer que cette gêne au mollet ne l’embarrasserait pas outre mesure par la suite.

« J’espère vraiment que ce n’est rien, je prends juste quelques précautions aujourd’hui, mais j’espère que tout ira bien », a-t-il ajouté.

Pulisic, déjà limité à 1 609 minutes avec son club cette saison, son plus faible total depuis son arrivée à l’AC Milan, espère donc enchaîner rapidement les matchs.







