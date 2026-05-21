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Blessé à répétition, Antony, l’ailier de Manchester United, a écarté toute idée d’opération chirurgicale dans un message déterminé, peu après son exclusion du groupe brésilien pour la Coupe du monde
Antony met fin aux rumeurs sur sa blessure
Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l’ailier brésilien a exprimé son agacement face aux spéculations des médias sur son état de forme. « Les gens disent des choses qu’ils ne connaissent pas », a déclaré Antony. « Il faut mettre fin à tout cela, car je me sens très bien, et les gens continuent de dire des choses qu’ils ne savent pas. »
Ses propos confirment le communiqué officiel du Real Betis, qui a démenti les rumeurs évoquant une rééducation de trois à quatre mois. Traité de manière conservatrice depuis décembre pour une ostéite pubienne, l’ancien attaquant de Manchester United a constaté une nette amélioration physique en fin de saison espagnole.
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L’absence de la Coupe du monde offre un précieux temps de repos
La décision d'éviter une intervention chirurgicale intervient peu après l'exclusion d'Antony par Carlo Ancelotti de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026. Si cette non-sélection est décevante pour l'ailier, elle pourrait lui être profitable à long terme : plusieurs semaines loin des terrains, selon le staff médical du Real Betis, devraient renforcer l'efficacité de son traitement conservateur en cours.
Statistiquement, il s’agit de sa meilleure saison à ce jour.
Arrivé en Espagne avec une réputation de « flop » forgée à Old Trafford, Antony a opéré un impressionnant revirement de carrière. Le Brésilien a signé sa saison la plus prolifique sur le plan statistique, rappelant pourquoi Manchester United avait initialement investi lourdement pour l’enrôler.
À une journée de la fin de la Liga, il a déjà inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du Real Betis. Des statistiques qui constituent un retour sur investissement notable pour un joueur ayant joué dans la douleur pendant plus de cinq mois, justifiant ainsi son choix de rester sur la pelouse aussi longtemps que possible.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Le Real Betis accueillera Levante ce week-end pour la dernière journée de Liga. Déjà certain de participer à la Ligue des champions grâce à sa cinquième place, le club andalou vise un dernier succès. Antony entend conclure l’exercice en beauté en pesant de tout son poids dans le dernier tiers du terrain.