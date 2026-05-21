Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l’ailier brésilien a exprimé son agacement face aux spéculations des médias sur son état de forme. « Les gens disent des choses qu’ils ne connaissent pas », a déclaré Antony. « Il faut mettre fin à tout cela, car je me sens très bien, et les gens continuent de dire des choses qu’ils ne savent pas. »

Ses propos confirment le communiqué officiel du Real Betis, qui a démenti les rumeurs évoquant une rééducation de trois à quatre mois. Traité de manière conservatrice depuis décembre pour une ostéite pubienne, l’ancien attaquant de Manchester United a constaté une nette amélioration physique en fin de saison espagnole.