Un match dans le match. BordoCam, la rubrique de Dazn, offre comme toujours des éléments et des points de vue qui échappent aux caméras et aux téléspectateurs. Et dans le derby de Milan largement remporté par l’AC Milan face à l’Inter, les petites scènes et les coups de colère n’ont pas manqué. Ils expliquent en partie la mauvaise passe de l’Inter et la joie de l’AC Milan.

De la colère du banc à propos du marquage sur le but du 1-0 à la consigne de Chivu qui libère la zone occupée par Rabiot sur le 2-0. Puis viennent la parade spectaculaire de Maignan et la confusion de l’Inter en fin de match.