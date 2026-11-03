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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

« Bisseck doit marquer ! » : la consigne donnée à Diouf qui libère Rabiot et le « Mais qu’est-ce qu’il a arrêté ? » après la parade de Maignan. Les coulisses du derby AC Milan-Inter

Milan AC vs Inter
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BordoCam sur DAZN révèle les coulisses de la nette victoire de l’AC Milan face à l’Inter dans le derby milanais

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Un match dans le match. BordoCam, la rubrique de Dazn, offre comme toujours des éléments et des points de vue qui échappent aux caméras et aux téléspectateurs. Et dans le derby de Milan largement remporté par l’AC Milan face à l’Inter, les petites scènes et les coups de colère n’ont pas manqué. Ils expliquent en partie la mauvaise passe de l’Inter et la joie de l’AC Milan.

De la colère du banc à propos du marquage sur le but du 1-0 à la consigne de Chivu qui libère la zone occupée par Rabiot sur le 2-0. Puis viennent la parade spectaculaire de Maignan et la confusion de l’Inter en fin de match.

  • Moreira en lunettes de soleil et l’émotion de Kaká

    L’AC Milan arrive au stade l’esprit serein. Cela se voit à l’attitude de Diego Moreira, qui se présente avec des lunettes de soleil, accompagné de Maignan, qui mâche une sucette à la sortie du tunnel des garages. Mais tout San Siro attendait le retour de Ricky Kakà. Ému au centre du terrain, il fond en larmes en entendant les chants entonnés pour lui par la curva. D’un numéro 22 à l’autre, comme s’il avait été appelé.

  • Les chuchotements de Chivu sur le 1-0 et le maillot déchiré de Gila

    Chivu demande à sa « nouvelle » Inter, alignée dans un système différent, d’effectuer des mouvements en demi-lune pour attaquer la profondeur. Mais c’est l’AC Milan qui domine, et les consignes de l’entraîneur roumain ne sont plus que des murmures lorsque Morerira, après avoir éliminé Carlos Augusto, adresse dans la surface un centre que Pulisic transforme en but. L’Américain célèbre avec le stade et ses coéquipiers, mais Mario Gila n’est pas parmi eux : il court vers le banc pour changer son maillot, déchiré lors d’un duel avec Thuram. Le seul joueur de l’Inter à se lever pour réagir et encourager les siens depuis le banc ? Federico Dimarco. Les adjoints de Chivu le confirment : « Bisseck doit être au marquage ! »

  • Le choix de Chivu sur le but de Rabiot

    Sur le but du 2-0, Diouf se place d’abord à peu près dans la zone où Rabiot viendra ensuite frapper, mais Chivu se lève précipitamment du banc et le déplace en lui demandant d’aller couvrir Modric, qui ne servira en réalité que de leurre.

    La zone reste libre, Barella demeure passif et laisse filer Rabiot, tandis que Calhanoglu et Sucic butent sur les écrans mis en place par le staff d’Amorim. Le but fait de nouveau exploser de joie le banc de l’AC Milan et le stade, mais Amorim comme Modric désignent aussitôt le spécialiste des coups de pied arrêtés du staff comme l’homme décisif sur ce but.

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  • Les consignes tactiques de l’Inter jusqu’au 2-1

    Après le 2-0, l’Inter tente de se réorganiser sur le terrain, mais Diouf d’abord, rappelé à l’ordre par Barella d’un « Andy ! Vas-y ! », puis Calhanoglu laissent trop d’espace à Modric et Musah.

    Le tacticien de Chivu le signale à l’entraîneur : « Calhanoglu perd trop de terrain, il doit y aller », puis insiste : « Calha doit monter ! » Mais Chivu ne parvient pas à communiquer avec le Turc et le message adressé à Barella ne réussit pas non plus à faire monter qui que ce soit. Thuram se retrouve donc seul et demande qu’on lui adresse directement un long ballon.

  • L’ARRÊT DE MAIGNAN

    L’Inter monte en puissance et Spence a l’occasion d’égaliser, mais Maignan se surpasse en donnant l’impression qu’un arrêt exceptionnel est tout à fait ordinaire. Chivu fait de la main le geste du « mamma mia » et Cecchi, membre du staff, s’exclame à deux reprises : « Mais qu’est-ce qu’il a arrêté ? Mais qu’est-ce qu’il a arrêté ? » Sur le banc, Aleksandar Stankovic n’en croit pas ses yeux et secoue la tête.

  • LE COUP FRANC DU 3-1

    Barella perd d’abord un ballon dangereux, ce qui met Chivu hors de lui. Celui-ci réagit d’un geste de la main signifiant « mais va… ». Puis, lorsque l’arbitre siffle un coup franc à l’entrée de la surface, il se contente d’une grimace, les bras écartés.

    Moreira demande à Modric s’il peut le tirer, et ce dernier accepte. Maignan place le contre-mur, mais Diouf ne réagit pas à l’appel de Bastoni à sauter et saute trop tard. Le ballon passe juste au-dessus de sa tête, si bien que Martinez ne le voit pas partir à temps.

    Pendant ce temps, le quatrième arbitre, Di Bello, va voir Chivu, presque en larmes, pour lui confirmer que le contact précédent entre Thuram et De Winter dans la surface a été vérifié et qu’il n’y avait pas penalty.

  • LA SECONDE PÉRIODE ET LE PENALTY ACCORDÉ PUIS ANNULÉ

    La seconde période est moins animée. Chivu interpelle surtout Andy Diouf pour lui demander d’aller de l’avant, puis fait de même avec Thuram en lui criant « Marcus... plus fort ! » afin qu’il mette davantage d’agressivité dans son pressing.

    À partir de là, Chivu, Kolarov et Cecchi discutent pour trouver une solution depuis le banc. Le Serbe propose un 4-2 offensif avec Zielinski comme premier changement, mais entre-temps, Chivu se ravise et choisit un milieu à deux dans un 5-4-1.

    Seul le penalty accordé par Guida pour une supposée main de Gila vient secouer cette seconde période. Amorim et le banc de l’AC Milan se prennent la tête entre les mains, puis vérifient eux-mêmes sur leur tablette, se plaignant de cette mauvaise décision. La VAR intervient et invite Guida à revoir l’action. Il annule le penalty.

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