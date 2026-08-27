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Birmingham ne se précipitera pas vers un remake Wayne Rooney, mais « examinera » la situation de son entraîneur alors que Tom Brady et le conseil d’administration de Birmingham visent la Premier League
Rooney n’a tenu que 83 jours à St Andrew's
Birmingham City, après avoir décroché le titre de League One de manière record, était censé faire mieux dans la poursuite de cet objectif la saison dernière. Le Championship est toutefois une division notoirement difficile à dompter et une 10e place a été le mieux que l’équipe de Davies a pu obtenir.
De grandes ambitions ont été affichées dans les West Midlands, avec des dépenses considérables sur le marché des transferts, et un retour dans l’élite après 16 ans d’absence reste l’objectif ultime de toutes les parties concernées.
Davies, qui a repris le flambeau laissé par la légende de Manchester United Rooney après son passage oubliable de 83 jours à la tête de l’équipe, est l’homme chargé de répondre aux attentes. Il a essuyé quelques critiques en 2025-2026, mais aucun changement immédiat n’est prévu.
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Davies est-il menacé par un plus grand nom ?
Bruce, s’exprimant en association avec Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la position de Davies et sur la menace de voir un vainqueur davantage confirmé être recherché à un moment donné : « Il a fait un travail fantastique.
« C’est un club où j’ai failli aller il y a une décennie pour y jouer pendant quelques années, puis j’y ai passé six, sept ans comme manager, donc c’est toujours un club que je suis de près. Chris a fait un travail fabuleux, et oui, bien sûr, maintenant avec ces nouveaux propriétaires et leurs ambitions et bla-bla-bla, mais regardez, il les a fait monter. L’an dernier, il les a maintenus solidement dans la division.
« Ils ont subi un résultat décevant mardi [une défaite 6-1 contre Brentford], mais c’est une compétition de coupe, et oui, je pense qu’ils vont analyser cela, et je pense qu’ils vont progresser, et je pense qu’ils donneront à Chris le temps qu’il mérite amplement. »
Brady croise le fer avec Reynolds et Mac
En visant la Premier League, Birmingham s’est retrouvé à poursuivre le même rêve que Wrexham. Le club gallois compte lui aussi des visages célèbres à sa tête, en la personne des acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac, et il s’est parfois gentiment mesuré à la légende de la NFL Brady.
Bruce a ajouté, lorsqu’on lui a demandé si cette « rivalité » apportait une dimension supplémentaire et amusante aux courses à la montée : « Absolument. Mais cela montre simplement que c’est formidable pour Wrexham et formidable pour Birmingham, au vu de ce que les deux groupes de propriétaires ont fait.
« Si vous êtes supporter de Birmingham ou supporter de Wrexham, et que vous voyez les propriétaires ainsi que leur envie de réussir dans ce qu’ils font avec le club, cela ne peut être qu’une bonne chose, parce qu’il ne faut pas oublier que tout tourne encore autour des supporters. Ce sera toujours le cas, et si vous avez de très, très bons propriétaires comme eux, qui sont passionnés par le club et qui investissent comme ils le font, alors c’est enthousiasmant pour les deux clubs. »
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Calendrier de Birmingham 2026-2027 : Wrexham au programme ensuite
Birmingham et Wrexham ont respectivement lancé leur campagne en Championship par deux matches nuls consécutifs. Les deux équipes sont impatientes de décrocher une victoire le plus vite possible et s’affronteront vendredi au Racecourse Ground.
Davies sera aux commandes dans le vestiaire visiteur, alors que son mandat atteint 115 matches, et sait qu’il doit placer Birmingham dans la course au top 8, le tableau des play-offs étant élargi, afin de s’inscrire dans la durée pour ce qui est son premier poste d’entraîneur principal.
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