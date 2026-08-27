Birmingham City, après avoir décroché le titre de League One de manière record, était censé faire mieux dans la poursuite de cet objectif la saison dernière. Le Championship est toutefois une division notoirement difficile à dompter et une 10e place a été le mieux que l’équipe de Davies a pu obtenir.

De grandes ambitions ont été affichées dans les West Midlands, avec des dépenses considérables sur le marché des transferts, et un retour dans l’élite après 16 ans d’absence reste l’objectif ultime de toutes les parties concernées.

Davies, qui a repris le flambeau laissé par la légende de Manchester United Rooney après son passage oubliable de 83 jours à la tête de l’équipe, est l’homme chargé de répondre aux attentes. Il a essuyé quelques critiques en 2025-2026, mais aucun changement immédiat n’est prévu.