Cela fait trois ans que Gareth Bale a raccroché les crampons. En 2023, l’ancien joueur du Real Madrid et de Tottenham, entre autres, a mis un terme à sa carrière. Aujourd’hui âgé de 36 ans, il porte un regard neuf sur le football. Dans une longue interview accordée au site « The Athletic », le Gallois a abordé plusieurs sujets d’actualité sportive, tels que le retour de José Mourinho au Real Madrid, l’évolution du football, ses investissements dans le football féminin et bien d’autres thèmes.
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Bill affirme : « Le football est devenu aussi ennuyeux que les échecs… Heureusement, le plaisir se retrouve dans les pieds de Yamal et du duo du Real. »
Un espoir concernant Mourinho
Bill (36 ans) a confié au journal AS son avis sur le retour de José Mourinho au Real Madrid : « Après l’expérience d’un entraîneur chevronné comme Ancelotti, j’espère que José parviendra à apporter de la stabilité au groupe et à aligner tout le monde sur la même longueur d’onde. Il pousse chaque joueur à donner le meilleur de lui-même, il cherche à comprendre ses besoins pour le faire progresser, qu’il s’agisse de mettre la pression via les médias ou de lui offrir une accolade. Ayant déjà dirigé le Real, il connaît les dynamiques du club et mettra en place un plan pour mener l’équipe vers le succès. »
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Ancelotti : la clé du succès avec les grands clubs
Gareth Bale salue les qualités de gestionnaire de Carlo Ancelotti : « Carlo est un excellent manager. Il comprend la psychologie et la pression, et il crée un lien qui vous fait sentir qu’il s’intéresse vraiment à vous. Même avec ceux qui ne jouent pas, il sait les motiver et les garder à ses côtés. Dans un grand club comme le Real Madrid, il ne suffit pas d’être entraîneur, il faut aussi gérer les egos, et c’est pourquoi il a réussi dans les plus grands clubs. »
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Real Madrid affronte Los Angeles FC : un choc qui s’annonce comme la fin du monde.
L’ailier gallois, désormais retraité, souligne la différence flagrante entre l’ambiance du Real Madrid et celle du Los Angeles FC, où il a conclu sa carrière : « Aux États-Unis, il n’y a pas de dégringolade ni de réelles conséquences après une défaite.
« Au Real Madrid, en revanche, perdre un match équivaut presque à la fin du monde. Je me souviens de notre première défaite avec Los Angeles : je m’attendais à une vague de critiques et d’attaques, mais l’échec a été bien accepté, car les conséquences sont moindres et l’ambiance plus familiale. J’ai apprécié cela », a-t-il ajouté.
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Yamal, Vinícius et Mbappé : la joie de jouer s’est évanouie.
Interrogé sur l’évolution du football, Bill a exprimé des réserves, soulignant que l’aspect tactique prenait désormais le pas sur le plaisir du jeu.
« Au cours des cinq dernières années, les entraîneurs ont pris le dessus et l’accent est désormais mis exclusivement sur la tactique. Le football n’est plus ce qu’il était, il ressemble davantage aux échecs, et n’est donc plus aussi passionnant », constate-t-il.
« Peu de joueurs parviennent encore à enthousiasmer le public et à offrir du plaisir footballistique, comme Mbappé, Lamine Yamal ou Vinícius, mais peut-être que beaucoup n’ont tout simplement pas l’autorisation d’exprimer leur créativité », a-t-il conclu.
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Les besoins de Tottenham… et le développement du football féminin
Interrogé sur son ancien club, Tottenham, Gareth Bale a confié son soulagement : « Je suis content que la saison soit terminée et j’espère que ce sera un nouveau départ avec Roberto De Zerbi, ainsi qu’un bon mercato cet été, et non pas une troisième saison à la 17e place. Avec quelques renforts, notamment en attaque, cette équipe pourrait bientôt devenir une bonne équipe. »
Quant à sa vie après sa retraite, Bale évoque un renouveau : « Depuis l’âge de neuf ans, je vis avec un état d’esprit professionnel et cela a fini par peser, surtout avec la pression. Prendre du recul m’a fait du bien. Aujourd’hui, je regarde à nouveau plus de football : mon fils Axel est supporter du Real Madrid et de Tottenham, et c’est agréable de partager cette passion avec lui, sans l’amertume liée à la fin de carrière. »
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Enfin, l’ancien international gallois a réaffirmé son engagement en faveur du football féminin : « Je veux réduire les inégalités et développer le sport féminin, en le rendant plus accessible dès le plus jeune âge. Les filles doivent bénéficier des mêmes opportunités que les garçons, dans des conditions d’égalité. »