Bill affirme : « Le football est devenu aussi ennuyeux que les échecs… Heureusement, le plaisir se retrouve dans les pieds de Yamal et du duo du Real. »

Bill (36 ans) a confié au journal AS son avis sur le retour de José Mourinho au Real Madrid : « Après l’expérience d’un entraîneur chevronné comme Ancelotti, j’espère que José parviendra à apporter de la stabilité au groupe et à aligner tout le monde sur la même longueur d’onde. Il pousse chaque joueur à donner le meilleur de lui-même, il cherche à comprendre ses besoins pour le faire progresser, qu’il s’agisse de mettre la pression via les médias ou de lui offrir une accolade. Ayant déjà dirigé le Real, il connaît les dynamiques du club et mettra en place un plan pour mener l’équipe vers le succès. »

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