Bilan du PSV pour la saison 2025/26 - tous les joueurs passés au crible : de Myron Boadu, qui a déçu, à Ismael Saibari, qui s'est illustré

Avec une confortable avance, le PSV a été sacré champion des Pays-Bas pour la troisième saison consécutive. Le NEC a toutefois contrarié l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz en Coupe des Pays-Bas, et la campagne en Ligue des champions s’est finalement soldée par une déception. Voetbalzone attribue à chaque joueur du PSV une note finale pour la saison 2025/26.

Champion 2024/25 après un finish haletant, le club d’Eindhoven a cette fois survolé la saison, s’offrant un 27e sacre historique dès début avril. Plusieurs records sont tombés et, début avril, le 27^e titre de l’histoire du club était déjà acquis. Bosz rêvait du triplé néerlandais, mais il a de nouveau échoué à remporter la Coupe des Pays-Bas avec le PSV. Le NEC s’est révélé trop fort en demi-finale, s’imposant 3-2 au terme d’une rencontre spectaculaire.

En Ligue des champions, les moments forts n’ont pas manqué : toute l’Europe a été impressionnée par les victoires historiques du club néerlandais contre Naples (6-2) et Liverpool, battu 1-4 à Anfield. Mais le revers 1-3 face au champion belge de l’Union Saint-Gilles et le nul 1-1 à l’Olympiakos ont aussi freiné les ambitions des Eindhovenais. Tout se jouait lors de la dernière journée : un match nul contre le Bayern Munich suffisait, mais un but tardif de Harry Kane (1-2) a finalement privé le club d’un billet pour le tour intermédiaire.

Presque tous les joueurs du PSV ont été notés sur une échelle de 1 à 10 ; seuls Alassane Pléa, Niek Schiks et Nick Olij, trop peu utilisés, échappent à cette évaluation.



