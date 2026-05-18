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Joey Veerman, Ismael Saibari, Myron BoaduIMAGO/Voetbalzone

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Bilan du PSV pour la saison 2025/26 - tous les joueurs passés au crible : de Myron Boadu, qui a déçu, à Ismael Saibari, qui s'est illustré

FEATURES
Player ratings
PSV
Eredivisie
M. Kovar
N. Olij
N. Schiks
Mauro Junior
S. Dest
K. Sildillia
Y. Gasiorowski
J. Schouten
R. Flamingo
A. Obispo
J. Veerman
I. Saibari
P. Wanner
I. Perisic
C. Driouech
R. Pepi
G. Til
R. van Bommel
D. Man
E. Bajraktarevic
A. Salah-Eddine
A. Plea
N. Fernandez

Avec une confortable avance, le PSV a été sacré champion des Pays-Bas pour la troisième saison consécutive. Le NEC a toutefois contrarié l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz en Coupe des Pays-Bas, et la campagne en Ligue des champions s’est finalement soldée par une déception. Voetbalzone attribue à chaque joueur du PSV une note finale pour la saison 2025/26.

Champion 2024/25 après un finish haletant, le club d’Eindhoven a cette fois survolé la saison, s’offrant un 27e sacre historique dès début avril. Plusieurs records sont tombés et, début avril, le 27^e titre de l’histoire du club était déjà acquis. Bosz rêvait du triplé néerlandais, mais il a de nouveau échoué à remporter la Coupe des Pays-Bas avec le PSV. Le NEC s’est révélé trop fort en demi-finale, s’imposant 3-2 au terme d’une rencontre spectaculaire.

En Ligue des champions, les moments forts n’ont pas manqué : toute l’Europe a été impressionnée par les victoires historiques du club néerlandais contre Naples (6-2) et Liverpool, battu 1-4 à Anfield. Mais le revers 1-3 face au champion belge de l’Union Saint-Gilles et le nul 1-1 à l’Olympiakos ont aussi freiné les ambitions des Eindhovenais. Tout se jouait lors de la dernière journée : un match nul contre le Bayern Munich suffisait, mais un but tardif de Harry Kane (1-2) a finalement privé le club d’un billet pour le tour intermédiaire.

Presque tous les joueurs du PSV ont été notés sur une échelle de 1 à 10 ; seuls Alassane Pléa, Niek Schiks et Nick Olij, trop peu utilisés, échappent à cette évaluation.


  • Joel van den BergIMAGO

    Talents confirmés : non évalués

    Les jeunes talents Tygo Land, Jordy Bawuah, Jim Koller, Fabian Merién, Tay Abed, Nicolas Verkooijen et Joël van den Berg ont fait leurs débuts ou ont eu l’occasion de goûter à l’équipe première du PSV cette saison. Ils ne faisaient toutefois pas encore partie intégrante de l’équipe première et n’ont pas disputé suffisamment de minutes pour pouvoir être évalués de manière objective.

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  • Alassane PleaImago

    24. Alassane Pléa – Non noté

    Recruté par le PSV avec de grands espoirs, Alassane Pléa savait toutefois que la hiérarchie des avant-postes était établie. L’attaquant français était censé évoluer comme deuxième option derrière Ricardo Pepi. L’Américain n’étant pas encore à 100 % en début de saison, Pléa a saisi sa chance. Mais une grave blessure au genou, survenue dès ses premières sorties sous le maillot du PSV, l’a contraint à observer le reste de l’exercice depuis la salle de rééducation.

  • Niek SchiksIMAGO

    23. Niek Schiks – non évalué

    Pour Niek Schiks, le 8 février 2026 restera une soirée inoubliable. En raison des blessures de Matej Kovár et Nick Olij, le gardien de 22 ans a effectué ses débuts sous les couleurs du PSV lors de la rencontre à domicile face au FC Groningen. Grâce à plusieurs arrêts décisifs, il a grandement contribué à la victoire 2-0. Le gardien formé au club a ensuite été aligné contre le FC Volendam (défaite 2-1), avant de céder à nouveau sa place à Kovár. Il devrait être prêté la saison prochaine afin d’acquérir de l’expérience ailleurs.

  • Nick OlijImago

    22. Nick Olij - Non évalué

    Pour sa première saison au PSV, Nick Olij espérait confirmer les promesses de son excellent exercice au Sparta Rotterdam. Mais, malgré un transfert mérité à Eindhoven, il s’est heurté à la concurrence de Kovár, que l’entraîneur Bosz a constamment préféré. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement avant la rencontre face à Groningen, au moment même où Kovár était également touché. Bilançons : Olij n’a disputé que 90 minutes cette saison.

  • Myron BoaduImago

    21. Myron Boadu - 4,5/10

    Le directeur technique Earnest Stewart a dû s'adapter dès les premiers mois de la saison après la grave blessure au genou de l'attaquant Pléa, recrue estivale, et les difficultés de Pepi à retrouver son niveau. Le club a versé plusieurs centaines de milliers d’euros à l’AS Monaco pour s’attacher les services de Myron Boadu pour une saison, mais l’attaquant n’a pas vraiment pesé dans les débats. Le Néerlandais s’est principalement contenté de bouts de match et a finalement inscrit trois buts. L’option de prolongation de son contrat, qui arrive à échéance, n’a pas été levée, même si une infime chance existe encore qu’il prolonge son séjour.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    20. Couhaib Driouech - 5/10

    Si la plupart des attaquants du PSV peuvent se féliciter d’une saison réussie, ce n’est pas tout à fait le cas de Couhaib Driouech. Si le Marocain a été le chouchou de Bosz en Ligue des champions – marquant des buts décisifs comme super-remplaçant contre Naples et Liverpool –, il n’a été qu’une option secondaire en Eredivisie, pointant souvent au deuxième ou troisième rang de la hiérarchie offensive. Il n’a d’ailleurs été titularisé qu’à cinq reprises. Avec le retour de Ruben van Bommel, en convalescence après une grave blessure au genou, un départ cet été semble inévitable.

  • Ryan FlamingoIMAGO

    19. Ryan Flamingo - 6/10

    Ryan Flamingo a connu une progression fulgurante lors de sa première saison au PSV, mais il n’a pas réussi à confirmer sur cette lancée. Le défenseur central a perdu son statut de titulaire dès l’entame du championnat, Peter Bosz décidant, après quelques performances décevantes, de reculer Jerdy Schouten d’un cran. Au cours des deux derniers mois, Flamingo a retrouvé sa place de titulaire et a de nouveau démontré son potentiel. Reste à savoir s’il parviendra à maintenir ce niveau de performance la saison prochaine.

  • Dest ObispoImago

    18. Armando Obispo : 6/10

    Cette saison, Peter Bosz a longtemps cherché son duo central défensif idéal. En août, Flamingo et Gasiorowski constituaient le cœur de la défense d’Eindhoven, avant d’être finalement remplacés par Jerdy Schouten et Armando Obispo. Si Obispo a convaincu par quelques performances solides en Eredivisie, il s’est montré moins à son avantage en Ligue des champions. Il pourrait avoir mieux fait sur le deuxième but encaissé face à l’Union, et il a même offert un but évitable à Leverkusen, après avoir été mis en difficulté par Schouten.

  • Paul WannerGetty

    17. Paul Wanner - 6,5/10

    Lors du mercato estival 2025, le PSV a surpris en recrutant Paul Wanner, en provenance du Bayern Munich, pour un montant de quinze millions d’euros. Une somme significative qui a immédiatement placé le jeune joueur sous haute pression. Bosz, prudent, l’a alors intégré progressivement à son effectif. Juste avant la trêve hivernale, Wanner a enfin réussi à s’imposer comme titulaire et, progressivement, il commence à laisser son empreinte sur l’équipe. Pour la saison prochaine, l’objectif du jeune joueur est clair : jouer un rôle encore plus important en marquant des buts et en délivrant des passes décisives.

  • Kiliann SildilliaIMAGO

    16. Kiliann Sildillia : 6,5/10

    Kiliann Sildillia a principalement été utilisé comme remplaçant de Sergiño Dest cette saison. Le défenseur français n’a pas démérité et Bosz l’a d’ailleurs félicité, mais il n’est pas (encore) au niveau de son coéquipier américain ou de Mauro Júnior. Ce constat s’est confirmé le week-end dernier, lorsque l’entraîneur l’a remplacé à la mi-temps contre le FC Twente (victoire 5-1) après une première période trop timide. Par ailleurs, les rumeurs persistantes évoquant l’arrivée de Zakaria El Ouahdi au PSV pour pallier un éventuel départ de Dest laissent planer le doute sur la possibilité pour Sildillia de s’imposer comme titulaire indiscutable sous les ordres de Bosz la saison prochaine.


  • Yarek GasiorowskiImago

    15. Yarek Gasiorowski : 6,5/10

    Tout comme pour certains autres défenseurs centraux, la saison de Gasiorowski peut être qualifiée d’inégale. L’Espagnol n’a pas fait l’unanimité et a perdu sa place de titulaire, en partie à cause d’erreurs commises en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid et Newcastle United. En tant que remplaçant d’Olivier Boscagli, il avait un rôle difficile à assumer, et la barrière de la langue n’a bien sûr pas facilité les choses.

  • Matej KovarImago

    14. Matej Kovár - 6,5/10

    Sur le plan personnel, Kovár garde le souvenir d’une saison en dents de scie. Le portier tchèque a souvent semblé infranchissable, mais il a aussi connu des passages à vide. On se souvient notamment de sa double erreur contre Fortuna Sittard, d’un mauvais dégagement face à Newcastle United et d’un manque d’assurance lors de l’élimination en Coupe sur la pelouse du NEC. Si le portier parvient à réduire ces erreurs la saison prochaine, le PSV disposera d’un gardien titulaire de premier plan.

  • Dennis ManImago

    13. Dennis Man : 6,5/10

    Dennis Man gardera sans doute un bilan mitigé de sa première année sous le maillot du PSV. Le Roumain a connu un bon passage de quelques semaines en première partie de saison, mais, après la trêve hivernale, il a progressivement peiné à faire la différence. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait perdu sa place de titulaire mi-avril. Avec le retour attendu de Ruben van Bommel et le possible repositionnement de Perisic sur l’aile droite, Man devra faire face à une concurrence accrue, d’autant qu’Esmir Bajraktarevic semble actuellement jouir de la préférence de Bosz.

  • Noah FernandezIMAGO

    12. Noah Fernandez – 7/10

    Issu du centre de formation, s’imposer sous les ordres de Bosz n’a pas été aisé ces dernières saisons. L’enthousiasme de l’entraîneur pour Noah Fernandez, jeune talent belge en plein essor, en dit donc long. Ces derniers mois, le milieu de terrain de 18 ans a souvent été lancé en cours de match et a même déjà obtenu plusieurs titularisations, lors desquelles il a fait forte impression. Le club néerlandais pourrait ainsi déjà avoir trouvé le successeur de Joey Veerman.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EINDHOVEN-GRONINGENAFP

    11. Esmir Bajraktarevic - 7/10

    Certains joueurs justifient à eux seuls le déplacement au stade, et Bajraktarevic appartient clairement à cette catégorie. Longtemps cantonné au rôle de super-sub par Bosz, le Bosnien a dû se contenter d’entrées en jeu ponctuelles. Mais après ses deux buts et ses trois passes décisives lors de la victoire 6-1 contre le PEC Zwolle, Bajraktarevic a soudain enchaîné plusieurs titularisations. Si l’ailier poursuit sa progression, il est évident qu’il disposera de davantage de temps de jeu après l’été.

  • Ivan Perisic PSVGetty Images

    10. Ivan Perisic : 7/10

    Ivan Perisic a rejoint le PSV en 2024 en tant que joueur libre. Ce recrutement est largement considéré comme l’un des meilleurs de la décennie. Lors de sa deuxième saison, le Croate a de nouveau fait valoir son influence décisive. Le joueur s’est imposé comme un leader et un professionnel exemplaire, source d’inspiration pour de nombreux jeunes talents. Moins étincelant que lors de sa première année, il n’en demeure pas moins que ses statistiques parlent d’elles-mêmes : en 42 matchs, il a inscrit 10 buts et délivré 14 passes décisives.

  • Sergino DestImago

    9. Sergiño Dest - 7,5/10

    Le PSV parviendra-t-il à conserver Sergiño Dest ? Probablement pas. C’est en partie en raison d’une série de blessures survenues durant l’été 2025 qu’il n’a pas quitté le club il y a un an. Avec ses qualités offensives, l’international américain est d’une valeur inestimable pour Bosz. À l’aise balle au pied, Dest n’hésite pas à prendre des initiatives. Il a ainsi de nouveau été l’un des chouchous du public du PSV la saison dernière.

  • Anass Salah-EddineImago

    8. Anass Salah-Eddine : 7,5/10

    Sous les ordres de Bosz, Anass Salah-Eddine a nettement progressé la saison dernière. Après une expérience décevante à l’AS Rome, son prêt à Eindhoven s’est révélé payant : il a immédiatement pris le couloir gauche et n’a plus quitté le onze de départ. Ses performances lui ont même ouvert les portes de la sélection marocaine. Après la trêve hivernale, il n’a toutefois pas réussi à maintenir ce niveau. Il a manqué plusieurs matchs en raison de la Coupe d’Afrique des nations, a souffert de pépins physiques à répétition et a même écopé d’une suspension. On ignore encore si le PSV, l’AS Rome et le défenseur parviendront à s’entendre sur un transfert définitif.

  • Ruben Van Bommel PSVGetty Images

    7. Ruben van Bommel - 7,5/10

    L'été dernier, Ruben van Bommel a suivi les traces de son père en faisant ses débuts avec le PSV. Les attentes étaient grandes, mais l'ailier gauche a rapidement su les combler en inscrivant le premier but en Ligue des champions contre l'Union et trois buts en Eredivisie. Il visait le statut d’ailier le plus redouté de l’Eredivisie, jusqu’à ce que le destin frappe juste avant la mi-temps du clasico contre l’Ajax. Victime d’une grave blessure au genou, il n’a plus foulé les pelouses avec le PSV durant le reste de la saison. Aujourd’hui, l’attaquant entame la dernière phase de sa rééducation et vise un retour encore plus fort l’été prochain.

  • Ricardo PepiImago

    6. Ricardo Pepi - 8/10

    Affirmer que Pepi a connu une saison mouvementée au PSV relève de l’euphémisme. L’international américain a été régulièrement plombé par des pépins physiques, puis, une fois rétabli, il a dû se contenter de regarder Guus Til, reconverti en attaquant, saisir sa chance. Juste avant la trêve hivernale, l’Américain a toutefois réussi à s’imposer comme titulaire. Depuis, il a enchaîné les performances de haut niveau, inscrivant seize buts en Eredivisie et attirant logiquement l’attention de plusieurs clubs de Premier League.

  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    5. Jerdy Schouten : 8/10

    Jerdy Schouten a entamé la saison au milieu de terrain avant que Bosz ne le repositionne en défense centrale. En tant que capitaine, il a une nouvelle fois fait preuve de sérénité cette saison et a assuré la relance depuis l’arrière. Schouten peut sans hésitation être qualifié de force tranquille derrière le succès du PSV. La grave blessure au genou qu’il a subie début avril est donc un coup dur, aussi bien pour lui en vue de la Coupe du monde que pour le club.

  • Mauro JuniorIMAGO

    4. Mauro Júnior - 8,5/10

    Schouten n'est pas le seul à mettre ses partenaires en valeur ; Mauro Júnior joue également ce rôle. Polyvalent et constamment au niveau, le Brésilien est un atout inestimable. À l’aise comme arrière gauche ou droit, il s’épanouit toutefois davantage en sentinelle devant la défense. Malgré les incertitudes qui entourent encore le prochain exercice, une constante demeure : la saison prochaine, il figurera toujours parmi les meilleurs éléments du PSV.

  • FBL-EUR-C1-PSV-ATLETICOAFP

    3. Guus Til : 8,5/10

    Ces dernières saisons, Guus Til a maintes fois démontré son poids dans le jeu du PSV, sans pour autant recevoir la reconnaissance qu’il méritait. Cette année, il a lui-même enterré son étiquette de « douzième homme idéal de Bosz ». En l’absence de Pepi, il a convaincu comme avant-centre de circonstance et totalise 17 buts et 8 passes décisives, des statistiques qui le placent en pole position pour intégrer la sélection définitive des Pays-Bas en vue de la Coupe du monde.

  • Joey VeermanImago

    2. Joey Veerman : 8,5/10

    Depuis quatre ans, Joey Veerman est le métronome créatif du milieu de terrain du PSV. Cette saison encore, il a élevé le jeu offensif des Eindhovenois d’un cran grâce à sa frappe exceptionnelle. En Eredivisie, il a marqué 8 buts et offert 14 passes décisives. Un transfert vers Fenerbahçe avait bien failli se concrétiser lors du mercato d’hiver, mais l’opération a finalement avorté. Il semble toutefois acquis que Veerman franchira un cap intéressant cet été.

  • Ismael SaibariImago

    1. Ismael Saibari - 9/10

    Le PSV envisage de battre son propre record de transfert avec la vente d’Ismael Saibari. Le club espère percevoir plus de cinquante millions d’euros, une somme qui paraît tout sauf irréaliste. Sous les ordres de Bosz, l’international marocain s’est en effet imposé comme un milieu de terrain complet. Capable de tenir 90 minutes à haut rythme et d’apporter une menace constante devant le but, il a guidé son équipe vers plusieurs succès en Ligue des champions comme en Eredivisie. Au terme d’une saison remarquable, il affiche 19 buts et 9 passes décisives à son compteur.