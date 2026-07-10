Les dernières tentatives de la sélection saoudienne face au Cap-Vert n’ont pas suffi à sauver ses espoirs : elle est tombée dans le piège d’un match nul décevant face à l’équipe africaine et a ainsi quitté le tournoi de manière dramatique dès la phase de poules, malgré une prestation pleine de caractère lors de la première journée contre l’Uruguay.

Les Verts ont payé au prix fort la confusion qui a entaché leur préparation, d’autant que l’entraîneur grec Georgios Donis, remplaçant Hervé Renard, a semblé perdu tout au long du tournoi, alignant trois systèmes différents : un 4-4-2 face à l’Uruguay, puis un 5-3-2 contre l’Espagne et, enfin, un 4-3-3 face au Cap-Vert.

Dans le même ordre d’idées, la sélection qatarienne a bien démarré le tournoi en arrachant le match nul face à la Suisse dans les dernières minutes de la première journée, mais, alors qu’elle tentait de panser ses blessures, elle s’est inclinée 3-1 lors de son dernier match contre la Bosnie, terminant ainsi avec un seul point qui ne lui permet pas d’entrer dans la course à la qualification via le critère des meilleures troisièmes.

Les « Al-Anabi » ont payé au prix fort leur lourde défaite 6-0 face au Canada lors de la deuxième journée, un revers qui a visiblement entamé le moral et la confiance des joueurs au moment d’aborder cette dernière sortie décisive.