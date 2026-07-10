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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Bilan des nations arabes au Mondial : le Maroc et l’Égypte sortent la tête haute, tandis que la Tunisie est la plus grande déception

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Analysis
Égypte
Qatar
Maroc
Tunisie
Algérie
Jordanie
Arabie saoudite
Irak
Coupe du monde
Égypte
Qatar
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Tunisie
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Jordanie
Arabie saoudite
Irak

La rencontre est terminée

Le parcours des sélections arabes à la Coupe du monde 2026 s’est achevé avec l’élimination du Maroc, battu 2-0 par la France en quarts de finale. Cette sortie marque la fin de la première participation conjointe de huit équipes arabes dans l’édition la plus ouverte de l’histoire du tournoi.

Même si aucune sélection arabe n’a atteint le dernier carré, cette édition a tout de même réservé plusieurs motifs de satisfaction : trois formations ont franchi le premier tour et accédé aux phases à élimination directe. le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale pour la deuxième édition consécutive, tandis que l’Égypte a atteint les huitièmes. Les autres sélections ont engrangé une expérience précieuse dans cette première édition à 48 équipes. 

  • Le Maroc… L'histoire se poursuit

    La sélection marocaine a réalisé le meilleur parcours arabe du tournoi, après avoir terminé deuxième de son groupe derrière le Brésil (à la différence de buts), Les hommes de Walid Regragui ont ensuite éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale, puis battu le Canada 3-0 en huitièmes, atteignant ainsi les quarts pour la deuxième édition consécutive après leur parcours qatari de 2022.

    L’aventure des « Lions de l’Atlas » s’est arrêtée face à l’équipe de France, victorieuse 2-0 et qualifiée pour les demi-finales, tandis que le Maroc a quitté la compétition la tête haute, confirmant son statut de principal représentant arabe et africain ces dernières années.

    Aucun reproche ne peut être adressé à la formation de l’entraîneur Mohamed Wahbi, éliminée par une équipe de France extrêmement solide et grande favorite pour le titre.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Égypte frappe un grand coup

    La sélection égyptienne a brillé dans cette édition du tournoi. Après avoir franchi la phase de groupes, elle a éliminé l’Australie aux tirs au but en seizièmes de finale, puis atteint les huitièmes.

    Les Pharaons ont ensuite livré un match exceptionnel face à l’Argentine, mais ils se sont inclinés 3-2, quittant la compétition après une prestation largement saluée.

    Reste que les Pharaons étaient à quelques minutes d’entrer dans l’histoire, une qualification historique qui leur tendait les bras avant que des décisions arbitrales très discutées ne viennent cristalliser les débats.

  • Algérie : éliminée trop tôt malgré la qualification

    La sélection algérienne a franchi la phase de groupes, mais elle a été stoppée par la Suisse en seizièmes de finale (2-0), ce qui a entraîné son élimination prématurée malgré une performance convaincante durant la phase de groupes.

    Les Algériens s’étaient pourtant qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à un match nul 3-3 arrache-cœur face à l’Autriche, portant leur total à 4 points et leur ouvrant les portes du top 16 mondial.

    Les deux dernières journées de la phase de groupes avaient pourtant montré que les « Guerriers du désert » avaient retrouvé leur mentalité de champions ; mais l’Algérie a payé cash ses erreurs individuelles face à la Suisse.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arabie saoudite-Qatar : une issue tragique dans les derniers mètres

    Les dernières tentatives de la sélection saoudienne face au Cap-Vert n’ont pas suffi à sauver ses espoirs : elle est tombée dans le piège d’un match nul décevant face à l’équipe africaine et a ainsi quitté le tournoi de manière dramatique dès la phase de poules, malgré une prestation pleine de caractère lors de la première journée contre l’Uruguay.

    Les Verts ont payé au prix fort la confusion qui a entaché leur préparation, d’autant que l’entraîneur grec Georgios Donis, remplaçant Hervé Renard, a semblé perdu tout au long du tournoi, alignant trois systèmes différents : un 4-4-2 face à l’Uruguay, puis un 5-3-2 contre l’Espagne et, enfin, un 4-3-3 face au Cap-Vert.

    Dans le même ordre d’idées, la sélection qatarienne a bien démarré le tournoi en arrachant le match nul face à la Suisse dans les dernières minutes de la première journée, mais, alors qu’elle tentait de panser ses blessures, elle s’est inclinée 3-1 lors de son dernier match contre la Bosnie, terminant ainsi avec un seul point qui ne lui permet pas d’entrer dans la course à la qualification via le critère des meilleures troisièmes.

    Les « Al-Anabi » ont payé au prix fort leur lourde défaite 6-0 face au Canada lors de la deuxième journée, un revers qui a visiblement entamé le moral et la confiance des joueurs au moment d’aborder cette dernière sortie décisive.

  • Irak et Jordanie : un pas en avant

    La simple présence de l’équipe nationale d’Irak en Coupe du monde représente un succès majeur pour les « Lions de Mésopotamie », de retour sur la scène internationale après une longue absence.

    Même si l’équipe a perdu ses trois rencontres de la phase de groupes, la difficulté de sa poule — avec la France, la Norvège et le Sénégal — doit être prise en compte.

    Les revers subis face à la France et à la Norvège lors des deux premières journées étaient prévisibles, mais l’espoir d’une qualification demeurait avant l’ultime match contre le Sénégal. Malheureusement, les « Lions de Mésopotamie » ont livré une rencontre catastrophique, conclue par une défaite 5-0. Le tournant de la rencontre a été le but encaissé par les « Lions de Mésopotamie » dès la 4e minute, suivi d’une exclusion à la 13e minute qui a enterré tout espoir de remontée.

    Quant à la sélection jordanienne, elle a bouclé son premier parcours mondialiste par trois revers, mais la participation reste globalement positive et constitue un pas en avant.

    Si les attentes étaient limitées pour cette première participation, elle constitue néanmoins une étape supplémentaire dans la progression des Jordaniens, finalistes du Championnat d’Asie et vainqueurs de la Coupe arabe ces dernières années.

    La défaite 3-1 contre l’Argentine était prévisible ; elle s’est jouée sur coups de pied arrêtés, avec les éclairs de Lo Celso et Messi, et le but historique de Mousa Al-Taamari.

    Les hommes de Hervé Renard ont ensuite cédé face à l’imposant Erling Haaland, tout en réussissant à bousculer l’Algérie lors de la défaite 2-1.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tunisie : un adieu discret

    Si l’on devait désigner la sélection arabe ayant obtenu les plus mauvais résultats lors de la Coupe du monde 2026, tous les regards se tourneraient sans aucun doute vers la Tunisie. Malgré son expérience passée en Coupe du monde, elle a livré une prestation très modeste, bien en deçà de la réputation et du prestige des Aigles de Carthage.

    La sélection tunisienne a essuyé trois défaites cuisantes face à la Suède, au Japon et aux Pays-Bas, ce qui a conduit les Aigles de Carthage à être éliminés dès le premier tour, sans le moindre point et avec le plus grand nombre de buts encaissés. Cette performance a suscité de vives critiques et des interrogations sur la pertinence des changements techniques opérés pendant la compétition, notamment le limogeage de Sabri Lamouchi et la nomination d’Hervé Renard.