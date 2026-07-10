La simple présence de l’équipe nationale d’Irak en Coupe du monde représente un succès majeur pour les « Lions de Mésopotamie », de retour sur la scène internationale après une longue absence.
Même si l’équipe a perdu ses trois rencontres de la phase de groupes, la difficulté de sa poule — avec la France, la Norvège et le Sénégal — doit être prise en compte.
Les revers subis face à la France et à la Norvège lors des deux premières journées étaient prévisibles, mais l’espoir d’une qualification demeurait avant l’ultime match contre le Sénégal.
Malheureusement, les « Lions de Mésopotamie » ont livré une rencontre catastrophique, conclue par une défaite 5-0. Le tournant de la rencontre a été le but encaissé par les « Lions de Mésopotamie » dès la 4e minute, suivi d’une exclusion à la 13e minute qui a enterré tout espoir de remontée.
Quant à la sélection jordanienne, elle a bouclé son premier parcours mondialiste par trois revers, mais la participation reste globalement positive et constitue un pas en avant.
Si les attentes étaient limitées pour cette première participation, elle constitue néanmoins une étape supplémentaire dans la progression des Jordaniens, finalistes du Championnat d’Asie et vainqueurs de la Coupe arabe ces dernières années.
La défaite 3-1 contre l’Argentine était prévisible ; elle s’est jouée sur coups de pied arrêtés, avec les éclairs de Lo Celso et Messi, et le but historique de Mousa Al-Taamari.
Les hommes de Hervé Renard ont ensuite cédé face à l’imposant Erling Haaland, tout en réussissant à bousculer l’Algérie lors de la défaite 2-1.