Les équipes de MLS ont remporté chacune des trois premières éditions de la Leagues Cup remaniée, mais la première semaine du tournoi 2026 laisse penser que la Liga MX est peut-être enfin prête à lancer un sérieux défi. Si la Leagues Cup veut obtenir le même niveau de crédibilité que la Coupe des champions de la CONCACAF, il faut qu’un club mexicain atteigne la finale, ce qui n’est plus arrivé depuis la refonte de la compétition en 2023.

Jusqu’ici, la MLS détient un léger avantage de 9-8 sur son championnat rival après 17 confrontations dans l’édition 2026. C’est aussi le premier tournoi sous le format actuel à proposer des matches de phase de groupes au Mexique, offrant enfin aux clubs de Liga MX un véritable avantage du terrain.

Samedi, León et Monterrey ont fait tomber deux adversaires riches en stars, l’Orlando City SC d’Antoine Griezmann et un Inter Miami privé de Lionel Messi après la mort de son père, Jorge. Tout n’a toutefois pas été mauvais pour l’élite des États-Unis et du Canada, puisque le FC Dallas a créé la surprise contre Chivas.

GOAL revient sur les principales leçons de la soirée de samedi en Leagues Cup...







