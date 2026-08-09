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Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

Traduit par

Bilan de la Leagues Cup : l’Orlando City d’Antoine Griezmann ne parvient pas à contenir León, tandis que le FC Dallas crée la sensation face à Chivas

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF vs Monterrey
Inter Miami CF
Monterrey
Coupe de la ligue
CD Guadalajara vs FC Dallas
CD Guadalajara
FC Dallas
Orlando City vs Leon
Orlando City
Leon
Toluca vs Los Angeles FC
Toluca
Los Angeles FC
A. Griezmann
L. Messi
R. De Paul

Alors que la MLS a dominé les précédentes éditions de la Leagues Cup, celle de cette année a montré une certaine réaction des clubs de Liga MX, puisque l’Inter Miami et l’Orlando City ont tous deux subi des défaites.

Les équipes de MLS ont remporté chacune des trois premières éditions de la Leagues Cup remaniée, mais la première semaine du tournoi 2026 laisse penser que la Liga MX est peut-être enfin prête à lancer un sérieux défi. Si la Leagues Cup veut obtenir le même niveau de crédibilité que la Coupe des champions de la CONCACAF, il faut qu’un club mexicain atteigne la finale, ce qui n’est plus arrivé depuis la refonte de la compétition en 2023.

Jusqu’ici, la MLS détient un léger avantage de 9-8 sur son championnat rival après 17 confrontations dans l’édition 2026. C’est aussi le premier tournoi sous le format actuel à proposer des matches de phase de groupes au Mexique, offrant enfin aux clubs de Liga MX un véritable avantage du terrain.

Samedi, León et Monterrey ont fait tomber deux adversaires riches en stars, l’Orlando City SC d’Antoine Griezmann et un Inter Miami privé de Lionel Messi après la mort de son père, Jorge. Tout n’a toutefois pas été mauvais pour l’élite des États-Unis et du Canada, puisque le FC Dallas a créé la surprise contre Chivas.

GOAL revient sur les principales leçons de la soirée de samedi en Leagues Cup...



  • Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Soirée malchanceuse pour Griezmann

    Cela avait bien commencé pour Orlando City. Puis tout s’est écroulé.

    La star d’Orlando, Marco Pašalić, a inscrit un but splendide à la 38e minute, et il semblait qu’Orlando se dirigeait tranquillement vers une deuxième victoire consécutive en Leagues Cup. Puis León s’est réveillé.

    Juan Guevara a égalisé de la tête sur une action que Maxime Crépeau estimera sans doute devoir arrêter, le gardien d’Orlando ayant effleuré le ballon du bout des doigts sans parvenir à le détourner. Daniel Arcila a ensuite éliminé trois défenseurs dans la surface avant d’inscrire le but de la victoire à la 72e minute.

    L’entraîneur d’Orlando, Martín Perelman, risque sans doute de perdre le sommeil après ces deux buts évitables. Antoine Griezmann pourrait ressentir la même chose après avoir créé quatre occasions franches et signé cinq tentatives dangereuses sans trouver le chemin des filets.

    • Publicité
  • imago-sport-1080813688.jpgIcon Sportswire

    Fin dramatique au Texas

    Après des années de lutte et de chaos, les Chivas font de nouveau partie des puissances du Mexique, après avoir terminé deuxièmes du Clausura 2026. Les Rojiblancos ont démarré l'Apertura doucement, avec quatre points pris lors de leurs trois premiers matches, mais ils restent attendus dans la course en Leagues Cup. Le FC Dallas l'a rappelé au bon moment, toutefois : ce ne sera pas facile.

    Qu'on ne s'y trompe pas, les Chivas ont dominé et auraient probablement dû l'emporter. Ils ont contrôlé 72 % de la possession et tiré davantage que les « visiteurs », le match ayant été disputé au PayPal Park de San Jose plutôt qu'au stade des Chivas, 19 tirs à 10. Pourtant, ce sont les Hoops qui se sont imposés grâce à un but tardif d'un attaquant, mais pas celui auquel la plupart se seraient attendus.

    Petar Musa a été efficace, mais le remplaçant Logan Farrington a signé le moment décisif en marquant à la 73e minute pour offrir la victoire à Dallas.

    Un mot, aussi, pour Jonathan Sirois, qui a peut-être livré l'une des meilleures performances de sa carrière samedi. Le joueur de 25 ans, titularisé à la place de Daniel, blessé, a réalisé cinq arrêts pour préserver la victoire. Après avoir passé les saisons 2024 et 2025 comme titulaire dans une équipe de Montréal en difficulté, Sirois a montré ce qu'il peut faire avec une défense plus solide et une meilleure équipe autour de lui. S'il continue à jouer comme il l'a fait contre les Chivas, de plus grandes choses pourraient l'attendre pour le gardien canadien.

  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Le but de De Paul ne suffit pas

    Messi a été forfait de dernière minute pour l’Inter Miami après le décès de son père, Jorge, il faut donc rendre hommage à Guillermo Hoyos et à ses joueurs pour avoir livré un combat valeureux face à l’un des plus grands clubs de Liga MX. Mais sans Messi, Luis Suárez, qui purge une suspension liée à la Leagues Cup de l’an dernier, et Germán Berterame, le défi s’est avéré trop grand pour l’Inter Miami, battu 2-1 à domicile.

    Rodrigo De Paul a donné l’avantage à Miami très tôt grâce à une frappe surpuissante de l’extérieur de la surface, avant de brandir un maillot de Messi en hommage à son coéquipier en deuil. Monterrey a toutefois réagi en seconde période.

    Hugo Cuypers, récemment recruté et ancien joueur marquant de MLS, a égalisé à la 47e minute avant qu’une autre ancienne star de MLS, Diego Rossi, n’inscrive le but de la victoire à la 90e. Dans un match très disputé, l’équipe qui comptait sur le terrain non pas un, mais deux attaquants confirmés, a fini par s’imposer.

    Il n’y a pas de calendrier précis pour le retour de Messi ou de Berterame, mais Miami aura probablement besoin d’au moins l’un des deux contre León pour se qualifier hors de la phase de groupes. Sinon, l’Inter Miami pourrait connaître une nouvelle désillusion dans une compétition continentale après avoir été éliminé plus tôt que prévu de la Coupe des champions de la Concacaf au printemps dernier.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Le LAFC survit à la revanche en Coupe des champions

    En parlant d’équipes dont le parcours en Champions Cup s’est terminé plus tôt que prévu, le LAFC avait abordé cette compétition comme un prétendant légitime avant de s’effondrer contre Toluca en demi-finales. Samedi offrait une occasion de prendre sa revanche, et le LAFC l’a saisie à bras-le-corps.

    Son Heung-min a vécu une soirée discrète, mais le milieu de terrain et la défense du LAFC ont tenu bon. Les hôtes ont signé 18 touches de balle dans la surface de réparation de Toluca sans parvenir à faire la différence, et le match semblait se diriger vers une séance de tirs au but jusqu’à ce qu’un éclair venu d’une source improbable fasse la décision.

    Le latéral gauche Eddie Segura s’est retrouvé totalement seul après un ballon dangereux dans la surface, et il a enroulé une superbe frappe au fond des filets pour offrir la victoire.

    La saison du LAFC est jusqu’ici irrégulière sous les ordres du nouvel entraîneur Marc Dos Santos. Le club occupe la deuxième place de la Conférence Ouest, mais au vu du talent présent dans son effectif, on a toujours l’impression que cette équipe n’a pas encore trouvé son rythme de croisière. Remporter la Leagues Cup pourrait offrir l’étincelle dont le LAFC a besoin. Après des victoires marquantes contre deux des meilleurs clubs du Mexique, le LAFC devrait être le grand favori face à Querétaro.