Le week-end de Liga qui vient de s’achever a vu l’Atletico Madrid dépasser son rival historique, le Real Madrid, grâce à une victoire en Liga. C’est une excellente nouvelle pour l’irréprochable leader, Barcelone.
Bilan de la 7e journée de Liga : le Real Madrid perd énormément de terrain dans la course au titre
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Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid
Le Real a perdu du terrain dans la course au titre avec une défaite 2-1 contre son rival de la ville, l’Atleti. Les hôtes ont marqué grâce à Grimaldo sur penalty et au joueur prêté Jonathan David. La réduction tardive du score d’Antonio Rudiger n’a pas suffi pour l’équipe de Jose Mourinho, qui a aussi joué à 10 pendant 40 minutes après l’expulsion de Dean Huijsen en début de seconde période. Le Real compte désormais six points de retard sur le leader Barcelone après sept matches.
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Séville 1-3 Barcelone
Barcelone a conservé son début de saison parfait avec une victoire 3-1 sur la pelouse de Séville grâce à un triplé de son capitaine Raphinha. Le Brésilien est dans une forme étincelante, avec 15 contributions directes à des buts en sept matches. Le Barça est en tête du classement avec sept victoires en sept rencontres. Quel début de saison pour l’équipe d’Hansi Flick !
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Deportivo La Corogne 1-1 Real Betis
L’impressionnant début de saison du Depor s’est poursuivi avec un match nul 1-1 contre le Real Betis, en grande forme. Alvaro Valles a inscrit une égalisation tardive pour les hôtes, ce qui signifie que le promu compte 10 points après sept matches. Le Betis compte 16 points, à cinq longueurs du leader, Barcelone. Il possède aussi un point d’avance sur le Real Madrid.
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Getafe 1-0 Malaga
En bas du classement, Malaga reste sans victoire après sa défaite 1-0 contre Getafe dans la capitale. Le club sera lanterne rouge pendant la trêve internationale et aura tout le temps de ruminer un nouveau résultat difficile.
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Valence 2-3 Real Sociedad
Dans ce qui était sans doute le match du week-end, la Real Sociedad a arraché un but victorieux à la 91e minute sur la pelouse du Valence CF, en difficulté, pour accentuer encore la pression sur l'entraîneur de Valence, Javier Aguirre. Valence occupe désormais la 19e place du classement, avec seulement quatre points en sept matches. Il s'agit de la troisième victoire de la saison pour la Real Sociedad, qui se retrouve au milieu de tableau.
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