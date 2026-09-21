Bilan de la 7e journée de Liga : le Real Madrid perd énormément de terrain dans la course au titre

Dans ce qui était sans doute le match du week-end, la Real Sociedad a arraché un but victorieux à la 91e minute sur la pelouse du Valence CF, en difficulté, pour accentuer encore la pression sur l'entraîneur de Valence, Javier Aguirre. Valence occupe désormais la 19e place du classement, avec seulement quatre points en sept matches. Il s'agit de la troisième victoire de la saison pour la Real Sociedad, qui se retrouve au milieu de tableau.