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Bilan de la 6e journée de Ligue 1 : Le PSG enchaîne une troisième victoire, Brest écrase Angers et Rennes surclasse Auxerre

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes
Brest
Monaco
Lens
Lille
Lyon
Marseille
Nice
Lorient
Strasbourg
Toulouse
AJ Auxerre
Le Mans
Angers
Le Havre
Paris FC
Troyes

Retour complet sur le sixième week-end de Ligue 1. Nous passons en revue les résultats de la 6e journée, les principaux faits marquants, les performances individuelles remarquables et les matchs spectaculaires riches en buts, avant la 7e journée.

La 6e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1 a été marquée par un jeu offensif spectaculaire, des affiches de prestige et des changements de dynamique décisifs dans le championnat de France. Le Paris Saint-Germain, champion en titre, a signé sa troisième victoire consécutive, le Stade Brestois 29 a surclassé Angers SCO dans un match spectaculaire à six buts, et Marseille a rebondi avec une solide victoire à l’extérieur.

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