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Bilan de la 3e journée de Ligue 1 : Monaco surprend le PSG au Parc des Princes, tandis que le Paris FC et Strasbourg enflamment cette journée

Ligue 1
Monaco
Paris Saint-Germain
Paris FC
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Brest
Lorient
Lens
Marseille
Angers
Troyes
Le Mans
Le Havre
Nice
Toulouse
AJ Auxerre

Revue complète de la troisième journée de Ligue 1. Décryptage des résultats de la 3e journée, des principales histoires, des performances individuelles marquantes et des festivals de buts avant la quatrième journée.

La troisième journée de la saison 2026/27 de Ligue 1 a livré d’énormes surprises, des performances marquantes à l’extérieur et une avalanche de buts à travers la France. De Monaco, qui a pris le contrôle de la course au titre grâce à une victoire au Parc des Princes, au succès retentissant du Paris FC à Marseille, en passant par le festival de huit buts de Strasbourg à Troyes, cette 3e journée a offert un suspense inégalé.

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