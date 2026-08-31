Bilan de la 2e journée de Ligue 1 : Monaco domine Marseille, Marquinhos sauve le PSG et le Paris FC surprend Nice

La deuxième semaine de la saison de Ligue 1 a apporté des changements en tête du classement, des duels défensifs et du suspense dans le temps additionnel aux quatre coins de la France. De Monaco, qui a démantelé Marseille au Stade Louis-II, à la victoire marquante du Paris FC, en passant par le point arraché sur le fil par le PSG à l’extérieur, cette 2e journée a tenu les supporters en haleine.
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Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.
Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.
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Regardez l'intégralité des matchs de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, ainsi que tous les matchs de Premier League, le rugby avec le Top 14 et la Pro D2, et la Formule 1, le MotoGP et le WRC sur Canal+.
L'offre Canal+ Sport met à disposition des téléspectateurs les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Live, Canal+ Sport 360 et Golf+, ainsi que les chaînes beIN Sports et Eurosport sur deux écrans en simultané.
beIN Sports diffuse la Coupe de France, la Ligue 2, la Coupe d'Afrique des Nations, la Bundesliga, la Süper Lig et la Liga Portugal, mais aussi le basket NBA, la Champions Cup et le Challenge Cup en rugby, ainsi que le tournoi de tennis de Wimbledon ; Eurosport détient quant à elle les droits de l'Open d'Australie, de l'US Open et des Masters 1000 ATP.
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Les offres DAZN + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, en plus de l'ensemble du catalogue DAZN (qui inclut la LaLiga, la Serie A, l'Eredivisie et la Pro League, le basket-ball avec la LNB Élite et l'EuroBasket, ainsi que la boxe professionnelle), en Full HD sur deux écrans en simultané.
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