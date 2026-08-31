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Bilan de la 2e journée de Ligue 1 : Monaco domine Marseille, Marquinhos sauve le PSG et le Paris FC surprend Nice

Ligue 1
Monaco
Marseille
Paris Saint-Germain
Lille
Paris FC
Nice
Rennes
Le Mans
Strasbourg
Lens
AJ Auxerre
Angers
Brest
Toulouse
Lyon
Le Havre
Lorient
Troyes

Revue complète de la deuxième journée de Ligue 1. Décryptage des résultats de la 2e journée, des principales histoires, des performances individuelles marquantes et des festivals de buts spectaculaires avant la troisième journée.

La deuxième semaine de la saison de Ligue 1 a apporté des changements en tête du classement, des duels défensifs et du suspense dans le temps additionnel aux quatre coins de la France. De Monaco, qui a démantelé Marseille au Stade Louis-II, à la victoire marquante du Paris FC, en passant par le point arraché sur le fil par le PSG à l’extérieur, cette 2e journée a tenu les supporters en haleine.

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    AS Monaco 2-0 Olympique de Marseille

    L’AS Monaco a signé une victoire éclatante à domicile face à son rival l’Olympique de Marseille au Stade Louis-II. L’attaquant allemand Paris Brunner a livré une prestation de haut vol, ouvrant le score à la 13e minute d’une finition soignée avant de doubler la mise au début de la seconde période (53e).

    Marseille a eu du mal à contourner le bloc défensif monégasque, tandis que l’équipe hôte a parfaitement maîtrisé le tempo pour s’assurer une victoire sans encaisser de but.

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    LOSC Lille 2-2 Paris Saint-Germain

    Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, a frôlé la catastrophe à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, arrachant un point dans les toutes dernières secondes du temps additionnel.

    Lille semblait bien parti pour prendre les trois points grâce à une prestation énergique à domicile. Cependant, le PSG a lancé un assaut final incessant, conclu par une égalisation de Marquinhos à la 95e minute, pour partager les points au terme d’un thriller de haute intensité.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Paris FC 3-0 OGC Nice

    Tout juste promu, le Paris FC a signé l’une des plus grandes victoires du week-end en dominant l’OGC Nice à domicile. Le Paris FC a pris le contrôle dès le coup d’envoi grâce à un jeu de contre-attaque tranchant et une finition clinique, inscrivant trois buts face à Nice pour décrocher sa première victoire de la saison avec la manière.

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    Stade Rennais 3-2 Le Mans FC

    Le Stade Rennais s’est imposé au terme d’un match fou à cinq buts contre Le Mans FC au Roazhon Park. Les Rennais ont créé un danger constant sur les côtés, mais Le Mans a valeureusement résisté, restant au contact jusqu’au coup de sifflet final.

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    Le RC Strasbourg s’est repris après sa défaite du week-end d’ouverture en venant à bout du RC Lens au stade de la Meinau. Strasbourg a posé les bases en première période et a profité des erreurs défensives de Lens.

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    Le SCO d’Angers a livré une prestation efficace à l’extérieur au Stade de l’Abbé-Deschamps pour dominer l’AJ Auxerre. Angers a converti ses opportunités sur coups de pied arrêtés et a capitalisé sur ses phases de transition, prenant une avance confortable avant qu’Auxerre n’inscrive un but de consolation en fin de match.

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    Le Stade Brestois 29 et le Toulouse FC se sont quittés sur un nul spectaculaire 2–2 au stade Francis-Le Blé. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans une rencontre ouverte, Toulouse égalisant en fin de match pour effacer l’avantage pris par Brest en seconde période et arracher le partage des points.

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    L’Olympique Lyonnais a été tenu en échec sur le score de 1-1 au Parc Olympique Lyonnais par une équipe du Havre AC résolue. Lyon a dominé la possession et s’est créé plusieurs occasions franches, mais le bloc bas discipliné du Havre a contenu les locaux, qui doivent se contenter d’un précieux point pris à l’extérieur.

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