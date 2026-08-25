Bruno Génésio n'aurait pas pu rêver de meilleurs débuts officiels sur le banc de l'OM. Marseille a livré une prestation dominatrice en seconde période au Stade Vélodrome. Amine Gouiri a ouvert le score dès le retour des vestiaires, à la 46e minute, mais le match a complètement basculé pour Strasbourg à la 59e minute lorsque le milieu de terrain Samir El Mourabet a reçu un deuxième carton jaune pour une intervention en retard sur Pierre-Emile Højbjerg.

Profitant des espaces face à dix joueurs, Gouiri a doublé la mise sur penalty à la 68e minute après une main dans la surface. Le remplaçant Keyliane Abdallah a repris à bout portant un centre en retrait à la 89e minute, et Højbjerg a parachevé la correction 4-0 d'une frappe lointaine dans le temps additionnel (90+6') pour envoyer l'OM en tête du classement de Ligue 1 à la différence de buts.