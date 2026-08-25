La saison 2026/27 de Ligue 1 a démarré en fanfare, avec une pluie de buts, des batailles tactiques et des premières affiches riches en rebondissements aux quatre coins de la France. De la victoire référence de Marseille au Vélodrome à Lens qui a fait parler la poudre, en passant par le PSG accroché au terme d’un thriller déjà classique, cette 1re journée a livré son lot d’histoires.
Traduit par
Bilan de la 1re journée de Ligue 1 : Ferran sauve le PSG à Rennes, tandis que Marseille et Lens surclassent leurs rivaux
- AFP
Olympique de Marseille 4-0 RC Strasbourg Alsace
Bruno Génésio n'aurait pas pu rêver de meilleurs débuts officiels sur le banc de l'OM. Marseille a livré une prestation dominatrice en seconde période au Stade Vélodrome. Amine Gouiri a ouvert le score dès le retour des vestiaires, à la 46e minute, mais le match a complètement basculé pour Strasbourg à la 59e minute lorsque le milieu de terrain Samir El Mourabet a reçu un deuxième carton jaune pour une intervention en retard sur Pierre-Emile Højbjerg.
Profitant des espaces face à dix joueurs, Gouiri a doublé la mise sur penalty à la 68e minute après une main dans la surface. Le remplaçant Keyliane Abdallah a repris à bout portant un centre en retrait à la 89e minute, et Højbjerg a parachevé la correction 4-0 d'une frappe lointaine dans le temps additionnel (90+6') pour envoyer l'OM en tête du classement de Ligue 1 à la différence de buts.
- AFP
RC Lens 5-2 AJ Auxerre
L’équipe de Lens de Dino Toppmöller a livré une démonstration offensive au Stade Bollaert-Delelis dans un thriller à sept buts. Florian Thauvin a ouvert le score sur penalty à la 12e minute, mais le moment clé est arrivé à la 35e minute, lorsque le défenseur d’Auxerre Christ Makosso a reçu un carton rouge direct pour avoir annihilé une occasion manifeste de but après avoir fait tomber Franjo Ivanović en dehors de la surface.
Lens a transpercé l’arrière-garde d’Auxerre après la reprise, ajoutant des buts d’Ivanović (49e), Saud Abdulhamid (54e) et Ismaëlo Ganiou (66e). Auxerre a réagi grâce à un penalty de Danny Namaso (61e) et une réalisation de Lamine Sy (69e), mais Thauvin a transformé un autre penalty à la 88e minute pour s’offrir un doublé et sceller une victoire 5-2.
- AFP
Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain
Le Paris Saint-Germain, champion en titre, a lâché des points dès la soirée d’ouverture après avoir dû revenir d’un retard de deux buts au Roazhon Park. Rennes a surpris les visiteurs d’entrée lorsque Sebastian Szymański a décoché une frappe surpuissante des 25 yards dans la lucarne à la 8e minute, avant qu’Estéban Lepaul ne double la mise à la 37e minute en concluant une contre-attaque rapide.
Luis Enrique a fait entrer Ferran Torres à la pause, et l’attaquant espagnol s’est mué en sauveur, en reprenant d’abord un centre à ras de terre à la 70e minute, puis en plaçant une tête sur un corner à la 81e minute pour arracher un nul 2–2 de haute lutte.
- AFP
Toulouse FC 0-2 Olympique lyonnais
Lyon a lancé sa saison avec une prestation clinique à l’extérieur au Stadium de Toulouse. Après une première heure physique et défensive, l’OL a débloqué la situation à la 68e minute lorsque le remplaçant Pavel Šulc a adressé un centre à ras de terre pour Noah Nartey, qui a conclu à bout portant.
Malick Fofana a ensuite mis le match hors de portée à la 85e minute, en concluant une séquence de passes fluide orchestrée par Corentin Tolisso pour assurer une victoire 2-0 et un match sans encaisser à l’extérieur.
- AFP
Angers SCO 0-2 LOSC Lille
Lille a pris trois points sans trembler sur la pelouse du Stade Raymond Kopa. L’attaquant vétéran Olivier Giroud a marqué son retour en championnat d’un but dès la 10e minute, en s’élevant plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner.
Angers a eu du mal à percer la défense bien en place de Lille, et le défenseur Tiago Santos a doublé la mise à la 30e minute d’une frappe déviée à l’entrée de la surface pour sceller une victoire maîtrisée 2-0.
- AFP
Le Havre AC 0–1 AS Monaco
Monaco est allé arracher une courte victoire 1-0 sur la pelouse du Stade Océane sous la direction de son nouvel entraîneur, Filipe Luís. Le but décisif est arrivé tôt, à la 13e minute, lorsque le défenseur Eric Dier a dominé son vis-à-vis dans les airs pour catapulter de la tête un corner au fond des filets.
Le Havre a multiplié les assauts aériens en fin de seconde période pour tenter d’égaliser, mais l’arrière-garde monégasque a tenu bon malgré cinq cartons jaunes pour préserver sa cage inviolée.
- AFP
Le Mans FC 2–2 Stade Brestois 29
Promu, Le Mans FC a fêté son retour dans l’élite avec un nul spectaculaire 2-2 contre le Stade Brestois 29 au stade Marie-Marvingt.
Romain Del Castillo a donné l’avantage à Brest à la demi-heure de jeu d’une frappe enroulée, mais Dame Guèye a égalisé pour Le Mans dans le temps additionnel de la première période (45+1'). Louis Mafouta a ensuite donné l’avantage aux locaux à la 54e minute en reprenant un ballon repoussé, avant que Kamory Doumbia ne remette Brest à hauteur sept minutes plus tard (61') d’une frappe rasante, permettant aux deux équipes de se partager les points.
- AFP
OGC Nice 0-0 FC Lorient
La discipline tactique a été au centre des débats à l’Allianz Riviera, où Nice et Lorient se sont quittés sur un match nul sans but. Nice a eu plus de 60 % de possession, mais le bloc bas en 5-4-1 bien organisé de Lorient s’est révélé difficile à contourner.
L’ailier niçois Jérémie Boga a été tout près d’offrir la victoire aux siens lorsque sa frappe de la 76e minute s’est écrasée sur la barre transversale, laissant les deux équipes repartir avec un point.
- AFP
ES Troyes AC 0-0 Paris FC
Ce fut un duel serré et défensif au Stade de l'Aube, où Troyes et le Paris FC se sont quittés sur un match nul sans but. Les occasions franches ont été rares, les deux équipes ne cadrant que trois tirs au total sur l'ensemble de la rencontre.
Le Paris FC a cru arracher un but victorieux en fin de match lorsque Jean-Philippe Krasso a placé une tête en direction du but à la 84e minute, mais un sauvetage sur la ligne a permis de préserver le score de 0-0.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles