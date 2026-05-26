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Bilan de l’Ajax pour la saison 2025/26 : Mika Godts se démarque, tandis qu’un joueur se voit attribuer la note de 2

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Bilan mitigé pour l’Ajax : cinquième de la VriendenLoterij Eredivisie, le club a failli rater les barrages de la Ligue Europa Conférence. Voetbalzone attribue donc une note finale à chaque joueur pour la saison 2025/26.

Les Ajacides ont entamé l’exercice sous la conduite de John Heitinga, chargé de faire oublier l’estime dont jouissait Francesco Farioli. L’Italien avait terminé deuxième la saison précédente, offrant au club-recordman une place en Ligue des champions.

Sous sa direction, le club n’a pas récolté le moindre point lors de la phase de groupes. Fred Grim, entré en fonction pour les trois dernières journées, n’a pas inversé la tendance, laissant l’Ajax à six unités seulement.

En Eredivisie, le scénario n’a guère été plus réjouissant : dès l’ouverture contre le promu Telstar, les Ajacides ont proposé une prestation bien terne. En novembre, Heitinga a été limogé ; son successeur Fred Grim a à son tour été remercié en mars. Óscar García a achevé la saison, mais ces changements n’ont rien apporté de tangible. Cinquième du classement, l’Ajax n’a offert que quelques rares performances convaincantes.

Presque tous les joueurs ayant disputé au moins un match officiel ont été notés sur 10 ; Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (recruté en janvier) et plusieurs jeunes talents n’ont pas été évalués, faute de temps de jeu suffisant.

  • James McConnell : 2/10

    Dès l’annonce du départ de Jordan Henderson avant le mercato estival, l’Ajax savait qu’il devait recruter un nouveau « numéro six » confirmé. Ce renfort d’expérience n’est jamais arrivé. En remplacement, Alex Heitinga a donc opté pour la venue en prêt d’Alex Kroes McConnell en provenance de Liverpool. Le technicien ajacide, qui connaissait déjà le jeune milieu défensif pour l’avoir côtoyé à Anfield, souhaitait l’emmener à Amsterdam. Son prêt n’a toutefois pas été couronné de succès. Après seulement sept matchs en six mois, le prêt a été résilié de manière anticipée.

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  • Raúl Moro : 3/10

    Recruté avec faste par Alex Kroes, Moro n’a pas convaincu. Incapable de s’acclimater au climat néerlandais et miné par le mal du pays, l’Espagnol n’a disputé que 21 matchs sous le maillot de l’Ajax, pour deux passes décisives et un seul but. Compte tenu de son prix d’achat de onze millions d’euros, il ne peut prétendre à plus qu’un 3.

  • Owen Wijndal : 3/10

    Arrivé à l’Ajax il y a quatre ans, Wijndal n’a jamais réussi à s’imposer. Malgré cette inconstance, Heitinga lui a accordé une place de titulaire. Malheureusement, le latéral gauche n’a pas disputé la moindre rencontre réellement convaincante cette saison. Depuis l’arrivée d’Óscar García, il ne fait même plus partie du groupe retenu pour les matchs.

  • Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images

    Ko Itakura : 4/10

    Recruté l’été dernier avec de grands espoirs, le Japonais a d’abord impressionné lors de son premier match contre les Go Ahead Eagles, mais il n’a pas confirmé par la suite. En raison notamment de son transfert onéreux et de ses multiples blessures, il termine la saison avec une note largement insuffisante.


  • Youri RegeerImago

    Youri Regeer – 4/10

    L'Ajax a racheté Regeer au FC Twente pour près de cinq millions d'euros. À la surprise générale, il a débuté la saison sous les ordres de Heitinga au poste d'arrière droit. Lorsque cela n'a pas fonctionné, il a été replacé au milieu de terrain, où il n'a jamais réussi à convaincre non plus.

  • Oliver Edvardsen : 4/10

    Edvardsen n’est pas le meilleur élément du effectif ajacide, et il le sait. Toutefois, son niveau de performance cette saison s’est révélé nettement insuffisant. En Eredivisie, il n’a pas marqué le moindre but en dix-huit matchs, et, aligné contre le FC Twente pour contenir Mats Rots durant toute la rencontre, il a laissé le latéral gauche s’échapper pour délivrer une passe décisive. Il a toutefois inscrit un but en Ligue des champions, permettant à l’Ajax de battre Villarreal (1-2).

  • Josip Sutalo : 5/10

    Sous les ordres de Farioli, Sutalo semblait enfin s’être acclimaté à Amsterdam. Il n’en était rien. Le défenseur croate multipliait les erreurs, mais il a eu la chance qu’aucun coéquipier ne soit mieux placé pour lui disputer sa place de titulaire.

  • Kian Fitz-JimImago

    Kian Fitz-Jim – 5/10

    Fitz-Jim est un joueur pour lequel de nombreux supporters du Johan Cruijff ArenA ont un faible. Discret et travailleur, il ne se plaint jamais. Toutefois, son impact sur les performances de l’équipe reste trop limité cette saison pour atteindre la moyenne.

  • Oscar Gloukh - 5/10

    Avec neuf buts et sept passes décisives, Gloukh a apporté une contribution précieuse à l’Ajax. Il aurait pourtant pu faire bien mieux s’il avait élargi ses horizons. De plus, il ne s’est pas suffisamment investi en défense, ce qui lui a souvent valu d’être écarté par les entraîneurs de l’Ajax.


  • Steven BerghuisImago

    Steven Berghuis : 5/10

    Berghuis est plus performant lorsqu’il est entouré de bons joueurs, or ceux-ci étaient rares à l’Ajax la saison dernière. Avec seulement quatre buts et deux passes décisives, il n’a guère réussi à s’imposer, d’autant qu’il a été blessé une bonne partie de la saison.

  • Wout WeghorstIMAGO

    Wout Weghorst : 5/10

    Weghorst a brillé d’entrée, inscrivant trois buts en autant de matchs. Il n’a toutefois pas pu maintenir ce rythme. L’attaquant des Oranje a finalement conclu la saison avec huit réalisations, pénalisé par une longue blessure à la cheville. En fin de campagne, il semblait jouer sans véritable enthousiasme.

  • Kenneth Taylor : 5/10

    En parlant de déprime… Taylor a regretté de ne pas avoir été transféré l’été dernier et n’a pas réussi à retrouver le niveau qu’il avait affiché la saison dernière, où il avait été l’un des meilleurs joueurs. En Italie, ses six premiers mois à la Lazio sont toutefois jugés très satisfaisants.

  • Maarten PaesImago

    Maarten Paes : 5,5/10

    Paes avait été recruté comme deuxième gardien, mais il a rapidement été promu après la blessure au ligament croisé de Vitezslav Jaros. Il a réalisé quelques arrêts spectaculaires et n'a commis aucune erreur notable, toutefois les supporters amstellodamois critiquent ses dégagements et ses passes en profondeur. Il sauve toutefois les meubles grâce à son match héroïque lors de la finale des barrages, où il arrête deux tirs au but face au FC Utrecht.

  • Davy Klaassen : 5,5/10

    Malgré un bilan statistique modeste (six buts, deux passes décisives), Klaassen atteint tout juste la moyenne. Discret et parfois laissé sur le banc, il s’est néanmoins révélé décisif. Néanmoins, il a pesé lors des barrages : deux buts contre le FC Groningen (2-0) et le FC Utrecht (1-1). « Mister 1-0 » a aussi ouvert le score d’une belle manière lors du Klassieker (2-0).


  • Viteszlav Jaros : 6/10

    Prêté par Liverpool, Jaros n’a pas commis d’erreur majeure sans pour autant réaliser d’arrêts spectaculaires. Sa saison solide s’est malheureusement arrêtée après 25 matchs en raison d’une rupture des ligaments croisés.

  • Aaron Bouwman : 6/10

    Son premier match contre Telstar (2-0) n’était pas mémorable. Si Milan Zonneveld avait fait preuve d’une meilleure précision devant le but, l’Ajax aurait pu perdre cette rencontre. Au total, il a disputé treize matchs avec l’Ajax cette saison, et s’est globalement bien comporté. Le gardien de 18 ans s’est distingué face à Villarreal, puis a confirmé lors des barrages contre Groningen et Utrecht.

  • Anton Gaaei : 6/10

    Gaaei n’est certes pas le meilleur arrière droit que Amsterdam ait jamais connu, mais il s’est tout de même révélé précieux pour les Amstellodamois cette saison. En 35 matches, il a délivré 5 passes décisives et inscrit 3 buts. Ce défenseur infatigable n’a jamais été blessé et peut se féliciter d’une excellente saison.

  • Rayane Bounida - 6/10

    En 22 matches de Eredivisie, Bounida a inscrit un but et délivré cinq passes décisives. Le meneur de jeu marocain paye actuellement le prix de la préférence d’Óscar García pour l’expérience, puisqu’il est quasi absent des plans de l’entraîneur ces dernières semaines. Malgré tout, ses performances lui valent d’obtenir la moyenne.

  • Kasper DolbergImago

    Kasper Dolberg : 6/10

    Dolberg a été rappelé à Amsterdam pour dix millions d'euros. Il n'a marqué que cinq buts depuis son retour, mais il a souvent dû se contenter du banc et de brèves apparitions en cours de match. Même sans marquer, il a indéniablement apporté une valeur ajoutée au jeu offensif de l'Ajax.

  • Jorthy MokioImago

    Jorthy Mokio : 6,5/10

    Mokio a connu un début de saison laborieux, mais, après avoir prolongé son contrat, il a rapidement retrouvé son rythme. D’après les informations disponibles, des problèmes personnels auraient perturbé sa préparation ; une fois ces derniers résolus, son « instinct de buteur » est revenu en force. Son but lors du « Klassieker », ajouté à sa réalisation en barrages contre Groningen, et surtout son jeune âge (18 ans) lui valent une note largement suffisante.

  • Sean SteurImago

    Sean Steur : 6,5/10

    Ajax pourrait tirer grand profit de Steur. Le milieu de terrain, toujours très actif, a marqué un but splendide au stade De Kuip et peut se féliciter d’une première saison convaincante avec l’équipe première amstellodamoise.

  • AFC Ajax v Eintracht Frankfurt - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lucas Rosa : 7/10

    Polyvalent, ce défenseur brésilien peut jouer aussi bien à gauche qu’à droite. Grâce à ses tacles autoritaires et à sa grande détermination, il est en train de devenir l’un des chouchous du public amstellodamois. Ses deux solides performances contre le PSV (deux matchs nuls 2-2) lui valent une note largement satisfaisante.

  • Youri Baas : 7,5/10

    Baas a été l’un des rares points positifs de la saison de l’Ajax. Il figure parmi les rares joueurs à avoir maintenu le niveau de la saison précédente. Très influent balle au pied, il s’est avéré décisif pour l’équipe amstellodamoise. Il a par ailleurs inscrit pas moins de quatre buts cette saison.

  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Mika Godts : 9/10

    Sans Godts, l’Ajax aurait probablement terminé douzième du championnat. L’attaquant belge, véritable moteur de l’équipe, est systématiquement recherché par ses coéquipiers dans chaque offensive, et cela s’avère pleinement justifié. Cette saison, il a inscrit dix-sept buts et délivré quinze passes décisives, des statistiques qui lui ont valu le titre de MVP de l’Eredivisie. Ses réalisations contre le NAC et le PSV en toute fin de saison ont constitué le point d’orgue de l’exercice.