Bilan de l’Ajax pour la saison 2025/26 : Mika Godts se démarque, tandis qu’un joueur se voit attribuer la note de 2

Bilan mitigé pour l’Ajax : cinquième de la VriendenLoterij Eredivisie, le club a failli rater les barrages de la Ligue Europa Conférence. Voetbalzone attribue donc une note finale à chaque joueur pour la saison 2025/26.

Les Ajacides ont entamé l’exercice sous la conduite de John Heitinga, chargé de faire oublier l’estime dont jouissait Francesco Farioli. L’Italien avait terminé deuxième la saison précédente, offrant au club-recordman une place en Ligue des champions.

Sous sa direction, le club n’a pas récolté le moindre point lors de la phase de groupes. Fred Grim, entré en fonction pour les trois dernières journées, n’a pas inversé la tendance, laissant l’Ajax à six unités seulement.

En Eredivisie, le scénario n’a guère été plus réjouissant : dès l’ouverture contre le promu Telstar, les Ajacides ont proposé une prestation bien terne. En novembre, Heitinga a été limogé ; son successeur Fred Grim a à son tour été remercié en mars. Óscar García a achevé la saison, mais ces changements n’ont rien apporté de tangible. Cinquième du classement, l’Ajax n’a offert que quelques rares performances convaincantes.

Presque tous les joueurs ayant disputé au moins un match officiel ont été notés sur 10 ; Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (recruté en janvier) et plusieurs jeunes talents n’ont pas été évalués, faute de temps de jeu suffisant.