Bilan de l’Ajax pour la saison 2025/26 : Mika Godts se démarque nettement, tandis qu’un joueur se voit attribuer la note de 2

Bilan mitigé pour l’Ajax : les Ajacides ont conclu la VriendenLoterij Eredivisie à la cinquième place et ont dû passer par les barrages pour arracher in extremis leur ticket pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Voetbalzone attribue à chaque joueur une note finale pour la saison 2025/26.

Les Ajacides ont entamé l’exercice sous la conduite de John Heitinga, chargé de faire oublier l’estime dont jouissait Francesco Farioli. L’Italien avait terminé deuxième la saison précédente, offrant au club-recordman une nouvelle participation à la Ligue des champions.

Sous sa direction, le club n’a pas récolté le moindre point en phase de groupes de Ligue des champions. Fred Grim, qui a pris la relève pour les trois dernières journées, n’a pas inversé la tendance, laissant l’équipe à six unités au classement.

En Eredivisie, le scénario fut tout aussi laborieux : matchs nuls à répétition, défaites inattendues, à l’image de la prestation médiocre contre le promu Telstar lors de l’ouverture du championnat. En novembre, Heitinga est limogé ; son successeur Fred Grim est à son tour remercié en mars, avant que Óscar García ne termine la saison sur le banc. Malgré ces changements, le bilan reste identique : l’Ajax termine cinquième et les performances convaincantes se comptent sur les doigts d’une main.

Presque tous les joueurs ayant disputé au moins un match officiel ont été notés sur 10 ; Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (arrivé en janvier) et plusieurs jeunes talents n’ont pas été évalués, faute de temps de jeu suffisant.