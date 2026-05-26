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Bilan de l’Ajax pour la saison 2025/26 : Mika Godts se démarque nettement, tandis qu’un joueur se voit attribuer la note de 2

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Bilan mitigé pour l’Ajax : les Ajacides ont conclu la VriendenLoterij Eredivisie à la cinquième place et ont dû passer par les barrages pour arracher in extremis leur ticket pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Voetbalzone attribue à chaque joueur une note finale pour la saison 2025/26.

Les Ajacides ont entamé l’exercice sous la conduite de John Heitinga, chargé de faire oublier l’estime dont jouissait Francesco Farioli. L’Italien avait terminé deuxième la saison précédente, offrant au club-recordman une nouvelle participation à la Ligue des champions.

Sous sa direction, le club n’a pas récolté le moindre point en phase de groupes de Ligue des champions. Fred Grim, qui a pris la relève pour les trois dernières journées, n’a pas inversé la tendance, laissant l’équipe à six unités au classement.

En Eredivisie, le scénario fut tout aussi laborieux : matchs nuls à répétition, défaites inattendues, à l’image de la prestation médiocre contre le promu Telstar lors de l’ouverture du championnat. En novembre, Heitinga est limogé ; son successeur Fred Grim est à son tour remercié en mars, avant que Óscar García ne termine la saison sur le banc. Malgré ces changements, le bilan reste identique : l’Ajax termine cinquième et les performances convaincantes se comptent sur les doigts d’une main.

Presque tous les joueurs ayant disputé au moins un match officiel ont été notés sur 10 ; Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (arrivé en janvier) et plusieurs jeunes talents n’ont pas été évalués, faute de temps de jeu suffisant.

  • James McConnellIMAGO

    James McConnell : 2/10

    Dès l’annonce du départ de Jordan Henderson avant le mercato estival, l’Ajax savait qu’il devait recruter un nouveau « numéro six » confirmé. Ce pilier tant recherché n’est jamais arrivé. En remplacement, Alex Heitinga a donc opté pour la venue en prêt d’Alex Kroes McConnell en provenance de Liverpool. L’entraîneur ajacide, qui connaissait déjà le jeune milieu défensif pour l’avoir côtoyé à Anfield, souhaitait l’emmener à Amsterdam. Après seulement sept matchs en six mois, le prêt a été résilié de manière anticipée.

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  • Raul MoroImago

    Raúl Moro : 3/10

    Recruté avec faste par Alex Kroes, Moro n’a pas convaincu. Incapable de s’acclimater au climat néerlandais et rongé par le mal du pays, l’Espagnol n’a disputé que 21 matchs sous le maillot de l’Ajax, pour deux passes décisives et un seul but. Compte tenu de son prix d’achat de onze millions d’euros, il ne peut prétendre à plus qu’un 3.

  • Owen WijndalIMAGO

    Owen Wijndal : 3/10

    Arrivé à l’Ajax il y a quatre ans, Wijndal n’a jamais réussi à convaincre. Malgré tout, Heitinga a choisi de lui accorder une place de titulaire. Malheureusement, le latéral gauche n’a pas disputé la moindre rencontre réellement convaincante cette saison. Depuis l’arrivée d’Óscar García, il ne fait même plus partie du groupe retenu pour les matchs.

  • Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images

    Ko Itakura : 4/10

    Recruté l’été dernier avec de grands espoirs, le Japonais a d’abord impressionné lors de son premier match contre les Go Ahead Eagles, mais il n’a pas confirmé par la suite. En raison de son coût élevé et de ses nombreuses blessures, il se voit attribuer une note largement insuffisante.


  • Youri RegeerImago

    Youri Regeer - 4/10

    L'Ajax a racheté Regeer au FC Twente pour près de cinq millions d'euros. À la surprise générale, il a débuté la saison sous les ordres de Heitinga au poste d'arrière droit. Lorsque cela n'a pas fonctionné, il a été replacé au milieu de terrain, où il n'a jamais réussi à convaincre non plus.

  • Oliver EdvardsenIMAGO

    Oliver Edvardsen : 4/10

    Edvardsen n’est pas le meilleur élément du effectif ajacide, et il le sait. Toutefois, son niveau de jeu cette saison est nettement en deçà des attentes. En Eredivisie, il n’a pas marqué le moindre but en dix-huit matchs et, aligné contre le FC Twente pour marquer Mats Rots à la culotte, il a laissé le latéral gauche s’échapper pour servir une passe décisive. Il a toutefois inscrit un but en Ligue des champions, permettant à l’Ajax de battre Villarreal (1-2).

  • Josip SutaloIMAGO

    Josip Sutalo : 5/10

    Sous les ordres de Farioli, Sutalo semblait enfin avoir trouvé ses marques à Amsterdam. Il n’en était rien. Le défenseur croate multipliait les erreurs défensives, mais il a eu la chance qu’aucun coéquipier ne soit mieux placé pour lui ravir sa place de titulaire.

  • Kian Fitz-JimImago

    Kian Fitz-Jim : 5/10

    Fitz-Jim est un joueur pour lequel de nombreux spectateurs du Johan Cruijff ArenA ont un faible. Il ne se plaint jamais et travaille dur, mais, au final, il n’a pas été assez performant cette saison pour mériter la moyenne.

  • Oscar GloukhImago

    Oscar Gloukh : 5/10

    Avec neuf buts et sept passes décisives, Gloukh a apporté une contribution précieuse à l’Ajax. Il aurait pourtant pu faire bien mieux s’il avait élargi ses horizons. De plus, il ne s’est pas suffisamment investi en défense, ce qui lui a souvent valu d’être écarté par les entraîneurs de l’Ajax.


  • Steven BerghuisImago

    Steven Berghuis : 5/10

    Berghuis est plus performant lorsqu’il est entouré de bons joueurs, or ceux-ci étaient rares à l’Ajax la saison dernière. Avec seulement quatre buts et deux passes décisives, il n’a guère réussi à s’imposer, d’autant qu’il a été blessé une grande partie de la saison.

  • Wout WeghorstIMAGO

    Wout Weghorst : 5/10

    Weghorst a brillé d’entrée, inscrivant trois buts en autant de matchs. Il n’a toutefois pas pu maintenir ce rythme. L’attaquant des Oranje a finalement conclu la saison avec huit réalisations, pénalisé par une longue blessure à la cheville. En fin de campagne, il était visiblement moins impliqué.

  • Kenneth TaylorIMAGO

    Kenneth Taylor : 5/10

    En parlant de déprime… Taylor était déçu de ne pas avoir été transféré l'été dernier et n'a pas réussi à retrouver le niveau qu'il avait affiché la saison dernière, où il avait été l'un des meilleurs joueurs. En Italie, on se montre toutefois très satisfait de ses six premiers mois à la Lazio.

  • Maarten PaesImago

    Maarten Paes : 5,5/10

    Paes avait été recruté comme deuxième gardien, mais il a rapidement été promu après la blessure au ligament croisé de Vitezslav Jaros. Il a réalisé quelques arrêts spectaculaires et n'a commis aucune erreur notable, toutefois les supporters amstellodamois critiquent ses dégagements et ses passes en profondeur. Il sauve toutefois les meubles grâce à son match héroïque lors de la finale des barrages, où il arrête deux tirs au but face au FC Utrecht.

  • Davy Klaassen : 5,5/10

    Malgré un bilan offensif modeste (six buts, deux passes décisives), Klaassen obtient tout juste la moyenne. Souvent discret, il a même été écarté du onze de départ à plusieurs reprises. Néanmoins, il s’est révélé décisif lors des barrages : deux buts contre le FC Groningen (2-0) et le FC Utrecht (1-1). « Mister 1-0 » a aussi ouvert le score d’une belle frappe lors du Klassieker (2-0).


  • Vítezslav JarosImago

    Viteszlav Jaros : 6/10

    Prêté par Liverpool, Jaros n’a pas commis d’erreur majeure sans pour autant briller par des arrêts acrobatiques. Sa solide saison, entamée avec 25 matchs au compteur, s’est malheureusement conclue prématurément en raison d’une rupture des ligaments croisés.

  • Aaron BouwmanIMAGO

    Aaron Bouwman : 6/10

    Son premier match contre Telstar (2-0) n’était pas mémorable. Si Milan Zonneveld avait fait preuve d’une meilleure précision devant le but, l’Ajax aurait pu perdre cette rencontre. Au total, il a disputé treize matchs avec l’Ajax cette saison, et s’est globalement bien comporté. Le gardien de 18 ans a tenu son rang face à Villarreal, puis a brillé lors des barrages contre Groningen et Utrecht.

  • Anton GaaeiImago

    Anton Gaaei : 6/10

    Gaeei n'est certes pas le meilleur arrière droit que Amsterdam ait jamais connu, mais il s'est tout de même révélé précieux pour les Amstellodamois cette saison. En 35 matches, il a délivré 5 passes décisives et inscrit 3 buts. Ce défenseur infatigable n'a jamais été blessé et peut se féliciter d'une excellente saison.

  • Rayane BounidaImago

    Rayane Bounida : 6/10

    En 22 matches de Eredivisie, Bounida a inscrit un but et délivré cinq passes décisives. Le meneur de jeu marocain manque de chance : Óscar García privilégie l’expérience, et ces dernières semaines, il ne figure presque plus dans les plans de l’entraîneur. Malgré tout, ses performances lui valent d’obtenir la moyenne.

  • Kasper DolbergImago

    Kasper Dolberg : 6/10

    Dolberg a été rappelé à Amsterdam pour dix millions d'euros. Il n'a marqué que cinq buts depuis son retour, mais il a aussi très souvent dû se contenter d'une place sur le banc et de brèves apparitions en cours de match. Même lorsqu'il ne marquait pas, il apportait indéniablement une valeur ajoutée au jeu offensif de l'Ajax.

  • Jorthy MokioImago

    Jorthy Mokio : 6,5/10

    Mokio a connu un début de saison laborieux, mais, après avoir prolongé son contrat, il a rapidement retrouvé son rythme. D’après les informations disponibles, des problèmes personnels auraient perturbé sa préparation ; une fois ces dossiers réglés, son « instinct de buteur » est revenu en force. Son but lors du Classique, ajouté à sa réalisation en barrages contre Groningen, et son jeune âge (18 ans) lui valent une note largement suffisante.

  • Sean SteurImago

    Sean Steur : 6,5/10

    Ajax pourrait tirer grand profit de Steur. Le milieu de terrain, très actif, a marqué un superbe but au stade De Kuip et peut se féliciter d’une première saison réussie avec l’équipe première des Amstellodamois.

  • AFC Ajax v Eintracht Frankfurt - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lucas Rosa : 7/10

    Polyvalent, ce défenseur brésilien peut jouer aussi bien à gauche qu’à droite. Grâce à ses tacles autoritaires et à sa grande détermination, il est en train de devenir l’un des chouchous du public amstellodamois. Ses deux solides performances contre le PSV (deux matchs conclus sur le score de 2-2) lui valent une note largement satisfaisante.

  • Youri BaasImago

    Youri Baas : 7,5/10

    Baas a été l’un des rares points positifs de la saison de l’Ajax. Il figure parmi les rares joueurs ayant réussi à maintenir leur niveau de performance par rapport à l’exercice précédent. Très influent balle au pied, il s’est également montré décisif devant le but, inscrivant pas moins de quatre réalisations cette saison.

  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Mika Godts : 9/10

    Sans Godts, l’Ajax aurait probablement terminé douzième du championnat. L’attaquant belge, véritable moteur de l’équipe, est systématiquement recherché par ses coéquipiers dans chaque offensive, et cela s’avère pleinement justifié. Cette saison, il a inscrit dix-sept buts et délivré quinze passes décisives, des statistiques qui lui ont valu le titre de MVP de l’Eredivisie. Ses réalisations contre le NAC et le PSV en toute fin de saison ont constitué le point d’orgue de l’exercice.