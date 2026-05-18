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Bilan de Feyenoord pour la saison 2025/26 : Raheem Sterling obtient un 3, un joueur incontournable

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Après une campagne décevante en Ligue Europa, Feyenoord retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. Malgré de nombreux moments difficiles, les Rotterdamois ont terminé à la deuxième place de l’Eredivisie. Voetbalzone attribue à chaque joueur du club une note finale pour la saison 2025/26.

Après une élimination douloureuse face à Fenerbahçe à Istanbul, le club du Stadion a dû se contenter de l’Europa League, où ses performances, souvent en deçà des attentes, ont été pénalisées par plusieurs choix discutables de l’entraîneur Robin van Persie. Le parcours en Coupe des Pays-Bas a également tourné court : le club a été éliminé dès son entrée en lice au De Kuip par le SC Heerenveen (2-3).

En Eredivisie, le parcours s’est révélé irrégulier : un départ canon, puis un net déclin, avant de finalement valider le billet pour la C1 grâce à une concurrence moins redoutable.

Presque tous les joueurs ayant disputé au moins un match officiel ont été notés sur 10 ; Justin Bijlow (désormais à Gênes), Steven Benda, Malcolm Jeng et plusieurs jeunes talents n’ont pas été évalués, faute de temps de jeu suffisant.

  • Shaqueel van PersieImago

    34Talents confirmés : pas d’évaluation

    Ilai Grootfaam, Ayoub Ouarghi, Shaqueel van Persie et Jivayno Zinhagel ont fait leurs débuts cette saison avec l’équipe première du Feyenoord. Le fils de l’entraîneur principal s’est particulièrement illustré en marquant deux superbes buts contre le Sparta. Pourtant, Van Persie junior et les autres jeunes talents issus du centre de formation n’ont pas disposé de suffisamment de temps de jeu pour être évalués à leur juste valeur.

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  • FBL-EUR-C1-FEYENOORD-BAYERN MUNICHAFP

    33Justin Bijlow : non évalué

    Bijlow a disputé l’intégralité de la rencontre perdue en Coupe face à Heerenveen ; il serait donc injuste de le sanctionner d’une note insuffisante sur la seule base de cette performance. L’international néerlandais, auteur de huit sélections, a quitté Feyenoord lors du mercato hivernal, brille désormais dans les cages de Gênes et espère prendre part à la Coupe du monde cet été.

  • 32Steven Benda : aucune évaluation disponible

    Après le départ de Bijlow, Feyenoord a fait appel à Benda, gardien remplaçant de 27 ans. En raison de la suspension de Timon Wellenreuther, l’Allemand a dû entrer en jeu presque immédiatement contre les Go Ahead Eagles, pour une victoire 1-0. Un carton rouge précoce infligé à l’équipe de Deventer a fait que Benda n’a pratiquement pas été mis à l’épreuve.

  • Malcolm JengImago

    31Malcolm Jeng – Aucune évaluation disponible

    Outre Thomas Beelen, écarté de la sélection en raison d’une fracture de la jambe, Jeng est sans doute le joueur le plus malchanceux de l’effectif de Feyenoord. Le jeune défenseur central suédois a réalisé des débuts européens solides, avant de se déchirer le tendon d’Achille lors de la rencontre face au FC Groningen (victoire 1-0).

  • Raheem SterlingImago

    30Raheem Sterling : 3/10

    Presque tout le monde attendait davantage de l’ancienne star mondiale Sterling au Feyenoord. Après 421 minutes de jeu en huit matches et une seule passe décisive, l’Anglais de 31 ans semble s’apprêter à quitter De Kuip par la petite porte. Pour un joueur de son statut, Sterling mérite le respect, mais ses performances étaient parfois tout simplement pénibles à regarder.

  • Goncalo BorgesImago

    29Gonçalo Borges : 4/10

    Selon Transfermarkt, Feyenoord aurait déboursé 10 millions d’euros pour s’offrir Borges. Le Portugais a conclu la saison avec trois buts et une passe décisive en dix-huit matchs officiels. Des statistiques qui, à Porto, doivent susciter plus d’un sourire gêné tant l’ancien Dragon n’a pas été à la hauteur de son prix.

  • Mats DeijlIMAGO

    28Mats Deijl – 4,5/10

    Après quatorze matchs disputés par Deijl sous les couleurs de Feyenoord, un constat s’impose : la solution de dépannage n’est pas toujours la plus pertinente. Par moments, le tempo semble encore trop élevé pour le défenseur. Si le natif de Vlaardingen fait office d’ambassadeur modèle en dehors du terrain, ses performances sportives ne satisfont pas encore aux exigences élevées de Rotterdam.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EXCELSIOR-FEYENOORDAFP

    27Jordan Lotomba : 4,5/10

    Lors de l’élimination douloureuse du Feyenoord en tours préliminaires de la Ligue des champions, Lotomba a été la véritable note discordante. En Ligue Europa également, ce défenseur latéral expérimenté a livré quelques performances décevantes. Pourtant, le Suisse s’est bien repris au fil de la saison, avec comme point d’orgue sa prestation face à Mika Godts lors du Klassieker (1-1).

  • Gaoussou DiarraImago

    26Gaoussou Diarra - 4,5/10

    Il est encore trop tôt pour tirer un trait sur Diarra, 23 ans, mais le Malien n’a pas encore justifié les 3,8 millions d’euros investis par Feyenoord. Après une première saison ponctuée de 343 minutes de jeu en neuf matchs, sans aucune contribution offensive, l’international sera forcément évalué par Van Persie et le nouveau directeur technique.

  • Jeremiah St JusteIMAGO

    25Jeremiah St. Juste : 5/10

    Les termes financiers n’ont pas été divulgués, mais, compte tenu de son statut, St. Juste devrait coûter cher à Feyenoord. Depuis son retour, il n’a pas encore apporté de plus-value sur le terrain. Sa disponibilité demeure par ailleurs un sujet de préoccupation : au cours des six derniers mois, le défenseur de 29 ans a de nouveau manqué plusieurs matchs en raison de blessures.

  • Jan PlugImago

    24Jan Plug : 5/10

    Avant la trêve hivernale, Plug avait disputé huit matches avec le Feyenoord, mais il avait surtout montré qu’il n’était pas encore prêt pour le plus haut niveau. En février, le défenseur de 21 ans a été prêté au FC Dordrecht, où il a accumulé beaucoup de temps de jeu. Au Krommedijk, le joueur originaire de Katwijk a fait d’énormes progrès.

  • Jaden SloryImago

    23Jaden Slory : 5/10

    Dès que l’on évoque le nom de Slory, de nombreux supporters de Feyenoord se souviennent aussitôt de sa faute stupide, qui a entraîné un penalty dans les arrêts de jeu du match sur la pelouse de l’AZ (3-3). Une erreur coûteuse pour le jeune ailier, qui a ensuite terminé la saison chez les Go Ahead Eagles.

  • Cyle LarinImago

    22Cyle Larin : 5/10

    Un temps présenté comme un éventuel joker de luxe à Feyenoord, Larin a finalement révélé ses limites au fil de ses apparitions. L’attaquant canadien a toutefois saisi sa chance à Southampton lors de la seconde partie de saison, ce qui devrait lui ouvrir les portes d’une Coupe du monde à domicile.

  • Aymen Sliti RedmondIMAGO

    21Aymen Sliti - 5/10

    Sliti, âgé de vingt ans, a effectué quelques apparitions prometteuses la saison dernière, mais n'a pas réussi à s'imposer cette année. Feyenoord aurait intérêt à prêter cet ailier aux performances irrégulières l'année prochaine.

  • Bart NieuwkoopImago

    20Bart Nieuwkoop : 5,5/10

    Cette saison encore, Nieuwkoop a été victime d’une série de blessures. Le malchanceux Zeeuw s’évertue à apporter son dynamisme depuis le banc, notamment lors des matchs contre Feyenoord, mais il a été trop souvent écarté du groupe. C’est l’une des raisons qui a poussé les Rotterdamois à recruter Deijl.

  • Inbeom HwangImago

    19In-beom Hwang : 5,5/10

    Feyenoord aurait pu tirer un réel profit des services de Hwang cette saison ; toutefois, le milieu de terrain sud-coréen n’a disputé que 1 385 minutes. En cas de bonne Coupe du monde, un transfert estival pourrait constituer une option pertinente pour toutes les parties.

  • Quinten TimberIMAGO

    18Quinten Timber : 5,5/10

    Au vu de ses qualités, Timber n’a pas suffisamment brillé au cours de la première moitié de la saison. Contrairement aux saisons précédentes, il semblait peiner à se motiver sous les ordres de Van Persie. Son transfert à l’Olympique de Marseille a bénéficié à toutes les parties, même si la situation n’est pas encore tout à fait satisfaisante là-bas.

  • Tengstedt FeyenoordImago

    17 Casper Tengstedt : 5,5/10

    Tengstedt n’est pas le joueur le plus populaire auprès des supporters de Feyenoord, mais ses statistiques sont loin d’être mauvaises. En seulement 628 minutes, l’attaquant danois a déjà inscrit cinq buts. Il aurait toutefois dû améliorer cette moyenne dimanche contre le PEC Zwolle, lors de la victoire 2-0.

  • Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    16Gijs Smal : 6/10

    Après deux saisons passées au Feyenoord, Smal n’a pas encore réussi à s’imposer comme titulaire, en partie à cause des blessures. Cette saison, le latéral gauche originaire de Hollande-Septentrionale a dû manquer pas moins de seize matchs. Dommage, car il laisse régulièrement entrevoir son talent.

  • Sem SteijnImago

    15Sem Steijn : 6/10

    En début de saison, sous l’impulsion d’un Steijn titulaire, Feyenoord a accumulé de nombreux points. Cette dynamique a permis aux Rotterdamois de prendre suffisamment d’avance pour, malgré un net passage à vide, assurer finalement la deuxième place. Si le niveau de jeu peut encore s’élever, rien n’est perdu.

  • Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    14Leo Sauer : 6/10

    Les attentes étaient grandes lorsque Sauer est revenu l’été dernier après son prêt au NAC Breda. Peut-être même irréalistes, tant Igor Paixão avait fait vibrer le stade De Kuip presque chaque semaine lors de sa dernière saison. Si le Slovaque parvenait à aborder le prochain exercice en pleine forme et à postuler pour une place de titulaire face à la nouvelle recrue, ce serait un atout majeur pour le club.

  • Anel AhmedhodzicImago

    13 Anel Ahmedhodzic : 6,5/10

    Tout comme Steijn, Ahmedhodzic a largement contribué au bon début de saison du Feyenoord. Pourtant, le Bosnien a lui aussi connu une baisse de forme notable. Le droitier pourrait se faciliter la tâche en évitant de prendre des cartons jaunes inutiles.

  • Thijs KraaijeveldImago

    12Thijs Kraaijeveld - 6,5/10

    À tout juste dix-neuf ans, Kraaijeveld a conclu dimanche sa saison de percée au Feyenoord. Van Persie l’a aligné comme défenseur central et milieu de terrain lors de seize matchs officiels. Pour son jeune âge, il a affiché une maturité remarquable.

  • Van den ElshoutImago

    11Tobias van den Elshout : 6,5/10

    Van den Elshout, le meilleur ami de Kraaijeveld, confirme lui aussi son statut de joueur intelligent et appliqué. Contre l’AZ (1-1), le milieu de terrain de La Haye a également prouvé sa capacité à lancer une passe en profondeur malicieuse, servant Hadj Moussa sur un plateau.

  • Timon WellenreutherImago

    10Timon Wellenreuther : 7/10

    Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Wellenreuther a déjà sauvé Feyenoord à plusieurs reprises cette saison grâce à des arrêts décisifs. En avril, le gardien allemand a toutefois établi un record peu enviable en Eredivisie : il est devenu le portier le plus sanctionné de l’histoire du championnat néerlandais.

  • Gernot TraunerImago

    9Gernot Trauner : 7/10

    Si le Feyenoord a été bien plus difficile à battre lors des cinq dernières journées de championnat, c’est certes grâce à la présence de Dick Advocaat, mais aussi au retour de Trauner, décisif pour la défense rotterdamoise. Ses émotions à Zwolle ont pu laisser penser à un adieu, pourtant club et joueur doivent encore se rencontrer.

  • jordan bos luciano valente hadj moussa moder feyenoordIMAGO

    8Jakub Moder : 7/10

    Si Moder n’avait pas été aussi souvent blessé au cours de sa carrière, il n’aurait probablement pas rejoint Feyenoord à 27 ans. Ce joueur polyvalent polonais a occupé tous les postes cette saison et pourrait constituer un atout majeur pour l’exercice à venir.

  • Givairo ReadImago

    7Givairo Read - 7,5/10

    Chaque fois que Read a été aligné avec le Feyenoord, le niveau de jeu s’est immédiatement élevé. Âgé de seulement dix-neuf ans, il possède déjà davantage de qualités que Deijl, Nieuwkoop et Lotomba. Compte tenu de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, il semble que le joueur originaire d’Amsterdam ait disputé son dernier match contre le PEC. Une sortie prématurée, d’autant plus regrettable qu’elle survient après une saison perturbée par les blessures.

  • Tsuyoshi WatanabeIMAGO

    6Tsuyoshi Watanabe : 7,5/10

    Dans une saison plombée par les blessures, Watanabe s’est imposé comme un véritable rayon de soleil. Van Persie a aligné ce défenseur central japonais fiable lors de pas moins de 39 matches officiels. Ce participant à la Coupe du monde s’est également révélé être une arme offensive supplémentaire, puisqu’il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises toutes compétitions confondues.

  • Jordan BosIMAGO

    5Jordan Bos : 7,5/10

    Cela peut sembler surprenant, mais le latéral gauche Bos s’est révélé être, cette saison, l’atout offensif le plus redoutable sur son côté. Ses chiffres parlent d’eux-mêmes : quatre buts marqués et onze passes décisives en 36 matchs officiels.

  • Targhalline ValenteIMAGO

    4Oussama Targhalline : 7,5/10

    Il y a un an et demi, le Feyenoord n’a déboursé que 450 000 euros pour recruter Targhalline au Havre. Un excellent coup, car selon Transfermarkt, il vaut désormais 12 millions d’euros. Le milieu de terrain marocain semble également en passe de devenir un pilier de l’équipe sous les ordres de Van Persie pour la saison à venir.

  • Anis Hadj MoussaImago

    3Anis Hadj Moussa - 8/10

    Grâce à ses deux buts marqués dimanche au MAC3PARK Stadion, Hadj Moussa a conclu la saison avec 14 buts et 7 passes décisives en 40 matchs officiels. Arrivé à Feyenoord avec un retard physique, il s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus disponibles de l’effectif. Le prochain mercato estival pourrait donc être le moment idéal pour récolter les fruits de sa progression.

  • ayase-ueda(C)Getty Images

    2Ayase Ueda : 8/10

    Cette saison, Ueda a fait taire ses détracteurs. Avec 25 buts en championnat, personne ne peut ignorer qu’il est un excellent attaquant, capable de s’imposer au plus haut niveau de l’Eredivisie. Reste à voir s’il confirmera cette lancée dans son futur club à l’étranger, car son départ de Feyenoord semble imminent.

  • Luciano ValenteImago

    1Luciano Valente : 8,5/10

    Valente, le joueur le plus brillant et la meilleure recrue du Feyenoord, devrait rester au De Kuip la saison prochaine. Le natif de Groningue a particulièrement impressionné lors de la première partie de l’exercice, au point d’effectuer ses débuts avec l’équipe nationale néerlandaise. Une place dans la sélection du sélectionneur Ronald Koeman pour la Coupe du monde serait la cerise sur le gâteau.