Bilan de Feyenoord pour la saison 2025/26 : Raheem Sterling obtient un 3, un joueur incontournable

Après une campagne décevante en Ligue Europa, Feyenoord retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. Malgré de nombreux moments difficiles, les Rotterdamois ont terminé à la deuxième place de l’Eredivisie. Voetbalzone attribue à chaque joueur du club une note finale pour la saison 2025/26.

Après une élimination douloureuse face à Fenerbahçe à Istanbul, le club du Stadion a dû se contenter de l’Europa League, où ses performances, souvent en deçà des attentes, ont été pénalisées par plusieurs choix discutables de l’entraîneur Robin van Persie. Le parcours en Coupe des Pays-Bas a également tourné court : le club a été éliminé dès son entrée en lice au De Kuip par le SC Heerenveen (2-3).

En Eredivisie, le parcours s’est révélé irrégulier : un départ canon, puis un net déclin, avant de finalement valider le billet pour la C1 grâce à une concurrence moins redoutable.

Presque tous les joueurs ayant disputé au moins un match officiel ont été notés sur 10 ; Justin Bijlow (désormais à Gênes), Steven Benda, Malcolm Jeng et plusieurs jeunes talents n’ont pas été évalués, faute de temps de jeu suffisant.