Les sélections arabes n’ont pas seulement pris part à la deuxième phase, elles y ont également joué un rôle central.

Mohamed Salah a inscrit une nouvelle page de l’histoire du football égyptien en marquant un but et en offrant une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver, procurant ainsi à l’Égypte son premier succès en Coupe du monde, 92 ans après sa première participation en 1934.

À 34 ans, le Pharaon a livré une performance de haut rang, se créant ou offrant dix occasions (tirs et passes décisives), soit le meilleur total du tournoi à ce stade, d’après Opta.

Il est désormais le joueur africain le plus âgé à marquer et à offrir une passe décisive lors d’un même match de Coupe du monde depuis au moins 1966.

Avec son 68^e but en sélection, il se rapproche du record de son entraîneur Hassan (69).

En tête du groupe G avant d’affronter l’Iran lors de la 3ᵉ journée, les Pharaons sont à un pas de franchir le premier tour pour la première fois de leur histoire.

De son côté, le Maroc a confirmé sa bonne forme en battant l’Écosse 1-0 grâce à un but précoce d’Ismail Saibari dès la 2e minute, l’ouverture la plus rapide de cette édition.

Sibari est ainsi devenu le deuxième joueur africain à marquer lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde, après Mohamed Salah en 2018.

L’Arabie saoudite a, elle, cédé 4-0 face à l’Espagne, tandis que l’Algérie a entretenu ses espoirs en battant la Jordanie 2-1 juste avant un match décisif contre l’Autriche.

L’Irak, lui, est dos au mur : deux défaites d’affilée contre la France puis la Norvège l’obligent presque à un miracle.

Le tableau africain est pour l’instant clair : certaines équipes entrent dans l’histoire, d’autres se battent pour leur survie, tandis que le dernier chapitre reste encore à écrire.

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