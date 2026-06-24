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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bilan de cette journée de Coupe du monde : l’histoire retient Messi et Ronaldo, tandis que Salah et un gardien jusqu’alors méconnu signent des performances exceptionnelles

FEATURES
Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Égypte
Jordanie vs Algérie
Jordanie
Algérie
Espagne
Arabie saoudite
France vs Irak
France
Irak
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Panama vs Croatie
Panama
Croatie
Angleterre vs Ghana
Angleterre
Ghana
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
Kylian Mbappé
I. Saibari
E. Room
J. Bellingham
L. Modric
Écosse
Maroc
É.-U.
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada
Jordanie
Algérie
Espagne
Arabie saoudite
France
Irak
Argentine
Autriche
Portugal
Ouzbékistan
Panama
Croatie
Angleterre
Ghana
Curaçao

Sibari poursuit son festival… et l’Algérie peut souffler

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a confirmé son statut de tournant majeur : le tableau final a commencé à prendre forme et plusieurs pronostics ont été infirmés par les performances réelles.

Si les stars Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont poursuivi leur spectacle, certaines sélections ont consolidé leur position avant les phases à élimination directe, tandis que des cadors historiques, mal partis, se posent déjà des questions.

  • Soirée historique pour Messi… Mbappé suit sa trace

    Au stade « Jerry World » au Texas, Lionel Messi a battu deux records historiques en une seule soirée.

    L’attaquant argentin a inscrit ses 17e et 18e buts en Coupe du monde, guidant l’Albiceleste vers une victoire 2-0 face à l’Autriche et dépassant au passage le record de 16 buts détenu par Miroslav Klose.

    Le début de rencontre a pourtant été perfectible : l’Argentin a manqué un penalty à la 9e minute avant de se rattraper d’un superbe coup franc à la 38e, puis d’en ajouter un deuxième à l’issue d’une belle course offensive.

    Le même jour, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 de la France contre l’Irak, portant son total à 16 buts en Coupe du monde et se positionnant d’emblée comme un concurrent sérieux au record de Messi.

    Erling Haaland a également inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 de la Norvège face au Sénégal. De son côté, le vétéran Luka Modrić a franchi une étape historique en disputant son 200e match avec la sélection croate face au Panama. Enfin, Jude Bellingham est devenu le plus jeune Anglais à atteindre les 50 sélections internationales lors de la rencontre contre le Ghana. 

    À lire également :

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    Ronaldo en tête du classement… Mbappé, l’héritier légitime des grands noms de l’Euro et de la Coupe du monde.

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  • Ronaldo répond… Des records impressionnants

    Dès la 6^e minute du match contre l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur buts dans la Coupe du monde 2026, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six éditions différentes de la compétition (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026).

    Grâce à son deuxième but, la star a dépassé Eusébio au classement des meilleurs buteurs portugais de l’histoire de la Coupe du monde et a porté son total en sélection à 145 unités, soit 23 de plus que Messi.

    La sélection portugaise a rempli sa mission en dominant 5-0 ; Rafael Leão a clôturé le score d’une tête à la 87^e minute, éteignant au passage la polémique née du match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo lors de la première journée.

    Lire aussi : Comment a-t-il répondu à cette question délicate ?… Le sélectionneur du Portugal réagit à la comparaison entre Messi et Ronaldo


  • Une nouvelle tradition anglaise se confirme : la « Forteresse des Étoiles Noires » reste imprenable.

    Pour la quatrième fois consécutive dans les grands tournois, l'Angleterre (0-0) a fait match nul lors de son deuxième match de la phase de groupes, après l'Écosse en 2021, les États-Unis en 2022 et le Danemark en 2024. Cette fois, les Three Lions ont été contraints au partage face au Ghana, 65e au classement mondial.

    Les statistiques sont sans appel : 19 tirs à 1, 79 % de possession, mais toujours pas de but anglais.

    Le moment charnière intervient à la 87^e minute : la tête d’O’Reilly frappe la barre transversale, avant que Harry Kane ne manque une opportunité immanquable devant un but vide.

    Thomas Tuchel a déclaré : « Nous nous sommes créé suffisamment d’occasions et de tirs, l’essentiel est de rester positifs », tandis que Jude Bellingham a commenté : « Le Ghana a joué pour le match nul et l’a obtenu, nous n’avons pas réussi à percer ses lignes. »

    Malgré une première place partagée dans le groupe 12 (quatre points), les fantômes du passé resurgissent et inquiètent les supporters des Three Lions.

    Lire aussi : Vidéo : Kane fait l’admiration de tous… Le « magicien » ghanéen a-t-il tenu sa promesse ?

  • Mohamed Salah inscrit son nom dans les annales, tandis que le Maroc poursuit son parcours.

    Les sélections arabes n’ont pas seulement pris part à la deuxième phase, elles y ont également joué un rôle central.

    Mohamed Salah a inscrit une nouvelle page de l’histoire du football égyptien en marquant un but et en offrant une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver, procurant ainsi à l’Égypte son premier succès en Coupe du monde, 92 ans après sa première participation en 1934.

    À 34 ans, le Pharaon a livré une performance de haut rang, se créant ou offrant dix occasions (tirs et passes décisives), soit le meilleur total du tournoi à ce stade, d’après Opta.

    Il est désormais le joueur africain le plus âgé à marquer et à offrir une passe décisive lors d’un même match de Coupe du monde depuis au moins 1966.

    Avec son 68^e but en sélection, il se rapproche du record de son entraîneur Hassan (69).

    En tête du groupe G avant d’affronter l’Iran lors de la 3ᵉ journée, les Pharaons sont à un pas de franchir le premier tour pour la première fois de leur histoire.

    De son côté, le Maroc a confirmé sa bonne forme en battant l’Écosse 1-0 grâce à un but précoce d’Ismail Saibari dès la 2e minute, l’ouverture la plus rapide de cette édition.

    Sibari est ainsi devenu le deuxième joueur africain à marquer lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde, après Mohamed Salah en 2018.

    L’Arabie saoudite a, elle, cédé 4-0 face à l’Espagne, tandis que l’Algérie a entretenu ses espoirs en battant la Jordanie 2-1 juste avant un match décisif contre l’Autriche.

    L’Irak, lui, est dos au mur : deux défaites d’affilée contre la France puis la Norvège l’obligent presque à un miracle.

    Le tableau africain est pour l’instant clair : certaines équipes entrent dans l’histoire, d’autres se battent pour leur survie, tandis que le dernier chapitre reste encore à écrire.

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  • La course au Soulier d’or, plus disputée que jamais

    La Coupe du monde 2026 offre l’une des courses au Soulier d’or les plus haletantes de ces dernières années. Pour la première fois depuis 1954, trois joueurs comptent déjà au moins quatre buts après seulement deux journées.

    En tête du classement, Messi totalise déjà cinq réalisations : un triplé face à l’Algérie, puis un doublé contre l’Autriche, soit l’intégralité des buts argentins.

    Mbappé et Haaland, auteurs chacun de quatre réalisations, se préparent à s’affronter lors de la troisième journée entre la France et la Norvège.

    Jonathan David et Deniz Undav, auteurs chacun de trois réalisations, guettent la moindre défaillance des cadors.

    Avec deux réalisations, Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé contre l’Ouzbékistan, est devenu le joueur le plus âgé (41 ans et 138 jours) à marquer deux fois lors d’une même rencontre dans l’histoire de la Coupe du monde.

    Avec deux réalisations contre la Croatie, Harry Kane, tout comme Sibari, est aussi dans la course ; il a toutefois manqué une occasion majeure face au Ghana et n’est plus qu’à un but de dépasser Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde.

    Le nouveau format de la compétition permet au meilleur buteur potentiel de disputer huit matchs s’il atteint la finale, ce qui relance la course au record historique de Gerd Müller : 10 buts marqués en 1970, une marque intacte depuis 56 ans.

    La compétition n’a pas encore atteint sa mi-parcours, mais la course au Soulier d’or est déjà au cœur des débats.

    Lire aussi : Vidéo : À l'image du grand Haaland… Ferdinand se moque des détracteurs de Ronaldo : « Taisez-vous »

  • Le « Gant d’or »… Des statistiques exceptionnelles pour le gardien de Curaçao.

    Contrairement à ce qui se passe habituellement lors d’une Coupe du monde, l’édition actuelle a mis en avant, dès les deux premiers tours, des gardiens de but méconnus qui ont livré des performances époustouflantes.

    Lors de la deuxième journée, Eloy Room, le gardien de Curaçao, a réalisé l’une des performances les plus remarquables de l’histoire de la Coupe du monde pour un gardien, en permettant à sa sélection d’obtenir un match nul et vierge face à l’Équateur grâce à 15 arrêts, soit le plus grand nombre d’interventions enregistrées lors d’une rencontre de Coupe du monde sans prolongation, selon les données disponibles depuis 1966, d’après le réseau Opta.

    Il a ainsi égalé le record historique de l’Américain Tim Howard, auteur de 15 arrêts face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, avant de porter son total à 16 après la prolongation, d’après les données de Mr. Chip.