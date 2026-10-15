Oliver Bierhoff, ancien attaquant de l’AC Milan et de l’équipe nationale allemande, s’adresse à Martin Volkmar (journaliste de ProSieben) au sujet de Nicolò Tresoldi, attaquant italo-allemand de 22 ans : « Son évolution ne peut être vue que d’un œil positif. Le fait qu’il se soit aussi imposé à l’étranger est vraiment remarquable et l’a, bien sûr, aidé à franchir un cap. Il est devenu plus fort physiquement et a gagné en confiance. Le fait qu’il parvienne également à marquer en Ligue des champions est un signe important : cela montre qu’il est capable de rivaliser au plus haut niveau international, et pas seulement dans le championnat belge », selon la traduction de Sportmediaset.
Bierhoff inquiète : « Tresoldi pourra résoudre le problème des attaquants de l’Allemagne, la Fédération allemande de football est déjà en contact avec lui »
Tresoldi, qui joue avec les moins de 21 ans allemands, doit encore choisir entre l’Italie et l’Allemagne pour sa carrière en équipe nationale A : « S’il continue ainsi, il pourra résoudre le problème des attaquants de l’équipe d’Allemagne. C’est évidemment ce que j’espère, et c’est pourquoi je pense qu’il ne faut pas perdre de temps. Mais, à ma connaissance, la Fédération allemande de football est déjà en contact avec lui. J’espère naturellement qu’il choisira l’Allemagne, car nous avons besoin de tous les talents, surtout en attaque. Je crois toutefois que ce choix ne doit pas reposer uniquement sur des critères sportifs, mais aussi venir du cœur. »
Enfin, sur la possibilité que Tresoldi joue un jour à l’AC Milan : « Aujourd’hui, l’AC Milan n’est pas au niveau où il était lorsque j’ai eu le privilège d’y jouer, mais il a le potentiel pour jouer dans un club aussi grand et de renommée internationale. » Tresoldi n’a jamais caché sa sympathie pour l’AC Milan.
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