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Bienvenue au club des 100 ! Jordan Pickford rejoint l’élite des gardiens de but de Premier League après le match nul d’Everton
Pickford atteint la barre historique des 100 à Tottenham
Le gardien d'Everton Pickford a rejoint un cercle très fermé des grands noms de la Premier League après avoir signé son 100e clean sheet dans l'élite. L'international anglais a atteint cette barre lors du match nul 0-0 âprement disputé par les Toffees contre Tottenham Hotspur samedi, un résultat qui a permis à l'équipe de David Moyes de remonter à la neuvième place du classement.
Pickford, qui a commencé sa carrière à Sunderland avant de rejoindre Goodison Park dans le cadre d'un transfert très médiatisé, devient seulement le 19e homme à atteindre les trois chiffres en matière de clean sheets depuis la création de la division en 1992.
Cet accomplissement intervient à un moment où Pickford est sans doute dans la forme de sa vie, après avoir récemment été récompensé pour son brio individuel. Le portier d'Everton a remporté en août 2026 le trophée de l'arrêt du mois pour la cinquième fois, un record, après une parade réflexe sensationnelle face à Eddie Nketiah.
- AFP
Sur les traces des légendes du clean sheet
Si le cap des 100 de Pickford constitue un exploit monumental, il lui reste encore une montagne à gravir pour atteindre tout en haut des classements historiques. Petr Cech reste la référence absolue chez les gardiens en Premier League, solidement installé au sommet avec 202 clean sheets signés lors de ses passages prestigieux à Chelsea et Arsenal.
Cech, qui détient également le record du pourcentage le plus élevé de clean sheets par match disputé ainsi que celui du plus grand nombre de matches consécutifs sans encaisser de but, compte 33 unités d’avance sur son plus proche poursuivant, David James. La course entre les joueurs encore en activité reste disputée, même si Pickford a désormais consolidé sa place parmi l’élite actuelle.
Une centaine de clean sheets pour Pickford
Alisson Becker, de Liverpool, était le dernier gardien avant Pickford à avoir rejoint le club des 100, atteignant cette barre lors d’un match nul 0-0 contre Leeds United en janvier 2026. Parmi les autres grands noms modernes de la liste figure Ederson, de Manchester City, qui compte actuellement 122 clean sheets.
Pour Pickford, le chemin vers les 100 a été marqué par des performances sous haute pression et une éthique de travail sans relâche, souvent derrière une ligne défensive changeante à Goodison Park, ce qui rend son entrée dans ce groupe d’élite encore plus impressionnante pour le gardien né à Sunderland.
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La prochaine génération et les occasions manquées
Alors que Pickford célèbre son entrée dans les livres d’histoire, d’autres gardiens anglais de premier plan ont un chemin plus difficile vers la barre des 100. Nick Pope, de Newcastle United, est actuellement le candidat le plus probable pour devenir le prochain membre du club des 100, avec 80 clean sheets. Cependant, Pope a récemment eu du mal à obtenir du temps de jeu, ayant perdu sa place de titulaire à St James' Park au profit de Lukas Hornicek.
La difficulté à maintenir un tel bilan apparaît clairement dans les exigences techniques, puisque les gardiens doivent disputer l’intégralité des 90 minutes pour qu’un clean sheet leur soit officiellement attribué.
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