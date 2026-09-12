Le gardien d'Everton Pickford a rejoint un cercle très fermé des grands noms de la Premier League après avoir signé son 100e clean sheet dans l'élite. L'international anglais a atteint cette barre lors du match nul 0-0 âprement disputé par les Toffees contre Tottenham Hotspur samedi, un résultat qui a permis à l'équipe de David Moyes de remonter à la neuvième place du classement.

Pickford, qui a commencé sa carrière à Sunderland avant de rejoindre Goodison Park dans le cadre d'un transfert très médiatisé, devient seulement le 19e homme à atteindre les trois chiffres en matière de clean sheets depuis la création de la division en 1992.

Cet accomplissement intervient à un moment où Pickford est sans doute dans la forme de sa vie, après avoir récemment été récompensé pour son brio individuel. Le portier d'Everton a remporté en août 2026 le trophée de l'arrêt du mois pour la cinquième fois, un record, après une parade réflexe sensationnelle face à Eddie Nketiah.