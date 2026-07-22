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« Bien sûr que je suis désolé » : l'adjoint de l'Argentine explique comment l'altercation avec Dani Olmo a mal tourné lors de la défaite houleuse en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne
Ayala regrette l'incident survenu dans le New Jersey
Après la défaite 1-0 de l'Argentine face à l'Espagne en prolongation lors de la finale, l'adjoint de Lionel Scaloni, Ayala – international argentin totalisant 115 sélections et médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2004 – a reconnu que son comportement avait été inapproprié après avoir bousculé Dani Olmo lors des échauffourées d'après-match. Interrogé sur Esports Migdia, antenne de Valencia Capital Radio, l’ancien défenseur n’a cherché aucune excuse, admettant qu’il n’avait pas su garder son sang-froid professionnel en cette finale agitée.
« Évidemment, je suis désolé. Compte tenu de la fonction que j’occupe, je ne peux pas laisser un sentiment, ou ce que je pourrais recevoir de la part de l’autre camp, altérer mon humeur et mes actes. Je le regrette ; pour moi, ce sont des choses qui restent là, un point c’est tout », a avoué Ayala. Il s’est empressé de préciser que, même si les images semblaient agressives, l’incident n’était pas aussi grave que certains articles le laissaient entendre, bien qu’il reste déterminé à faire amende honorable auprès du meneur de jeu espagnol. « Pour moi, il faut en rester là et tourner la page. C’était davantage une bousculade qu’autre chose, ce n’était pas un coup de poing comme on veut le prétendre, et ça s’est arrêté là. C’était une réaction à une remarque, mais c’est tout ; si je le croise, je m’excuserai bien sûr auprès de lui en personne », a-t-il ajouté.
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Dans l’ardeur de l’affrontement
Après le match, une bagarre générale a éclaté, provoquée par un accrochage entre Gavi et Leandro Paredes qui a rapidement entraîné une échauffourée impliquant Rodri et Nahuel Molina. Ayala a alors tenté d’intervenir. L’ancien défenseur central de Valence, double champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe de l’UEFA et de la Supercoupe d’Europe avec le club « Che », a expliqué que son intention première était de calmer les esprits, mais que l’intensité de l’affrontement l’a poussé à perdre son sang-froid. « C’est regrettable, et il faut assumer la responsabilité de ses actes sur le terrain. À la fin du match, j’ai vu une bagarre éclater au milieu de la pelouse, alors nous avons rapidement ramené nos joueurs pour que cela cesse, car ce n’est pas notre ADN », a expliqué l’ancien joueur de Valence.
Ayala a assumé l’entière responsabilité de l’incident, reconnaissant que les entraîneurs doivent garder leur sang-froid quelles que soient les provocations ou les enjeux du match. « J’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai fait. Mon intention était d’aller séparer les joueurs, c’était bien cela, mais parfois on se retrouve confronté à des situations où le cœur bat à tout rompre, même si cela ne constitue pas une excuse. Compte tenu de la fonction que j’occupe, mon comportement doit être différent, quoi qu’il m’arrive. Éric García était également présent, et je lui ai simplement dit que j’étais intervenu uniquement pour séparer les joueurs et les féliciter, rien de plus », a expliqué l’entraîneur adjoint au cours de cet entretien franc.
Éloges pour l'Espagne de De la Fuente
Malgré la défaite de l’Argentine – qui n’a cadré que deux tirs contre les vingt tentatives de l’Espagne –, Ayala a reconnu la supériorité de l’équipe de Luis de la Fuente. « Ils étaient supérieurs et méritaient de remporter la Coupe du monde. C’était mon souhait et mon intention. Pour moi, ça s’arrête là ; ce qui s’est passé sur le terrain reste sur le terrain. L’Espagne a été meilleure et a remporté la Coupe du monde en pratiquant un très beau football qui plaît à beaucoup de monde », a-t-il admis.
Cependant, il a exprimé son agacement face au discours récurrent autour de l’équipe d’Argentine, qu’il estime souvent défavorisé. « Cela s’est produit des milliers de fois, mais je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, et encore plus avec notre équipe nationale – je ne sais pas s’il s’agit d’une campagne ou de quelque chose d’autre –, il y avait une certaine “animosité” qui souhaitait que notre équipe ne réussisse pas, que nous pratiquions un autre type de football… C’est notre façon de jouer, nous évoluons pour procurer de la joie à notre peuple. On cherche toujours à tout présenter sous un angle négatif quand il s’agit de l’Argentine. Il y a des milliers de gestes de la part de joueurs espagnols qu’on ne montre pas, et il faut un véritable journalisme », a-t-il conclu.
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L’entraîneur a fermement nié toute manque de respect, insistant sur le fait que son équipe avait fait preuve d’un comportement irréprochable sur le terrain.
L'une des principales critiques formulées après la finale concernait l'image de l'équipe argentine semblant tourner le dos lors de la remise du trophée. Ayala a précisé qu'il s'agissait d'un malentendu lié à des préoccupations familiales et à des questions logistiques, et non d'un manque de respect. « Nous étions juste là, tout près des joueurs espagnols pendant qu’ils faisaient la fête, en attendant qu’ils préparent la scène pour recevoir la Coupe. Certains membres de nos familles avaient des problèmes dans les tribunes, alors nous sommes allés vérifier que tout allait bien et nous sommes restés de ce côté-là avec nos proches. C’était une façon de les remercier, car ils ont fait un énorme sacrifice loin de chez eux. Nous avions le dos tourné, mais l’écran se trouvait devant nous et plusieurs d’entre nous se sont retournés pour suivre la scène ; nous l’avons vue, nous étions là, c’est tout. Ce n’était pas par méchanceté », a-t-il précisé.
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