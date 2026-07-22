« Bien sûr que je suis désolé » : l'adjoint de l'Argentine explique comment l'altercation avec Dani Olmo a mal tourné lors de la défaite houleuse en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne

Après la défaite 1-0 de l'Argentine face à l'Espagne en prolongation lors de la finale, l'adjoint de Lionel Scaloni, Ayala – international argentin totalisant 115 sélections et médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2004 – a reconnu que son comportement avait été inapproprié après avoir bousculé Dani Olmo lors des échauffourées d'après-match. Interrogé sur Esports Migdia, antenne de Valencia Capital Radio, l’ancien défenseur n’a cherché aucune excuse, admettant qu’il n’avait pas su garder son sang-froid professionnel en cette finale agitée.

« Évidemment, je suis désolé. Compte tenu de la fonction que j’occupe, je ne peux pas laisser un sentiment, ou ce que je pourrais recevoir de la part de l’autre camp, altérer mon humeur et mes actes. Je le regrette ; pour moi, ce sont des choses qui restent là, un point c’est tout », a avoué Ayala. Il s’est empressé de préciser que, même si les images semblaient agressives, l’incident n’était pas aussi grave que certains articles le laissaient entendre, bien qu’il reste déterminé à faire amende honorable auprès du meneur de jeu espagnol. « Pour moi, il faut en rester là et tourner la page. C’était davantage une bousculade qu’autre chose, ce n’était pas un coup de poing comme on veut le prétendre, et ça s’est arrêté là. C’était une réaction à une remarque, mais c’est tout ; si je le croise, je m’excuserai bien sûr auprès de lui en personne », a-t-il ajouté.