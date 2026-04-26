Selon le journal espagnol As, Jorge Mendes, l’agent de Silva, aurait proposé le milieu portugais au Real Madrid.
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Bien qu’il soit disponible gratuitement, le Real Madrid aurait rejeté l’opportunité de recruter une icône du milieu de terrain
Selon ces informations, Silva souhaiterait continuer à jouer au plus haut niveau après son départ déjà confirmé de Manchester City à la fin de la saison. Le Real serait l'un des clubs que Mendes tenterait actuellement de convaincre de recruter le joueur de 31 ans.
Outre son immense expérience et ses qualités sportives toujours intactes, Silva présente l’avantage d’être libre de tout contrat avec City dès la fin juin, donc disponible sans indemnité de transfert. Son grand rival, le FC Barcelone, a également été récemment associé à l’international portugais.
Selon le journal As, le Real n’aurait toutefois pas l’intention de recruter le joueur. Si les Merengues reconnaissent ses qualités, son profil ne correspondrait pas aux priorités fixées pour le prochain mercato. Jorge Mendes aurait donc essuyé un refus immédiat de la part du club madrilène.
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Le Real Madrid va-t-il recruter Rodri plutôt que Bernardo Silva ?
Le recrutement d’un milieu défensif est l’une des priorités du Real Madrid pour le mercato estival. Les Merengues cherchent un véritable « numéro 6 », profil plus défensif que celui de Silva. Son coéquipier à Manchester City, Rodri, correspond parfaitement à cette description, mais son transfert s’annonce onéreux. Contrairement au Portugais, l’international espagnol est encore sous contrat à Manchester pour une saison.
L’avenir de Silva, lui, demeure incertain : la Juventus Turin suit toujours le Portugais, tandis qu’un retour sentimental au Benfica, son club formateur, est régulièrement évoqué.
Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, il a joué un rôle clé dans l’ère de succès de City, marquée par une victoire en Ligue des champions 2023 et six titres de champion d’Angleterre. Cette saison, le capitaine reste un titulaire régulier : il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues.
Le capitaine rêve de partir avec deux nouveaux trophées : City a déjà conquis la Coupe de la Ligue fin mars. En Premier League, le club a brièvement repris la première place à Arsenal avant de la céder à nouveau aux Gunners, qui comptent désormais un match et trois points d’avance après leur victoire 1-0 contre Newcastle samedi soir. En FA Cup, les Citizens se sont qualifiés pour la finale en battant Southampton 2-1 samedi.
Bernardo Silva : ses statistiques à Manchester City
Interventions
454
Buts
76 passes décisifs
Passes décisives
77