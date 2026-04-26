Bien qu’il soit disponible gratuitement, le Real Madrid aurait rejeté l’opportunité de recruter une icône du milieu de terrain

Selon ces informations, Silva souhaiterait continuer à jouer au plus haut niveau après son départ déjà confirmé de Manchester City à la fin de la saison. Le Real serait l'un des clubs que Mendes tenterait actuellement de convaincre de recruter le joueur de 31 ans.

Outre son immense expérience et ses qualités sportives toujours intactes, Silva présente l’avantage d’être libre de tout contrat avec City dès la fin juin, donc disponible sans indemnité de transfert. Son grand rival, le FC Barcelone, a également été récemment associé à l’international portugais.

Selon le journal As, le Real n’aurait toutefois pas l’intention de recruter le joueur. Si les Merengues reconnaissent ses qualités, son profil ne correspondrait pas aux priorités fixées pour le prochain mercato. Jorge Mendes aurait donc essuyé un refus immédiat de la part du club madrilène.