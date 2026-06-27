Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano et le site The Athletic, l'AC Milan et le PSG seraient tombés d'accord sur une indemnité de transfert de 74 millions d'euros. Le milieu de terrain portugais aurait déjà passé la visite médicale en Floride, où il se trouve actuellement en raison de sa participation à la Coupe du monde.
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Bien qu’il ne soit qu’un joueur à temps partiel au sein du club, l’AC Milan s’apprête tout de même à conclure ce qui devrait être le transfert le plus coûteux de son histoire
Le nouvel entraîneur du Milan, Ruben Amorim, aurait été déterminant dans le recrutement de son compatriote, pour lequel les Rossoneri ont versé un montant record pour un seul joueur. Jusqu’ici, le transfert le plus onéreux du club était celui de Rafael Leao, arrivé en 2019 en provenance de Lille pour 49,5 millions d’euros.
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Aucun avenir pour Füllkrug à Milan
Recruté à l’hiver 2024 en provenance du Benfica pour 65 millions d’euros, Ramos n’a jamais pleinement justifié son statut d’avant-centre redoutable sous les couleurs parisiennes. Lors de la phase à élimination directe de la dernière Ligue des champions, le joueur de 25 ans n’a disputé que 65 minutes avec le futur vainqueur de l’épreuve.
En 131 matchs sous le maillot parisien, il a inscrit 45 buts ; son contrat courait initialement jusqu’en 2028. À Milan, le Portugais succède à Niclas Füllkrug, qui, à l’issue de son prêt, retournera dans un premier temps à West Ham United, à moins qu’il ne soit recruté auparavant par la Fiorentina.