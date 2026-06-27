Recruté à l’hiver 2024 en provenance du Benfica pour 65 millions d’euros, Ramos n’a jamais pleinement justifié son statut d’avant-centre redoutable sous les couleurs parisiennes. Lors de la phase à élimination directe de la dernière Ligue des champions, le joueur de 25 ans n’a disputé que 65 minutes avec le futur vainqueur de l’épreuve.

En 131 matchs sous le maillot parisien, il a inscrit 45 buts ; son contrat courait initialement jusqu’en 2028. À Milan, le Portugais succède à Niclas Füllkrug, qui, à l’issue de son prêt, retournera dans un premier temps à West Ham United, à moins qu’il ne soit recruté auparavant par la Fiorentina.