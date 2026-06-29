Pimpong s’apprête à signer un contrat de cinq ans avec l’Eintracht, valable jusqu’en 2031. Le montant de son transfert, estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros, pourrait être en partie compensé par celui de Rasmus Kristensen, qui prendrait le chemin inverse pour retourner à son club formateur, le Midtjylland.

Pimpong n’a pour l’instant encore jamais joué avec l’équipe première danoise. Il a certes figuré à deux reprises dans le groupe du Midtjylland pour l’Europa League la saison dernière, mais il n’est jamais entré en jeu. C’est au sein de l’équipe U19 du quadruple champion du Danemark que Pimpong s’est le plus illustré : lors de la saison 2025/26, il a inscrit 24 buts en 30 matches, dont quatre en quatre rencontres de Youth League.

Polyvalent, l’international espoir danois a récemment occupé le poste d’avant-centre avec l’équipe U19 du Midtjylland, mais il peut aussi évoluer sur les deux ailes.