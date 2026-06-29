Selon Sky, Francfort finalise le recrutement de Malik Pimpong, 18 ans, actuellement sous contrat avec le club danois de première division FC Midtjylland. Les deux clubs doivent encore régler quelques derniers détails, précise-t-on.
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Bien qu’il n’ait jamais disputé le moindre match professionnel, l’Eintracht Francfort s’apprêterait à verser une somme atteignant plusieurs millions d’euros pour recruter son nouvel attaquant
Pimpong s’apprête à signer un contrat de cinq ans avec l’Eintracht, valable jusqu’en 2031. Le montant de son transfert, estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros, pourrait être en partie compensé par celui de Rasmus Kristensen, qui prendrait le chemin inverse pour retourner à son club formateur, le Midtjylland.
Pimpong n’a pour l’instant encore jamais joué avec l’équipe première danoise. Il a certes figuré à deux reprises dans le groupe du Midtjylland pour l’Europa League la saison dernière, mais il n’est jamais entré en jeu. C’est au sein de l’équipe U19 du quadruple champion du Danemark que Pimpong s’est le plus illustré : lors de la saison 2025/26, il a inscrit 24 buts en 30 matches, dont quatre en quatre rencontres de Youth League.
Polyvalent, l’international espoir danois a récemment occupé le poste d’avant-centre avec l’équipe U19 du Midtjylland, mais il peut aussi évoluer sur les deux ailes.
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Adi Hütter va-t-il d’emblée aligner Malik Pimpong à l’Eintracht Francfort ?
À l’Eintracht Francfort, Pimpong trouverait une concurrence déjà bien établie. Il devrait ainsi rivaliser avec Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab et Jean-Matteo Bahoya. L’Eintracht a par ailleurs déjà recruté Noel Futkeu, rapatrié des rives du Main pour 1,3 million d’euros après une saison convaincante avec le Greuther Fürth en 2e Bundesliga. Son avenir immédiat reste toutefois incertain : le club pourrait le conserver ou le céder à nouveau pour une somme nettement supérieure.
L’avis du nouvel-ancien entraîneur s’avérera déterminant. Après l’expérience mitigée avec Albert Riera, Adi Hütter est, comme on le sait, de retour à la SGE. L’Autrichien, qui avait déjà dirigé le club entre 2018 et 2021, vient de signer un contrat jusqu’en 2029.