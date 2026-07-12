Mais Wolfsburg n’en voudrait pas, d’après certaines sources. Les « Loups » auraient rejeté l’offre et réclameraient environ 25 millions d’euros pour céder le joueur de 21 ans. Une somme que le VfB, selon Bild, ne serait pas disposé à payer.

Reste à savoir si le dossier Pejcinovic évoluera dans les semaines à venir. L’attaquant, lui, serait, selon certaines sources, très désireux de rejoindre Stuttgart. Après la relégation de Wolfsburg, Pejcinovic continuerait ainsi non seulement à évoluer en Bundesliga, mais participerait également à la Ligue des champions avec le VfB. De plus, il semble séduit par la perspective de travailler sous les ordres de l’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui a fait ses preuves dans la formation des jeunes professionnels. Un autre argument en faveur du VfB pour Pejcinovic est qu’il serait à nouveau plus proche de sa ville natale, Munich, s’il s’installait en Souabe.