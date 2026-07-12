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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Bien qu’il manifeste un vif désir de rejoindre le VfB, le prometteur international allemand U21 demeure, pour l’instant, hors de portée financière de Stuttgart

Bundesliga
Mercato
Bundesliga 2
D. Pejcinovic
VfB Stuttgart
Wolfsbourg

Le VfL Wolfsburg complique sérieusement la tâche du VfB Stuttgart dans le dossier du recrutement de l'attaquant Dzenan Pejcinovic.

Selon plusieurs sources médiatiques concordantes, le club souabe aurait déposé, en fin de semaine dernière, une première offre écrite auprès du club fraîchement relégué en 2e Bundesliga. D’après le journal *Bild*, le VfB Stuttgart proposerait un montant pouvant atteindre 18 millions d’euros, primes comprises.

  • Mais Wolfsburg n’en voudrait pas, d’après certaines sources. Les « Loups » auraient rejeté l’offre et réclameraient environ 25 millions d’euros pour céder le joueur de 21 ans. Une somme que le VfB, selon Bild, ne serait pas disposé à payer.

    Reste à savoir si le dossier Pejcinovic évoluera dans les semaines à venir. L’attaquant, lui, serait, selon certaines sources, très désireux de rejoindre Stuttgart. Après la relégation de Wolfsburg, Pejcinovic continuerait ainsi non seulement à évoluer en Bundesliga, mais participerait également à la Ligue des champions avec le VfB. De plus, il semble séduit par la perspective de travailler sous les ordres de l’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui a fait ses preuves dans la formation des jeunes professionnels. Un autre argument en faveur du VfB pour Pejcinovic est qu’il serait à nouveau plus proche de sa ville natale, Munich, s’il s’installait en Souabe.

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  • Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

    À Stuttgart ? Dzenan Pejcinovic aurait refusé Benfica et d’autres prétendants.

    Outre Stuttgart, Pejcinovic disposerait d’autres options de choix pour son avenir. Le Benfica de Lisbonne, le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort et le SC Fribourg seraient également sur les rangs pour recruter l’international allemand des moins de 21 ans. Selon le journal Bild, Pejcinovic aurait toutefois rejeté toutes les offres reçues jusqu’à présent, car le VfB serait justement sa destination préférée.

    Les dirigeants du VfB Stuttgart restent sereins, n’ayant pas de besoin urgent de renforcer leur attaque. Le club dispose déjà de deux excellents numéros 9, Deniz Undav et Ermedin Demirovic, qui viennent de conclure une saison convaincante. Concernant Demirović, le club serait toutefois disposé à négocier si une offre alléchante arrivait pour l’international bosnien. Le dossier Pejčinović pourrait alors connaître un nouveau rebondissement.

    Natif de Munich, il était revenu à Wolfsburg l’été dernier après un prêt au Fortuna Düsseldorf et avait été l’une des rares lueurs d’espoir du VfL lors de la saison difficile qui vient de s’achever, marquée par la relégation après les barrages contre Paderborn. En 34 apparitions toutes compétitions confondues, Pejcinovic a inscrit douze buts.

  • Les transferts les plus onéreux de l’histoire du VfL Wolfsburg


    Poste

    Joueur

    Transfert vers

    Année

    Indemnité de transfert

    1

    Kevin De Bruyne

    Manchester City

    2015

    76 millions d'euros

    2

    Micky van de Ven

    Tottenham Hotspur

    2023

    40 millions d'euros

    3

    Edin Dzeko

    Manchester City

    2011

    37 millions d'euros

    4

    Julian Draxler

    Paris Saint-Germain

    2017

    36 millions d'euros

    5

    André Schürrle

    Borussia Dortmund

    2016

    30 millions d'euros


    Félix Nmecha

    Borussia Dortmund

    2023

    30 millions d’euros


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