Selon plusieurs sources médiatiques concordantes, le club souabe aurait déposé, en fin de semaine dernière, une première offre écrite auprès du club fraîchement relégué en 2e Bundesliga. D’après le journal *Bild*, le VfB Stuttgart proposerait un montant pouvant atteindre 18 millions d’euros, primes comprises.
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Bien qu’il manifeste un vif désir de rejoindre le VfB, le prometteur international allemand U21 demeure, pour l’instant, hors de portée financière de Stuttgart
Mais Wolfsburg n’en voudrait pas, d’après certaines sources. Les « Loups » auraient rejeté l’offre et réclameraient environ 25 millions d’euros pour céder le joueur de 21 ans. Une somme que le VfB, selon Bild, ne serait pas disposé à payer.
Reste à savoir si le dossier Pejcinovic évoluera dans les semaines à venir. L’attaquant, lui, serait, selon certaines sources, très désireux de rejoindre Stuttgart. Après la relégation de Wolfsburg, Pejcinovic continuerait ainsi non seulement à évoluer en Bundesliga, mais participerait également à la Ligue des champions avec le VfB. De plus, il semble séduit par la perspective de travailler sous les ordres de l’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui a fait ses preuves dans la formation des jeunes professionnels. Un autre argument en faveur du VfB pour Pejcinovic est qu’il serait à nouveau plus proche de sa ville natale, Munich, s’il s’installait en Souabe.
- Getty Images
À Stuttgart ? Dzenan Pejcinovic aurait refusé Benfica et d’autres prétendants.
Outre Stuttgart, Pejcinovic disposerait d’autres options de choix pour son avenir. Le Benfica de Lisbonne, le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort et le SC Fribourg seraient également sur les rangs pour recruter l’international allemand des moins de 21 ans. Selon le journal Bild, Pejcinovic aurait toutefois rejeté toutes les offres reçues jusqu’à présent, car le VfB serait justement sa destination préférée.
Les dirigeants du VfB Stuttgart restent sereins, n’ayant pas de besoin urgent de renforcer leur attaque. Le club dispose déjà de deux excellents numéros 9, Deniz Undav et Ermedin Demirovic, qui viennent de conclure une saison convaincante. Concernant Demirović, le club serait toutefois disposé à négocier si une offre alléchante arrivait pour l’international bosnien. Le dossier Pejčinović pourrait alors connaître un nouveau rebondissement.
Natif de Munich, il était revenu à Wolfsburg l’été dernier après un prêt au Fortuna Düsseldorf et avait été l’une des rares lueurs d’espoir du VfL lors de la saison difficile qui vient de s’achever, marquée par la relégation après les barrages contre Paderborn. En 34 apparitions toutes compétitions confondues, Pejcinovic a inscrit douze buts.
Les transferts les plus onéreux de l’histoire du VfL Wolfsburg
Poste
Joueur
Transfert vers
Année
Indemnité de transfert
1
Kevin De Bruyne
Manchester City
2015
76 millions d'euros
2
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
2023
40 millions d'euros
3
Edin Dzeko
Manchester City
2011
37 millions d'euros
4
Julian Draxler
Paris Saint-Germain
2017
36 millions d'euros
5
André Schürrle
Borussia Dortmund
2016
30 millions d'euros
Félix Nmecha
Borussia Dortmund
2023
30 millions d’euros
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