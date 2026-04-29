La capitaine de l’Angleterre a fait son retour en sélection nationale au début du mois, disputant 45 minutes lors de la victoire serrée des Lionesses face à l’Islande. Une bonne nouvelle pour l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, à la veille du match de Ligue des champions. De plus, le fait que Williamson ait pu accumuler plus d’une heure de jeu lors de la victoire 2-1 des Gunners contre Lyon lors du match aller, offrant ainsi à son équipe un léger avantage avant la rencontre de samedi en France, s’est révélé déterminant.

Les Gunners, qui ont connu des problèmes d’effectif au poste de défenseur central cette saison en raison des blessures, voient donc le retour de leur capitaine comme un atout majeur à l’aube d’une fin de parcours décisive. Lyon, dos au mur, jettera toutes ses forces dans la bataille pour renverser la vapeur ce week-end. Mais Arsenal, fort de l’expérience de Williamson, aborde la rencontre avec une confiance accrue et vise une deuxième finale consécutive.