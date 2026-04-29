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Leah Williamson Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Bien qu’elle ne soit pas encore à 100 % de ses capacités, la capitaine de l’équipe d’Angleterre Leah Williamson constitue un pari judicieux pour Arsenal, déterminé à réussir sa campagne en Ligue des champions féminine

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Pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions féminine face à Lyon, Arsenal devait déjà composer avec plusieurs absences. Steph Catley, toujours en convalescence après une blessure au mollet, n’a pas été jugée apte. Beth Mead, elle, a déclaré forfait pour des raisons personnelles. Plus tôt dans la journée, Chloe Kelly a également été écartée en raison d’un léger problème musculaire. Heureusement, une bonne nouvelle est venue atténuer ces contretemps : le retour de Leah Williamson.

La capitaine de l’Angleterre a fait son retour en sélection nationale au début du mois, disputant 45 minutes lors de la victoire serrée des Lionesses face à l’Islande. Une bonne nouvelle pour l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, à la veille du match de Ligue des champions. De plus, le fait que Williamson ait pu accumuler plus d’une heure de jeu lors de la victoire 2-1 des Gunners contre Lyon lors du match aller, offrant ainsi à son équipe un léger avantage avant la rencontre de samedi en France, s’est révélé déterminant.

Les Gunners, qui ont connu des problèmes d’effectif au poste de défenseur central cette saison en raison des blessures, voient donc le retour de leur capitaine comme un atout majeur à l’aube d’une fin de parcours décisive. Lyon, dos au mur, jettera toutes ses forces dans la bataille pour renverser la vapeur ce week-end. Mais Arsenal, fort de l’expérience de Williamson, aborde la rencontre avec une confiance accrue et vise une deuxième finale consécutive.

  • Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Une confiance inébranlable

    Aligner Williamson lors du match aller de dimanche constituait un pari. Ayant disputé seulement 45 minutes au cours des six dernières semaines, peu d’observateurs imaginaient qu’elle tienne les 90 minutes à l’Emirates Stadium, d’autant plus face à un adversaire de haut niveau et dans une rencontre d’une importance capitale. Cela signifiait que Slegers devrait remanier sa défense en procédant à une substitution planifiée de longue date lors d’un match crucial.

    Deux raisons majeures ont toutefois poussé l’entraîneuse d’Arsenal à considérer que le risque potentiel valait la peine d’être pris. D’abord, elle fait pleinement confiance à son effectif. Ce remplacement a donc fait glisser Lotte Wubben-Moy de la charnière gauche à la charnière droite, a repositionné l’arrière gauche Katie McCabe dans l’axe et a permis à Taylor Hinds, novice en Ligue des champions cette saison, de débuter sur le côté gauche.

    Interrogée sur le niveau de confiance requis pour tenter un tel coup, alors que la seconde période était très tendue et que le score était de 1-1, Slegers a répondu sans hésiter : « C'est exactement ça. Je fais confiance aux joueuses. Je suis convaincue que leur niveau de préparation, et celui de tout le groupe, est extrêmement élevé. »

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  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Un impact significatif

    Deuxième raison d’y croire : la simple présence de Williamson sur la pelouse, même ponctuelle, change la donne. Face à Lyon, son influence en phase de possession était flagrante. Depuis l’arrière, elle donne de la hauteur au jeu d’Arsenal et, grâce à ses longues ouvertures vers l’avant, elle réveille les Gunners dans le dernier tiers.

    Dimanche, elle a réussi 20 passes précises dans la moitié de terrain adverse et 13 passes dans le dernier tiers, dont une passe décisive. Lors des quatre derniers matchs d’Arsenal, en l’absence de Williamson, les défenseurs centraux n’ont pas réussi à imposer ce même niveau d’influence balle au pied.

    Sur les trois autres rencontres, aucune autre défenseuse centrale des Gunners n’a délivré de passe décisive, n’a franchi le seuil des 20 passes justes dans le camp adverse ni même celui des neuf passes dans le dernier tiers.

    « Leah Williamson apporte cette capacité à lancer des passes en profondeur entre les lignes », observe Fran Kirby, son ancienne coéquipière en équipe d’Angleterre, pour BBC Sport. « Elle anticipe l’ouverture des espaces et excelle dans cet exercice. »

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-LYNONNESAFP

    Un retour en beauté

    Le but lyonnais a suscité quelques interrogations sur la position de Williamson, trop éloignée sur son aile, offrant à Jule Brand l’espace nécessaire pour s’engouffrer et marquer. Une erreur qui, au vu du faible temps de jeu de la joueuse de 29 ans ces derniers temps, ne surprend guère.

    Elle s’est toutefois rattrapée par plusieurs interventions défensives de qualité, remportant trois de ses quatre duels pour contenir l’ancienne lauréate du Ballon d’Or Ada Hegerberg, et en récupérant le ballon à huit reprises, un total seulement surpassé par la latérale droite d’Arsenal Emily Fox.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Inquiétudes concernant la défense centrale

    La saison de Williamson a été perturbée par les blessures. Elle l’a commencée avec un problème au genou, subi lors de la campagne victorieuse de l’Angleterre à l’Euro 2025, qui l’a tenue éloignée des terrains jusqu’en décembre. Quelques semaines seulement après son retour, la défenseuse a souffert d’une lésion au mollet, l’écartant un mois supplémentaire, avant qu’une rupture des ischio-jambiers ne la tienne à l’écart pendant cinq semaines de plus.

    Son retour intervient toutefois à point nommé. Katie Reid, la jeune défenseure prometteuse qui l’avait remplacée en début de saison, est forfait pour le reste de la campagne après une rupture des ligaments croisés. Le récent problème au mollet de Catley a par ailleurs accentué la pénurie dans l’axe défensif, Williamson étant encore absente lorsque l’internationale australienne s’est blessée.

    Slegers a également jugé que Laia Codina n’était pas tout à fait à la hauteur lorsqu’elle a aligné l’internationale espagnole ces dernières semaines, préférant même reculer McCabe en défense centrale. Le retour de Williamson devrait toutefois permettre à la capitaine irlandaise de retrouver régulièrement son poste de prédilection, celui d’arrière gauche.

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Un coup de pouce bien senti

    Associée à Wubben-Moy, en pleine forme et auteur d’un début de saison remarqué depuis son retour dans le onze, Arsenal peut désormais compter sur une charnière centrale fiable alors que la saison entre dans sa phase cruciale. La manière dont les deux joueuses ont contenu l’attaque redoutable de Lyon à quelques rares occasions dimanche a impressionné, la défense répondant avec solidité au coup de massue du but précoce de Brand.

    L’OL, privé de Melchie Dumornay (meilleure joueuse mondiale cette saison) et de l’arrière gauche de classe mondiale Selma Bacha, toutes deux en phase de reprise, devrait aligner un effectif plus complet au retour. L’entraîneur lyonnais Jonatan Giraldez, qui a également laissé l’ailière rapide Tabitha Chawinga au repos à l’Emirates, a toutefois annoncé après la rencontre qu’il comptait sur le retour des deux joueuses pour le match retour.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Le défense du titre se poursuit sans accroc

    Slegers disposera mercredi d’une nouvelle opportunité de gérer le temps de jeu de Williamson, lorsque Arsenal recevra Leicester City en Super League féminine. Actuellement derniers du classement, les Foxes devraient permettre aux Gunners d’effectuer un large turn-over, tout en gardant un œil sur leur prochain voyage en France. Une infime possibilité d’améliorer leur position au classement existe toutefois, Manchester City, leader surpris par Brighton samedi, ayant laissé échapper des points ; le titre reste néanmoins hors de portée.

    La Coupe de la Ligue reste toutefois le meilleur espoir de titre des Londoniennes. Mais la route est loin d’être facile. Lyon est invaincu à domicile cette saison et a enchaîné les victoires depuis sa défaite 4-1 en demi-finale retour face aux Gunners l’an dernier. En cas de nouvelle exploit, Arsenal n’aurait pas le droit à un finale plus simple : Barcelone, triple tenant du titre, ou un Bayern Munich en plein essor, l’y attendrait.

    La saison passée, les Londoniennes avaient déjà défié les pronostics en remportant des remontées spectaculaires contre le Real Madrid et Lyon avant de surprendre le Barça en finale. Avec le retour de Williamson, leurs chances de conserver leur couronne européenne sont réelles.

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