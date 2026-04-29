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Leah Williamson Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Bien qu’elle ne soit pas encore à 100 % de ses capacités, la capitaine de l’équipe d’Angleterre Leah Williamson constitue un pari judicieux pour Arsenal, déterminé à briller en Ligue des champions féminine

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Pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions féminine face à Lyon, Arsenal devait déjà composer avec plusieurs absences. Steph Catley, toujours en convalescence après une blessure au mollet, n’a pas été jugée apte. Beth Mead, elle, a déclaré forfait pour des raisons personnelles. Le jour J, Chloe Kelly a également été écartée en raison d’un léger problème musculaire. Heureusement, une bonne nouvelle est venue atténuer ces contretemps : le retour de Leah Williamson.

La capitaine de l’Angleterre a fait son retour en sélection nationale au début du mois, disputant 45 minutes lors de la victoire serrée des Lionesses face à l’Islande. Une bonne nouvelle pour l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, à la veille du match de Ligue des champions. De plus, le fait que Williamson ait pu accumuler plus d’une heure de jeu lors de la victoire 2-1 des Gunners contre Lyon à l’aller, offrant ainsi un léger avantage avant la manche retour de samedi en France, s’est révélé déterminant.

Les Gunners, qui ont connu des soucis d’effectif en défense centrale cette saison en raison des blessures, peuvent donc aborder avec davantage de sérénité cette fin de campagne européenne. Lyon, dos au mur, jettera toutes ses forces dans la bataille samedi pour renverser la vapeur. Mais Arsenal, fort du retour de sa cheffe de file, a de solides arguments pour contenir la pression et viser une deuxième finale consécutive.

  • Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Une confiance inébranlable

    Aligner Williamson lors du match aller de dimanche constituait un pari. Ayant disputé seulement 45 minutes au cours des six dernières semaines, elle ne pouvait raisonnablement prétendre tenir 90 minutes à l’Emirates Stadium, face de surcroît à un adversaire de haut rang et dans une rencontre cruciale. Slegers savait donc qu’elle devrait remanier sa défense en activant une substitution planifiée depuis longtemps, et ce, dans un match d’une importance capitale.

    Deux raisons majeures ont toutefois incité l’entraîneuse d’Arsenal à considérer que le risque potentiel valait la chandelle. La première tient à la confiance qu’elle accorde à son effectif. Ce remplacement a donc fait glisser Lotte Wubben-Moy de l’axe gauche à l’axe droit de la défense, a repositionné l’arrière gauche Katie McCabe dans l’entrejeu et a permis à Taylor Hinds, inédite en Ligue des champions cette saison, de débuter sur le côté gauche.

    Interrogée sur le niveau de confiance requis pour tenter un tel coup, alors que la seconde période était très tendue et que le score était de 1-1, Slegers a répondu sans hésiter : « C’est exactement ça. Je fais confiance aux joueuses. Je suis convaincue que leur niveau de préparation, et celui de tout le groupe, est extrêmement élevé. »

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  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Un impact significatif

    La deuxième raison justifiant ce pari réside dans l’importance de la présence de Williamson sur le terrain, même si ce n’est que pour une partie du match. Son influence face à Lyon a été flagrante, surtout en phase de possession. La défenseure apporte une dimension supplémentaire au jeu d’Arsenal grâce à sa capacité à orienter le jeu depuis l’arrière : elle excelle dans les longues ouvertures vers l’avant, capables de relancer instantanément les Gunners dans le dernier tiers.

    Dimanche, elle a réussi 20 passes précises dans le camp adverse et 13 dans le dernier tiers, dont une passe décisive. Lors des quatre matchs précédents, en l’absence de Williamson, les défenseuses centrales d’Arsenal n’ont pas réussi à imposer ce même niveau d’influence balle au pied.

    Durant cette période, seule Wubben-Moy, lors de la défaite en FA Cup contre Brighton, a approché ces chiffres. Les trois autres matchs n’ont vu aucune défenseuse centrale d’Arsenal délivrer de passe décisive, dépasser les 20 passes réussies dans le camp adverse ou franchir le seuil de neuf passes dans le dernier tiers.

    « Leah Williamson vous apporte ça, elle aime faire des passes en profondeur entre les lignes », a noté Fran Kirby, son ancienne coéquipière en équipe d'Angleterre, pour BBC Sport. « Elle voit les espaces s'ouvrir et elle est vraiment, vraiment douée pour ça. »

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-LYNONNESAFP

    Un retour en beauté

    Le but lyonnais a suscité quelques interrogations sur la position de Williamson, trop éloignée sur son aile, offrant à Jule Brand l’espace nécessaire pour s’engouffrer et marquer. Une erreur qui, compte tenu du faible temps de jeu de la défenseure de 29 ans ces derniers temps, ne surprend guère.

    Elle s’est toutefois rattrapée grâce à plusieurs interventions défensives de qualité : elle a remporté trois de ses quatre duels, contribuant à contenir l’ancienne lauréate du Ballon d’Or Ada Hegerberg en pointe de l’attaque lyonnaise, et elle a récupéré le ballon à huit reprises, total seulement surpassé par la latérale droite d’Arsenal Emily Fox.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Inquiétudes concernant la défense centrale

    La saison de Williamson a été perturbée par les blessures. Elle l’a commencée avec un problème au genou, subi lors de la campagne victorieuse de l’Angleterre à l’Euro 2025, qui l’a tenue éloignée des terrains jusqu’en décembre. Quelques semaines seulement après son retour, la défenseuse a souffert d’une lésion au mollet, l’écartant un mois supplémentaire, avant qu’une rupture des ischio-jambiers ne la tienne à l’écart pendant cinq semaines de plus.

    Son retour intervient pourtant à point nommé : Katie Reid, la jeune révélation qui l’avait remplacée en début de saison, est écartée pour le reste de la campagne après une rupture des ligaments croisés, et le récent problème au mollet de Catley a de nouveau fragilisé la charnière centrale, Williamson étant encore à l’infirmerie lorsque l’internationale australienne s’est blessée.

    Slegers a constaté que Laia Codina n’était pas tout à fait à la hauteur ces dernières semaines, et a donc préféré aligner McCabe en défense centrale. Le retour de Williamson devrait toutefois permettre à la capitaine irlandaise de retrouver régulièrement son poste de prédilection, celui d’arrière gauche.

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Un coup de pouce bien senti

    Associée à Wubben-Moy, en pleine forme et auteur d’un retour remarqué dans le onze titulaire, Arsenal peut désormais compter sur une charnière centrale fiable alors que la saison entre dans sa phase cruciale. Leur association a brillé dimanche en réduisant l’attaque lyonnaise à quelques rares occasions, et la défense a su réagir avec solidité après l’ouverture du score précoce de Brand.

    L’OL, privé de Melchie Dumornay (meilleure joueuse mondiale cette saison) et de l’arrière gauche de classe mondiale Selma Bacha, toutes deux en phase de reprise, devrait aligner un effectif plus complet au retour. L’entraîneur lyonnais Jonatan Giraldez, qui avait également laissé au repos l’ailière rapide Tabitha Chawinga à l’Emirates, a toutefois annoncé après la rencontre qu’il comptait sur le retour des deux joueuses pour le match retour.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Le défense du titre se poursuit sans accroc

    Slegers pourra à nouveau gérer le temps de jeu de Williamson mercredi, lorsque Arsenal affrontera Leicester City en Super League féminine. Actuellement dernier du classement, les Foxes devraient pousser les Gunners à procéder à des rotations, tout en gardant un œil sur leur prochain déplacement en France. Une infime possibilité d’améliorer leur position au classement existe toutefois, Manchester City, le leader, ayant surpris trébuché contre Brighton samedi ; le titre reste néanmoins hors de portée.

    La Coupe de la Ligue des champions représente donc la voie la plus réaliste vers un trophée. Mais la route sera ardue. Lyon est intouchable à domicile cette saison, ayant enchaîné les victoires depuis sa défaite 4-1 contre les Gunners en demi-finale l’an passé. En cas de nouvelle exploit, Arsenal ne serait pas au bout de ses peines en finale, où l’attendrait le triple vainqueur Barcelone ou un Bayern Munich en plein essor.

    La saison passée, les Londoniennes avaient déjà défié les pronostics pour s’imposer sur la scène continentale, en remontant des déficits face au Real Madrid et à Lyon avant de surprendre le Barça et de conquérir un deuxième titre européen. Avec le retour de Williamson, leurs chances de défendre ce trophée semblent désormais plus réelles.

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