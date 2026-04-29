Bien qu’elle ne soit pas encore à 100 % de ses capacités, la capitaine de l’équipe d’Angleterre Leah Williamson constitue un pari judicieux pour Arsenal, déterminé à briller en Ligue des champions féminine

Aligner Williamson lors du match aller de dimanche constituait un pari. Ayant disputé seulement 45 minutes au cours des six dernières semaines, elle ne pouvait raisonnablement prétendre tenir 90 minutes à l’Emirates Stadium, face de surcroît à un adversaire de haut rang et dans une rencontre cruciale. Slegers savait donc qu’elle devrait remanier sa défense en activant une substitution planifiée depuis longtemps, et ce, dans un match d’une importance capitale.

Deux raisons majeures ont toutefois incité l’entraîneuse d’Arsenal à considérer que le risque potentiel valait la chandelle. La première tient à la confiance qu’elle accorde à son effectif. Ce remplacement a donc fait glisser Lotte Wubben-Moy de l’axe gauche à l’axe droit de la défense, a repositionné l’arrière gauche Katie McCabe dans l’entrejeu et a permis à Taylor Hinds, inédite en Ligue des champions cette saison, de débuter sur le côté gauche.

Interrogée sur le niveau de confiance requis pour tenter un tel coup, alors que la seconde période était très tendue et que le score était de 1-1, Slegers a répondu sans hésiter : « C’est exactement ça. Je fais confiance aux joueuses. Je suis convaincue que leur niveau de préparation, et celui de tout le groupe, est extrêmement élevé. »