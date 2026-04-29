Bien qu’elle ne soit pas encore à 100 % de ses capacités, la capitaine de l’équipe d’Angleterre Leah Williamson constitue un pari judicieux pour Arsenal, déterminé à briller en Ligue des champions féminine

La capitaine de l’Angleterre a fait son retour en sélection nationale au début du mois, disputant 45 minutes lors de la victoire serrée des Lionesses face à l’Islande. Une bonne nouvelle pour l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, à la veille du match de Ligue des champions. De plus, le fait que Williamson ait pu accumuler plus d’une heure de jeu lors de la victoire 2-1 des Gunners contre Lyon à l’aller, offrant ainsi un léger avantage avant la manche retour de samedi en France, s’est révélé déterminant.
Les Gunners, qui ont connu des soucis d’effectif en défense centrale cette saison en raison des blessures, peuvent donc aborder avec davantage de sérénité cette fin de campagne européenne. Lyon, dos au mur, jettera toutes ses forces dans la bataille samedi pour renverser la vapeur. Mais Arsenal, fort du retour de sa cheffe de file, a de solides arguments pour contenir la pression et viser une deuxième finale consécutive.