« Bien plus que des buts » : la légende des Reds Stan Collymore analyse l’apport essentiel de Chris Wood à la lutte de Nottingham Forest pour rester en Premier League

Dans une interview exclusive accordée à GOAL en partenariat avec Best Betting Bonuses, la légende des Reds Collymore a expliqué pourquoi Wood est si important dans le projet de Vitor Pereira : « Pour un avant-centre old-school, marquer n’est qu’une partie du travail ; son vrai poids, c’est son rôle de pivot, celui qui permet aux ailiers de se positionner pour centrer et d’alimenter la surface.

« Si vous êtes un ailier à Forest – j’apprécie Igor Jesus, je ne comprends pas vraiment pourquoi il n’a pas marqué plus de buts car je pense que c’est un attaquant intuitif, mais la saison a tout de même été difficile pour lui.

Quand les ailiers se positionnent, ils hésitent souvent à centrer si personne ne semble capable de conclure. Avec Woody, ce problème disparaît : ils savent que, si le ballon entre dans la surface, il y a un attaquant qui a fait ses preuves.

« L’autre aspect, c’est d’impliquer d’autres joueurs dans le jeu, de conserver le ballon, de le céder à des éléments comme [Morgan] Gibbs-White qui lancent de belles incursions offensives. C’est donc un relais pour les ailiers : fixer la défense, puis, bien sûr, marquer des buts. »

Concernant ses objectifs personnels, Collymore ajoute : « Il va vouloir marquer deux, trois, voire quatre buts d’ici la fin de la saison pour la Nouvelle-Zélande. C’est une excellente occasion pour lui de se mettre en confiance avant la Coupe du monde.

« C’est donc le moment idéal, d’autant qu’il dispute son premier match complet, sa première sortie contre l’un des clubs où il a joué, à savoir Burnley, et il doit être impatient de se lancer sur le terrain. Oui, c’est absolument crucial à ce stade de la saison. Et le bonus supplémentaire, c’est que la Coupe du monde se profile à l’horizon. Il cherche donc à affiner ses compétences avant la Coupe du monde. »