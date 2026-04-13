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« Bien plus que des buts » : la légende des Reds Stan Collymore analyse l’apport essentiel de Chris Wood à la lutte de Nottingham Forest pour rester en Premier League
Wood est le meilleur buteur de l’histoire de Forest en Premier League.
Wood a inscrit son nom dans l’histoire la saison dernière en devenant le meilleur buteur de Forest en Premier League, avec 20 réalisations – pour porter son total à 37 – tandis que les Reds, dirigés par Nuno Espírito Santo, ont décroché un billet pour l’Europe après trois décennies d’absence.
Il a bien démarré la saison en cours – en inscrivant un doublé lors de la première journée – mais s'est blessé lors d'un match international en octobre, ce qui l'a tenu éloigné des terrains pendant près de six mois.
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Avec quatre entraîneurs différents et une pénurie de buts, Nottingham Forest a traversé une saison 2025-2026 difficile.
Privés de leur avant-centre expérimenté, les Reds ont peiné à trouver le chemin des filets – Wood demeurant d’ailleurs le dernier buteur des siens en Premier League au City Ground cette saison. Pourtant, l’équipe peut encore conclure l’exercice en beauté alors qu’elle lutte pour assurer son maintien et viser un exploit en Ligue Europa.
Titularisé au match aller des quarts de finale de la Ligue Europa contre Porto le 9 avril, puis utilisé comme joker face à Aston Villa en Premier League, l’international de 34 ans devrait monter en puissance à mesure que sa condition physique et son efficacité retrouveront leur plein potentiel.
Les supporters de Forest se réjouissent logiquement du retour de leur buteur, d’autant que le club en est déjà à son quatrième entraîneur de la saison 2025-2026 ; ils savent qu’il a tout à prouver, ses obligations nationales s’accompagnant d’ambitions internationales.
Pourquoi Wood, véritable pilier de l’équipe, est si important pour Nottingham Forest.
Dans une interview exclusive accordée à GOAL en partenariat avec Best Betting Bonuses, la légende des Reds Collymore a expliqué pourquoi Wood est si important dans le projet de Vitor Pereira : « Pour un avant-centre old-school, marquer n’est qu’une partie du travail ; son vrai poids, c’est son rôle de pivot, celui qui permet aux ailiers de se positionner pour centrer et d’alimenter la surface.
« Si vous êtes un ailier à Forest – j’apprécie Igor Jesus, je ne comprends pas vraiment pourquoi il n’a pas marqué plus de buts car je pense que c’est un attaquant intuitif, mais la saison a tout de même été difficile pour lui.
Quand les ailiers se positionnent, ils hésitent souvent à centrer si personne ne semble capable de conclure. Avec Woody, ce problème disparaît : ils savent que, si le ballon entre dans la surface, il y a un attaquant qui a fait ses preuves.
« L’autre aspect, c’est d’impliquer d’autres joueurs dans le jeu, de conserver le ballon, de le céder à des éléments comme [Morgan] Gibbs-White qui lancent de belles incursions offensives. C’est donc un relais pour les ailiers : fixer la défense, puis, bien sûr, marquer des buts. »
Concernant ses objectifs personnels, Collymore ajoute : « Il va vouloir marquer deux, trois, voire quatre buts d’ici la fin de la saison pour la Nouvelle-Zélande. C’est une excellente occasion pour lui de se mettre en confiance avant la Coupe du monde.
« C’est donc le moment idéal, d’autant qu’il dispute son premier match complet, sa première sortie contre l’un des clubs où il a joué, à savoir Burnley, et il doit être impatient de se lancer sur le terrain. Oui, c’est absolument crucial à ce stade de la saison. Et le bonus supplémentaire, c’est que la Coupe du monde se profile à l’horizon. Il cherche donc à affiner ses compétences avant la Coupe du monde. »
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Calendrier de Nottingham Forest pour la saison 2025-2026 : des rencontres de prestige en Coupe d'Europe et en Premier League.
Jeudi, Forest disputera le match retour de son duel de Ligue Europa contre Porto, la rencontre étant pour l’instant à égalité 1-1 avant le déplacement sur les rives de la Trent. Les hommes de Steve Cooper accueilleront ensuite dimanche Burnley, autre formation en difficulté au bas du classement.
Actuellement 18es, à trois points de la zone de relégation, les Forest espèrent que Wood, sous contrat jusqu’en 2027, sera l’homme de la situation pour les maintenir à flot sur les deux tableaux.