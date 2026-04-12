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Bien plus qu’une simple erreur… La catastrophe arbitrale déclenche une vague de critiques et menace le projet de l’Al-Ahli saoudien

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Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Ahli vs Al-Duhail SC
Al-Duhail SC
AFC Champions League Elite
I. Toney
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
R. Mahrez
E. Mendy
Arabie saoudite
Qatar
Angleterre
Algérie
Sénégal

Le raffiné va-t-il perdre tous ses rêves ?

Ce qui paraissait, en apparence, n’être qu’un épisode mineur s’est rapidement transformé en un imbroglio aux multiples facettes : décisions arbitrales controversées, déclarations enflammées, des versions contradictoires et des enregistrements audio dont l’authenticité reste à prouver, l’incident s’est transformé en une véritable énigme, où les détails s’entremêlent et les questions sans réponse s’accumulent.

Au cœur de la 29ᵉ journée du championnat professionnel Roshen, le match nul 1-1 entre Al-Ahli et Al-Fayha a ainsi privé « Al-Raqi » de deux points précieux, suffisant pour faire bouillir les esprits sur chaque détail.

Au-delà de la simple contestation d’un penalty ou d’un carton, le débat touche désormais à l’intégrité, aux pressions exercées et aux messages chuchotés en coulisses, dans un climat de tension inédit au sein de l’un des plus grands clubs saoudiens.

Une seule question domine : s’agit-il d’une crise passagère qui s’estompera avec le temps ou d’un malaise plus profond capable de redessiner les équilibres de la compétition et de menacer la stabilité d’un projet sportif longtemps présenté comme l’un des plus solides du royaume ?




  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Le championnat Roshen semble largement hors de portée.

    La polémique arbitrale assombrit la course au titre de l’Al-Ahli en championnat saoudien Roshen, surtout après le dernier faux pas qui a coûté deux précieux points à l’équipe à un moment crucial de la saison.

    Ce partage porte le total de points d’Al-Ahli à 66, le plaçant en troisième position, à seulement deux unités d’Al-Hilal, deuxième, tandis que l’écart avec le leader Al-Nassr s’accroît à sept points, rendant la course au titre encore plus ardue.

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    Avec six journées encore au programme, le scénario se complique : l’équipe doit enchaîner les victoires tout en espérant des faux pas de ses rivaux, une équation délicate au vu des écarts réduits et de l’intensité de la lutte.

    Dans ce contexte, le risque de voir le titre s’échapper est bien réel, surtout si les Rouge et Blanc ne retrouvent pas vite leur équilibre et ne surmontent pas une crise dont les répercussions pourraient aller bien au-delà de la simple perte de deux points.

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  • Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    Le spectre d’une sanction plane sur Tony et Weissle.

    La polémique enfle autour d’une éventuelle sanction disciplinaire à l’encontre de l’attaquant Ivan Toni et de l’entraîneur de l’Al-Ahli, Matthias Jaissle. Leurs déclarations, jugées comme remettant en cause l’impartialité de l’arbitrage saoudien, pourraient leur valoir des mesures réglementaires si l’infraction était confirmée.

    Une suspension rapide du buteur décisif ou de son entraîneur risquerait de perturber gravement le projet sportif de l’Al-Ahli à un moment clé de la saison.

    Le club mime compte en effet sur la stabilité de son staff technique et sur l’efficacité offensive de Tony pour continuer à prétendre au titre.

    L’éventuelle absence de l’un ou l’autre à ce stade crucial risquerait de compliquer la course au titre de la Ligue saoudienne Roshen, alors que la lutte s’intensifie et que la saison touche à son terme.

    Tant que l’affaire est encore instruite, le club rouge anticipe déjà un scénario qui, en cas de sanctions rapides et confirmées, risquerait de compromettre ses ambitions dans la dernière ligne droite du championnat.

  • Effet psychologique potentiel

    Les répercussions de ce que certains qualifient d’injustice arbitrale pourraient se faire sentir dans le vestiaire de l’Al-Ahli, alors que le groupe se prépare pour une phase décisive de la saison marquée par le coup d’envoi de la Ligue des champions de l’Asie.

    Les craintes grandissent quant à l’impact de cette atmosphère sur le moral des joueurs, alors que se profile le huitième de finale contre Al-Duhail, rencontre qui exige concentration et sérénité maximales, loin de toute influence extérieure.

    À lire aussi : Après la crise de l’Al-Ahly, une nouvelle polémique arbitrale surprend Al-Nassr face à Al-Akhdoud.

    Selon les observateurs, aborder cette phase au cœur des controverses et des pressions risque de perturber la sérénité sur le terrain, et donc les performances dans des rencontres où la moindre erreur peut être fatale.

    Entre la nécessité de surmonter rapidement la crise et la vigilance accrue des adversaires, le plus grand défi pour Al-Ahly sera de préserver son équilibre mental avant d’aborder l’une des étapes continentales les plus importantes de la saison.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    L’équipe se retrouve dans une impasse médiatique et populaire.

    Les performances décevantes de l’Al-Ahli en Ligue des champions de l’Asie et en championnat saoudien Roshen risquent d’exposer le club à une vague de critiques massives de la part des supporters et des médias, surtout si la saison se termine sans aucun titre majeur.

    Une élimination prématurée en Asie et un recul sur le front national risqueraient de transformer l’exercice en un point de rupture pour la direction, le staff et les joueurs, sous le regard critique des tribunes de Prince Abdallah bin Jalawi.

    Si le sacre en Supercoupe d’Arabie saoudite en début de saison constitue un point positif, les supporters pourraient ne pas le juger suffisant au regard des ambitions affichées par le projet actuel.

    Dans ce contexte, le club saoudien sera jugé sur sa capacité à accepter les résultats et à gérer la pression, car le bilan de sa saison dépendra avant tout de ses performances dans ces deux compétitions majeures.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une menace plane sur le projet du club Al Ahly.

    Les répercussions de la crise que traverse l’Al-Ahly pourraient s’étendre bien au-delà des simples résultats de la saison en cours. Elles interrogent déjà sur l’avenir du staff technique emmené par Matthias Jaissle et sur celui de plusieurs joueurs, régulièrement frustrés par certaines décisions arbitrales.

    Les observateurs redoutent que cette atmosphère nuise à la stabilité du projet sportif, déjà ébranlé par le sentiment récurrent que l’équipe n’a pas toujours bénéficié d’une « justice totale » lors de certaines rencontres, ce qui pourrait peser sur le moral des joueurs dans le sprint final du championnat.

    Lire aussi : Après la catastrophe arbitrale, Al-Ahli d’Arabie saoudite reçoit un avertissement cinglant de Walid Al-Faraj.

    Une lassitude qui, selon certains observateurs, pourrait éroder la concentration et amputer la motivation collective nécessaire pour lutter jusqu’au bout sur les deux tableaux, national et continental.

    À cela s’ajoutent les crises techniques et administratives, ainsi que les polémiques autour des arbitres, nourrissant la crainte de voir l’ensemble du projet, pourtant ambitieux, se désagréger, d’autant que des rumeurs évoquent le départ de plusieurs cadres et de l’encadrement technique mené par Matthias Jaissle.

    Si la situation n’est pas rapidement maîtrisée, le rêve de titres pourrait céder la place à une nouvelle phase de reconstruction.

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