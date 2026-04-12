Bien plus qu’une simple erreur… La catastrophe arbitrale déclenche une vague de critiques et menace le projet de l’Al-Ahli saoudien

Ce qui paraissait, en apparence, n’être qu’un épisode mineur s’est rapidement transformé en un imbroglio aux multiples facettes : décisions arbitrales controversées, déclarations enflammées, des versions contradictoires et des enregistrements audio dont l’authenticité reste à prouver, l’incident s’est transformé en une véritable énigme, où les détails s’entremêlent et les questions sans réponse s’accumulent.

Au cœur de la 29ᵉ journée du championnat professionnel Roshen, le match nul 1-1 entre Al-Ahli et Al-Fayha a ainsi privé « Al-Raqi » de deux points précieux, suffisant pour faire bouillir les esprits sur chaque détail.

Au-delà de la simple contestation d’un penalty ou d’un carton, le débat touche désormais à l’intégrité, aux pressions exercées et aux messages chuchotés en coulisses, dans un climat de tension inédit au sein de l’un des plus grands clubs saoudiens.

Une seule question domine : s’agit-il d’une crise passagère qui s’estompera avec le temps ou d’un malaise plus profond capable de redessiner les équilibres de la compétition et de menacer la stabilité d’un projet sportif longtemps présenté comme l’un des plus solides du royaume ?











